Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

У «Магнитки» ушли звезды, но Разин перестроил команду. У «Динамо» — все наоборот

Михаил Зислис
Обозреватель
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Два разных направления у клубов, входящих во второй эшелон претендентов на Кубок Гагарина.

Сильная «Магнитка» возвращается

Вчерашний матч «Динамо» и «Металлурга» получился не только классным, но одновременно и поучительным. Он показал, что два именитых клуба пока движутся в разных направлениях. Уральцы проводят на ходу симпатичную перестройку, а москвичи не могут выбраться из очевидной стагнации.

После двух ярких побед в столице над потенциально лучшими командами «Запада» можно уверенно заявить — сильная «Магнитка» возвращается. К его промежуточному лидерству в Восточной конференции по прошествии недели надо относиться спокойно. Однако солидная и одновременно очень зрелищная игра уральской команды с приходом Андрея Разина прослеживалась уже по ходу летних матчей. Когда начался регулярный чемпионат, то ситуация, кажется, стала еще лучше. Хоккей в исполнении «Металлурга» можно продавать и резонно рассчитывать на то, что аудитория его домашних матчей, наконец, вырастет.

Никита Михайлис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем, кто заводил речь о том, что Разин делает из «Магнитки» вторую «Северсталь», должно быть стыдно. В Магнитогорске в пять раз больше мастеров высокого уровня, поэтому потенциал команды гораздо выше. Если кому-то не нравится живой, яркий и атакующий хоккей, значит, у него нет сердца. При всем уважении к прежним заслугам Ильи Воробьева он не мог дать команде новый импульс для развития. Смелый ввод в основной состав молодежи не только радует зрителя, но и работает на будущее команды во всех смыслах. Юров, Гребенкин, Гололобов, Канцеров получают большое доверие и его оправдывают. Промежуточный успех еще ни о чем не говорит. В сентябре кубки не выигрываются. Но прямо сейчас складывается впечатление, что стратегически клуб выбрал правильное направление.

Сергей Федоров и&nbsp;хоккеисты ЦСКА. ЦСКА угодил в яму. Как быстро чемпион сумеет из нее выбраться?

Слышал занятную версию о том, что на победу в матче с ЦСКА самым положительным образом повлияло присутствие в ложе главного босса «Магнитки» Виктора Рашникова. Мотивировать команду, зная о его появлении на игре, всегда проще. Хотя в реальности это говорит о прежней вовлеченности президента в клубные процессы. Очень хороший знак. Внутри команды в определенные моменты было не все спокойно и пока непонятно, как поведет себя Разин, если «Металлург» окажется в локальном игровом кризисе. Это вопрос будущего.

Бреннан Менелл и Роман Канцеров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стагнация «Динамо» продолжается

Для московского «Динамо» — уже настоящего, причем кризис как начался весной, так никуда и не делся. У команды невооруженным взглядом видны старые проблемы. Сыграно пока слишком мало матчей, чтобы давать точные прогнозы на будущее. Но, несмотря на мощное по именам усиление, идейно бело-голубые смотрятся точно так, как и в прошлом сезоне. Контраст в свете вчерашней игры получается такой же, как между Разиным-игроком — креативным, умелым, интеллектуальным — и Кудашовым-игроком — нападающим, который на льду все-таки больше работал, чем творил. Если «Магнитка» позволяла себе сбавлять обороты при комфортной разнице в счете, то москвичам даже отчаянные попытки спасти ситуацию не принесли очков.

Владимир Крикунов. «Россия — хоккейная страна. Что выиграл наш футбол?» Большой разговор с Владимиром Крикуновым

Нынешнее «Динамо» вчера местами напомнило «Ак Барс» годичной давности при Олеге Знарке. У организации присутствуют большие амбиции, состав с претензиями на полуфинал Кубка Гагарина и огромное старание, но сплоченной команды на льду пока не видно. Голы забиваются преимущественно за счет нестандартных индивидуальных действий, а не благодаря поставленной командой игре. В обороне, где собраны защитники приличного уровня, слишком много провалов. Вместо тактического разнообразия — ставка на рабочий стиль, который подвел в прошлом сезоне.

Девушка из&nbsp;группы поддержки московского &laquo;Динамо&raquo;.

Самое главное, что сейчас, что на предсезонных играх, что в заключительной части минувшего регулярного чемпионата у «Динамо» возникают большие сложности с командами, претендующими на высокие места. Это уже прямая сфера ответственности тренерского штаба, который должен выжимать из состава заметно больше.

Алексей Кудашов уводит ситуацию в сторону того, что команда иначе готовилась к сезону, в отличие от двух прошлых лет не став выходить на пик к началу чемпионата. «Динамо» действительно не удался третий период матча со СКА, когда кровь из носу нужно было отыгрываться, и половина встречи с «Магниткой». Силенок на 60 минут не хватает, причем это признают сами игроки. Однако долго оправданием эта причина служить не может и команде надо срочно возвращать победную психологию. Успехами только в матчах с «Амуром» и «Сочи» этого не добьешься. Необходимо завалить зверя покрупнее типа ЦСКА и СКА, с которыми предстоит сыграть уже на следующей неделе.

Робин Пресс, Никита Михайлис и&nbsp;Жан-Себастьян Ди. «Магнитка»: фаворит или уже нет? Сколько получают ее лидеры

Пока же вспоминается любопытный слух, датируемый прошлой весной. В марте на уровне кулуарных разговоров существовал вариант с приглашением Разина в «Динамо». Однако пока в клубе раздумывали, казнить или помиловать тренерский штаб Кудашова, в дело активно вмешалась «Магнитка». Если стагнация при Кудашове продолжится, то желание кусать локти у болельщиков, вспоминая об упущенной возможности, будет только усиливаться.

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
1
Обсудить
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Как шотландский футболист Джонстон чуть не убил соперника на поле
Глав лесного хозяйства и «Авиалесоохраны» Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
Украинцев предупредили о коммунальном коллапсе из-за отсутствия газа
Украину предупредили об угрозе попадания в демографическую «спираль смерти»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
8.09 19:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
8.09 19:00
Витязь – Трактор
 - : -
8.09 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
8.09 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
8.09 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
8.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я — не политик. Надеюсь остаться в России надолго». Интервью канадского защитника «Трактора»