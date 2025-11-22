Видео
22 ноября, 23:00

«Хотел бы извиниться за этот позор». «Спартак» влетел 0:6 минскому «Динамо»

Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче КХЛ
Артем Белинин
Корреспондент
Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» (6:0) в матче КХЛ 22 ноября.
Фото ХК «Динамо» (Минск)
Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов в бешенстве.

Несчастья хоккейного «Спартака» продолжаются — в очередной игре регулярного чемпионата КХЛ красно-белые разгромно проиграли минскому «Динамо» — 0:6.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Спартак

Четыре шайбы за период

В первом периоде у «Спартака» были возможности выйти вперед — минчане дважды остались в меньшинстве. Однако красно-белые не только не открыли счет, но и уступили хозяевам территорию — «Динамо» атаковало, находясь в меньшинстве.

Неудивительно, что именно команда Дмитрия Квартальнова забросила первой — на 22-й минуте Сергей Кузнецов замкнул передачу Алекса Лиможа. На 33-й минуте счет удвоил Вадим Шипачев — легендарный 38-летний нападающий набрал 993-е очко в КХЛ.

Второй отрезок прошел тяжело для «Спартака», но главные проблемы ожидали его впереди. Уже на 42-й минуте Лимож, ранее ставший ассистентом, забросил сам. Через 10 минут отличился Даниил Сотишвили, а еще через две Лимож оформил дубль. Все попытки красно-белых отыграться оказались безуспешными — динамовцы спокойно отбились, а за несколько секунд до сирены Сотишвили вкатил шестую шайбу и превратил счет в издевательский.

Для «Спартака» поражение стало уже четвертым в последних пяти матчах. Ранее команда Жамнова смогла обыграть только московское «Динамо» — 4:2. При этом матч с минчанами стал первым в ноябре, когда красно-белые не смогли распечатать ворота соперника, и вторым, когда они пропустили шесть шайб.

У белорусов ситуация обратная — команда Квартальнова выиграла 11 из 13 последних встреч, благодаря чем у взлетела на вторую строчку в таблице Западной конференции. Кроме того, это третий разгром «Динамо» за месяц — ранее минчане обыграли «Сибирь» (7:0) и «Ак Барс» (7:3).

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Фото ХК «Динамо» (Минск)

«Хотел бы извиниться за этот позор»

«Спартак» был абсолютно беспомощен в атаке — счет по броскам по итогам встречи был 40-14 в пользу хозяев. На пресс-конференции после матча Жамнов раскритиковал своих нападающих. «В чем причина слабых матчей против «Динамо»? Да причина простая: если посмотреть по статистике, у нас сегодня некоторые нападающие взяли выходной. Даже ни одного броска по воротам не сделали. И в прошлом матче было много игры по периметру. Мы прекрасно знаем, как нам играть в обороне, что для этого делать. Но пока это не доходит все до игроков.

И ты никогда не забьешь, если не будешь угрожать, лезть на ворота, бросать. И у нас этого вообще не было сегодня. Даже выходя на третий период, шанс всегда есть. Надо играть до конца. А мы за первые 10 минут нанесли только один бросок. И говорить о том, чтобы команда вернулась в игру, очень тяжело, когда нет угроз», — заявил Жамнов.

Кроме того, тренер «Спартака» извинился перед болельщиками за разгром: «Особо говорить нечего. Проиграли по всем статьям. Единственное — хотел бы извиниться за этот позор перед нашими болельщиками, которые сегодня приехали в Минск нас поддержать. Добавить больше нечего».

Игорь Ларионов, Игорь Никитин и&nbsp;Алексей Жамнов.Падение грандов КХЛ: неужели СКА, ЦСКА или «Спартак» не попадут в плей-офф?

У Квартальнова, очевидно, другое настроение. «Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период получился неплохим, обоюдоострым. Игра сегодня понравилась, мы держали скорость. Да, было непросто, но ребята справились, молодчики.

Алекс Лимож сейчас в идеальной форме? Нет предела совершенству. Конечно, ему стоит прибавлять. А то, что он в результативности показал то, чего мы ждали, это здорово. Но я не могу требовать от него в каждом матче такое. Они вообще звеном хорошо играют. Но сегодня Алекс взял игру на себя и сделал результат. Это здорово, мы такого от него ждем.

Как удалось в двух матчах этого сезона ничего не пропустить от «Спартака»? Первая игра была очень давно. Брать этот матч во внимание я бы не стал. А сегодня сложились многие факторы. Зак дал нужный задел, сыграл здорово, не дал шанса пропустить. Это радует, конечно», — заявил тренер «Динамо» на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч минчане проведут на выезде против «Торпедо» 28 ноября. «Спартак» 25 ноября дома встретится с «Ак Барсом».

5

  • Дуремар сельпошный

    А это называется Спартаковский закон сохранения энергии. Где-то убыло, где-то прибыло. В футболе победили, в хоккее проиграли. И даже если все клубы во всех системах победили, то обязательно где-нибудь гладиаторское восстание провалилось.

    23.11.2025

  • Инсайды на Футбол)

    22.11.2025

  • Волейболюга

    А уйти нет мыслей?

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    дядь леш, это для вас норма, а не позор)

    22.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что за идиотская манера извиняться? Это игра, соперник был сильнее.

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Квартальнов
    КХЛ
    ХК Динамо (Минск)
    ХК Спартак (Москва)
    Алексей Жамнов
