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16 апреля, 23:10

«Трактор» унизили в Минске. Но счет 8:0 мало что значит для серии

«Трактор» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:8 в плей-офф КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Хоккеисты минского «Динамо» празднуют гол.
Фото ХК «Динамо» Минск
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Минчане сократили отставание до 1-2.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Голы: Мороз — 2 (Горбунов, Хенкель), 4:52 — 1:0. Лайл — 1 (Тирни), 5:26 — 2:0. Мороз — 3 (Горбунов, Лайл), 8:49 — 3:0. Пинчук — 4 (бол., Горбунов), 25:47 — 4:0. Тирни — 2, 34:33 — 5:0. Липский — 1, 37:08 — 6:0. Бориков — 7 (Тирни), 41:20 — 7:0. Усов — 3 (Пинчук, Энас), 52:17 — 8:0.
Вратари: Демченко — Фукале (Сухачев, 25:47).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (10+15+9) — 33 (13+9+11).
Судьи: Морозов, Фатеев.
16 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Минское «Динамо» разгромило «Трактор» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из Белоруссии забросила челябинцам восемь безответных шайб и сократила отставание в противостоянии до минимума — первые две встречи остались за коллективом Бенуа Гру, хотя минчане оба раза были близки к успеху.

«Динамо» начало громить соперника еще в первом периоде

Минчане открыли счет спустя 4.52 после начала игры — Вадим Мороз в формате «четыре на четыре» продемонстрировал индивидуальные качества и мощным броском расстрелял вратаря соперника. Следом хозяева льда отличились еще два раза: через 34 секунды Брэди Лайл, все так же при игре «четыре на четыре», удвоил преимущество, а на девятой минуте Мороз оформил дубль. В этом эпизоде Вадим изящно убрал защитника Сергея Телегина и отправил шайбу в сетку с близкого расстояния.

Возможно, неожиданно, но из восьми шайб минчане лишь одну забросили в большинстве, хотя «Трактор» заработал восемь минут штрафа. Автором гола оказался Виталий Пинчук — в начале второго периода воспользовался потерей соперника в своей зоне. После передачи Романа Горбунова изящно убрал защитника и красиво завел шайбу в сетку. После этого «Трактор» поменял вратаря — вместо Зака Фукале вышел Владислав Сухачев.

Лучший бомбардир «Динамо» вновь промолчал

Как и в первом периоде, во втором минчане забили три раза. После Пинчука голами отметились Крис Тирни и Даниил Липский. Оба воспользовались ошибками соперника перед воротами. Тирни забросил после потери Виталия Кравцова, не сохранившего контроль над шайбой, пытаясь вывести ее из зоны.

Еще комичнее оказался гол Липского — голкипер Сухачев вышел из ворот и вместо передачи партнеру подарил шайбу Даниилу. Нападающий «Минска» объехал соперников за воротами и аккуратно нанес шестой результативный бросок «Динамо».

В третьем периоде «Динамо» чуть успокоилось — забросило всего две шайбы. Авторами оказались Егор Бориков и Илья Усов. 19-летний Бориков подтвердил статус лучшего снайпера минчан в плей-офф — отличился уже в седьмой раз, повторив рекорд Евгения Кузнецова по голам в Кубке Гагарина для молодежи.

А вот самый результативный игрок «Динамо» в регулярном чемпионате — Вадим Шипачев (57 очков) — вновь не оформил ни одного голевого действия. В восьми матчах плей-офф он отличался лишь в двух, оформив гол и два ассиста.

«Трактор» все равно лидирует в серии

Возможно, счет немного не отражает ход матча. «Динамо» не имело явного преимущества по статистике: оказалось чуть лучше по броскам в створ (34 против 33), но при этом получило больше удалений (12 минут против 8) и провело меньше времени в атаке (7.33 по сравнению с 9.28).

Унизительное поражение все равно оставило челябинцев лидерами серии (2-1). В предыдущих двух встречах «Динамо» тоже было близко к победам, но «Трактор» оба раза оформлял впечатляющие камбэки. В первой игре в последнюю минуту третьего периода превратил 1:2 в 4:2, во второй — отыгрался с 0:3 и дожал минчан в овертайме. Четвертый матч серии пройдет 18 апреля — тоже в Минске.

Матч «Динамо» Минск — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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