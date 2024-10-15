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15 октября, 22:30

Шипачев — легенда! Перевернул игру с ЦСКА в тысячном матче в КХЛ

Вадим Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ с 1000 матчами
Артем Белинин
Корреспондент
Вадим Шипачев в матче «Динамо» (Минск) — ЦСКА (5:4 ОТ).
Фото ХК «Динамо» (Минск)
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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.
Вратари: Тихомиров — Гамзин.
Штраф: 11 — 4.
Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).
Судьи: Беляев, Дударов.
15 октября. Минск. «Минск-Арена».

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей с учетом плей-офф. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА.

Более яркий матч для солидного юбилея придумать было трудно. «Динамо» повело в счете с передачи Шипачева, но позднее упустило преимущество, доведя игру до 2:4. Однако минчане не сдались — сначала отыгрались (усилиями Вадима — он причастен к обеим спасительным шайбам), а затем добили ЦСКА в овертайме. Таким образом, у «Динамо» — ярчайшая победа 5:4, у Шипачева — три очка в 1000-м матче. Разве не красота?

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»

Настоящая легенда

Достижение Шипачева практически уникально — до него только защитнику «Салавата Юлаева» и «Металлурга» Евгению Бирюкову удавалось пробить отметку в 1000 матчей в КХЛ. Первопроходец остановился на отметке в 1001 игру, так что у Шипачева, у которого впереди еще как минимум целый сезон, есть отличные шансы выйти на чистое первое место. Также к «Клубу 1000» может присоединиться нападающий «Динамо» Илья Каблуков — ему до заветного числа осталось чуть меньше 30 игр.

После матча с ЦСКА на счету Шипачева 927 (291+ 635) очков — это второй показатель в истории КХЛ. При этом до лучшего бомбардира турнира, звезды «Металлурга» Сергея Мозякина осталось всего одно результативное действие — у конкурента их 928. Нет сомнений, что и этот рекорд падет в ближайшее время.

Минское «Динамо» поздравило Шипачева с 1000-м матчем — о достижении объявили перед игрой, а после нее нападающему вручили золотую табличку. Хоккеисты обоих клубов также поздравили Вадима после матча, а сам Шипачев сказал небольшую речь — поблагодарил всех, с кем играл и тренировался, а также болельщиков.

Социальные сети КХЛ отреагировали на достижение Шипачева с юмором и уважением. «Хоккеисты, сыгравшие в 1000+ матчах КХЛ: Бирюков и Шипачев. Конец списка», — сказано в сообщении.

Шипачев — магнит для трофеев

Вадим почти не выступал в НХЛ, однако за карьеру выиграл множество престижных трофеев. Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призер Олимпиады 2022 года, чемпион мира-2014 и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).

На счету нападающего также ряд личных наград — два приза MVP регулярки «Золотая клюшка» (по итогам сезонов-2020/21 и -2021/22). Кроме того, Шипачев — лучший ассистент в истории КХЛ (636).

Вадим Шипачев
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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