Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» Москва — «Ак Барс» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Счет в серии: 3-2

«Трактор» — «Динамо» Минск — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Счет в серии: 4-1

Полуфинал «Трактора» — закономерный результат

«Трактор» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина, уложившись в серии с минским «Динамо» в пять матчей. Челябинцы второй год подряд добираются до этой стадии, что говорит о правильном направлении, в котором движется клуб на протяжении несколько сезонов. Этот результат сейчас воспринимается как закономерность, а не какая-то неожиданность. Прошлой весной так сказать было нельзя.

Пятая игра серии получилась не слишком смотрибельной и бедной на события. Применительно к «Трактору» напрашивается вывод об эхе двух поездок во Владивосток в первом раунде. Но для челябинской команды даже хорошо, что она, оказывается, тоже умеет терпеть, сводить количество ошибок к минимуму и по ситуации «садиться в автобус». Так было и в последней игре с «Адмиралом». Вязкая оборона и всеобщая ответственность за результат становятся доминантой. На будущее пригодится.

Минску не хватило мастерства

Минчанам тоже не хватило энергии. Из игроков со средним уровнем мастерства сложно каждый раз доставать максимум. Рано или поздно эта сказка завершится. «Динамо» проиграло серию в Челябинске в стартовых матчах и здесь же ее и завершило. Свое решение достать из глубокого запаса вратаря Андрея Тихомирова, не имевшего игровой практики с середины марта, Дмитрий Квартальнов так и не объяснил. Оно выглядело авантюрным. Голкипер не выручил в эпизоде со ставшим победным голом Арсения Коромыслова.

Однако в целом главный тренер блестяще отработал сезон, изменив о себе мнение в лучшую сторону. Его надо оставлять в Минске, добавив зарплату и как минимум сохранив размер платежной ведомости команды. Тогда неизбежные перемены в составе можно будет относительно спокойно пережить.

Кудашов приятно удивляет

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Ак Барсом», снова перевернув представление о своем главном тренере Алексее Кудашове. Широко было распространено мнение, что этот специалист не умеет держать удар и плывет под давлением. Нынешний плей-офф если не опровергает такую точку зрения полностью, то убеждает в прогрессе Кудашова. В конце третьего периода за бело-голубых сыграла перекладина — иначе быть беде. Но в целом все по делу. Хозяева владели преимуществом на протяжении большей части встречи, лучше реализовали свои моменты и реже ошибались.

Даже концовка матча не повод оптимизма для «Ак Барса»

Плотная как по общей картине, так и по игре в отдельных матчах, серия в Москве пошла по неожиданному сценарию. Вместо того чтобы терпеливо ждать своего шанса и не форсировать события, команды быстро обменялись голами и выдали достаточно бодрый первый период. В пятом матче нужно удивлять, поскольку право на ошибку еще остается.

Чем дальше заходишь в плей-офф, тем больше шансов, что слабые места твоей команды дадут о себе знать. Игра казанской команды завязана на нескольких лидерах. Если они не получают должной поддержки, то проблемы вырастают на глазах. Второй период «Ак Барс» провалил так, что даже яркая концовка не дает повода для оптимизма. Играть против этого «Динамо» лишь отрезками чревато разного рода бедствиями. При счете 1:4 Анвар Гатиятулин заменил Тимура Билялова, чтобы взбодрить команду. Этой цели главный тренер достиг, но психологическое состояние основного вратаря перед следующим матчем как минимум вызывает опасение.