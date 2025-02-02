«Мы победили фашистов. Это важнее, чем сколько мы пропустили». Ротенберг отреагировал на антирекорд СКА

Роман Борисович дал огня на пресс-конференции после победы над «Динамо».

СКА в гостях победил московское «Динамо» в овертайме (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Победа стала четвертой подряд, но главный тренер армейцев Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры все равно выглядел мрачно и допустил несколько очень резких высказываний.

FONBET чемпионат КХЛ

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.

Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).

Судьи: Беляев, Бирин.

1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.

У СКА четыре победы подряд, но побит антирекорд КХЛ

Четыре победы подряд — лучшая серия армейцев с октября, когда они выиграли семь раз кряду. Матч с «Динамо» получился напряженным: по ходу первого периода петербуржцы уступали 0:2, но далее забросили три шайбы и вышли вперед.

Команда Ротенберга была очень близка к успеху в основное время — бело-голубые сравняли за 25 секунд до финальной сирены с шестью полевыми. Победу СКА в овертайме принес Александр Никишин.

Армейцы во второй игре подряд пропустили три шайбы — основное время матча со «Спартаком» 30 января тоже закончилось ничьей 3:3. СКА вырвал победу в серии буллитов. Причем петербуржцы много пропускали не только в этих двух матчах, но и на протяжении всего сезона — уже 153 раза, что является худшим результатом команды в истории КХЛ. До этого максимумом оставалось 150 шайб в сезоне-2022/23. При этом в текущем розыгрыше команде еще предстоят 17 матчей.

Ротенберг взорвался на пресс-конференции

Разумеется, после матча главного тренера СКА спросили об антирекорде. Реакция Ротенберга оказалась непредсказуемой — Роман Борисович разозлился и вступил в спор с журналистом, снова вспомнив победу СССР в Великой Отечественной войне.

— Сегодня СКА установил клубный антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб. С чем вы это связываете?

— Антирекорд всех времен и народов? С советского времени?

— В КХЛ. За один регулярный чемпионат.

— Мне нужно уточнить этот момент. Я не понимаю, о чем вы говорите. О какой статистике вы говорите? Вы говорите о Суперлиге?

— О КХЛ.

— Надо смотреть за все время. А сколько мы забросили?

— Больше, чем пропустили.

— Сколько мы забросили? Вас это не интересует? Мы все улучшим. Я уже говорил. Мы четыре раза подряд выиграли. Нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит надо больше забрасывать. Тут все просто. Сколько мы забили? Кто знает?

— За все время?

— Если за все время, то это будет не просто подсчитать. Давайте мы возьмем с советского времени. С 1946 года. Сколько мы забили?

— Много.

— А сколько пропустили?

— Много.

— Вам надо все подсчитать. Давайте подсчитаем с 1946 года. На следующую игру я прошу вас это сделать — всех журналистов и лично вас. Сколько мы пропустили и сколько мы забили с 1946-го. А вы знаете, что произошло в 1945 году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили. В этом году 80 лет.

Ротенберг угрожал фанатам СКА

На пресс-конференции досталось не только журналистам, но и болельщикам СКА. Роман Борисович пригрозил пожизненно банить тех, кто будет материться на трибунах.

«Про болельщиков СКА хочу сказать одно: если еще раз кто-то из них будет матом орать — мы дисквалифицируем их пожизненно. Мы не должны вестись на эти провокации, чтобы не орали болельщики других команд, даже если это оскорбляет. То же касается и детей. Многие родители готовы написать письмо на любом уровне, хоть нашему президенту про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям и они приходят домой и матом также отвечают своим родителям, мы получаем серьезную проблему. Про болельщиков СКА я согласен — мы их накажем, они больше не придут на наши матчи», — заявил Ротенберг.

Так главный тренер СКА ответил на вопрос журналиста, который попросил оценить поведение болельщиков петербуржцев на прошлой игре со «Спартаком». Тогда они отметились нецензурными выкриками: изменили песню МакSим «Знаешь ли ты» — в припеве вместо строчки «и не сломай» скандировали «***** «Спартак». За это лига оштрафовала клуб.

Забавно, но до этого сам Роман Борисович яростно критиковал спартаковских фанатов за скандирования «СКА — позор российского хоккея» и говорил, что болельщики армейцев никогда не позволяют себе подобного.

Несмотря на серию побед, СКА занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ шестую строчку. Однако от второго места команду Ротенберга отделяет всего одно очко. Следующий матч армейцы проведут 4 февраля — примут «Ак Барс».