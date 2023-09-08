У «Магнитки» ушли звезды, но Разин перестроил команду. У «Динамо» — все наоборот

Два разных направления у клубов, входящих во второй эшелон претендентов на Кубок Гагарина.

Сильная «Магнитка» возвращается

Вчерашний матч «Динамо» и «Металлурга» получился не только классным, но одновременно и поучительным. Он показал, что два именитых клуба пока движутся в разных направлениях. Уральцы проводят на ходу симпатичную перестройку, а москвичи не могут выбраться из очевидной стагнации.

После двух ярких побед в столице над потенциально лучшими командами «Запада» можно уверенно заявить — сильная «Магнитка» возвращается. К его промежуточному лидерству в Восточной конференции по прошествии недели надо относиться спокойно. Однако солидная и одновременно очень зрелищная игра уральской команды с приходом Андрея Разина прослеживалась уже по ходу летних матчей. Когда начался регулярный чемпионат, то ситуация, кажется, стала еще лучше. Хоккей в исполнении «Металлурга» можно продавать и резонно рассчитывать на то, что аудитория его домашних матчей, наконец, вырастет.

Никита Михайлис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем, кто заводил речь о том, что Разин делает из «Магнитки» вторую «Северсталь», должно быть стыдно. В Магнитогорске в пять раз больше мастеров высокого уровня, поэтому потенциал команды гораздо выше. Если кому-то не нравится живой, яркий и атакующий хоккей, значит, у него нет сердца. При всем уважении к прежним заслугам Ильи Воробьева он не мог дать команде новый импульс для развития. Смелый ввод в основной состав молодежи не только радует зрителя, но и работает на будущее команды во всех смыслах. Юров, Гребенкин, Гололобов, Канцеров получают большое доверие и его оправдывают. Промежуточный успех еще ни о чем не говорит. В сентябре кубки не выигрываются. Но прямо сейчас складывается впечатление, что стратегически клуб выбрал правильное направление.

Слышал занятную версию о том, что на победу в матче с ЦСКА самым положительным образом повлияло присутствие в ложе главного босса «Магнитки» Виктора Рашникова. Мотивировать команду, зная о его появлении на игре, всегда проще. Хотя в реальности это говорит о прежней вовлеченности президента в клубные процессы. Очень хороший знак. Внутри команды в определенные моменты было не все спокойно и пока непонятно, как поведет себя Разин, если «Металлург» окажется в локальном игровом кризисе. Это вопрос будущего.

Бреннан Менелл и Роман Канцеров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стагнация «Динамо» продолжается

Для московского «Динамо» — уже настоящего, причем кризис как начался весной, так никуда и не делся. У команды невооруженным взглядом видны старые проблемы. Сыграно пока слишком мало матчей, чтобы давать точные прогнозы на будущее. Но, несмотря на мощное по именам усиление, идейно бело-голубые смотрятся точно так, как и в прошлом сезоне. Контраст в свете вчерашней игры получается такой же, как между Разиным-игроком — креативным, умелым, интеллектуальным — и Кудашовым-игроком — нападающим, который на льду все-таки больше работал, чем творил. Если «Магнитка» позволяла себе сбавлять обороты при комфортной разнице в счете, то москвичам даже отчаянные попытки спасти ситуацию не принесли очков.

Нынешнее «Динамо» вчера местами напомнило «Ак Барс» годичной давности при Олеге Знарке. У организации присутствуют большие амбиции, состав с претензиями на полуфинал Кубка Гагарина и огромное старание, но сплоченной команды на льду пока не видно. Голы забиваются преимущественно за счет нестандартных индивидуальных действий, а не благодаря поставленной командой игре. В обороне, где собраны защитники приличного уровня, слишком много провалов. Вместо тактического разнообразия — ставка на рабочий стиль, который подвел в прошлом сезоне.

Самое главное, что сейчас, что на предсезонных играх, что в заключительной части минувшего регулярного чемпионата у «Динамо» возникают большие сложности с командами, претендующими на высокие места. Это уже прямая сфера ответственности тренерского штаба, который должен выжимать из состава заметно больше.

Алексей Кудашов уводит ситуацию в сторону того, что команда иначе готовилась к сезону, в отличие от двух прошлых лет не став выходить на пик к началу чемпионата. «Динамо» действительно не удался третий период матча со СКА, когда кровь из носу нужно было отыгрываться, и половина встречи с «Магниткой». Силенок на 60 минут не хватает, причем это признают сами игроки. Однако долго оправданием эта причина служить не может и команде надо срочно возвращать победную психологию. Успехами только в матчах с «Амуром» и «Сочи» этого не добьешься. Необходимо завалить зверя покрупнее типа ЦСКА и СКА, с которыми предстоит сыграть уже на следующей неделе.

Пока же вспоминается любопытный слух, датируемый прошлой весной. В марте на уровне кулуарных разговоров существовал вариант с приглашением Разина в «Динамо». Однако пока в клубе раздумывали, казнить или помиловать тренерский штаб Кудашова, в дело активно вмешалась «Магнитка». Если стагнация при Кудашове продолжится, то желание кусать локти у болельщиков, вспоминая об упущенной возможности, будет только усиливаться.