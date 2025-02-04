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Сегодня, 21:20

Какой же нелепый автогол забили в Минске! Для хоккея это редкость, но такое случалось даже с Зариповым

Минское «Динамо» забило нелепый автогол в матче против «Сочи»
Артем Белинин
Корреспондент
Роб Хэмилтон.
Фото ХК «Динамо» Минск
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Неаккуратная игра при отложенном штрафе соперника.

Необычный гол был забит в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Сочи». В середине первого периода защитник хозяев Роб Хэмилтон поразил ворота своей команды, хотя динамовцы имели численное преимущество.

Что произошло?

Курьезный автогол случился на 14-й минуте — в этот момент у «Динамо» было преимущество в виде отложенного штрафа для сочинцев. Хозяева поля без опаски сняли вратаря, но очень скоро об этом пожалели — буквально через 30 секунд Хэмилтон поразил свои ворота.

Разумеется, он не планировал этого делать — Роб отдавал передачу на партнера по команде Вадима Мороза. Однако та получилась неточной, как итог — хайлайт для истории. Гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского, который последним коснулся шайбы.

Такое уже было

Разумеется, Хэмилтон — не первый хоккеист КХЛ, поразивший свои ворота в подобных обстоятельствах, хотя такие ситуации достаточно редки. Сразу же вспомнились другие аналогичные случаи.

Так, в 2011 году в матче «Нефтехимик» — «Ак Барс» свои ворота поразил нападающий казанцев Данис Зарипов — он ошибся в передаче партнеру.

А в октябре 2013 года абсолютно фантастический автогол исполнил защитник «Сибири» Игорь Ожиганов: пока его команда находилась в большинстве, он нанес мощный удар по воротам соперника. Однако попал в борт за ними, и шайба непостижимым образом укатилась в пустые ворота новосибирской команды.

В этом сезоне КХЛ уже были курьезы. В декабре 2024 года в середине второго периода матча между московским «Динамо» и «Ак Барсом» вратарь москвичей Хантер Миска покинул позицию — подумал, что у казанцев начался отложенный штраф, и ушел меняться. Однако удалять собирались игрока бело-голубых, и соперники спокойно поразили пустые ворота. В итоге казанцы вытащили матч, в котором уступали 1:3, сделав счет 5:4.

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