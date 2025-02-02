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Сегодня, 00:00

«Мы победили фашистов. Это важнее, чем сколько мы пропустили». Ротенберг отреагировал на антирекорд СКА

Роман Ротенберг отреагировал на антирекорд СКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Роман Борисович дал огня на пресс-конференции после победы над «Динамо».

СКА в гостях победил московское «Динамо» в овертайме (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Победа стала четвертой подряд, но главный тренер армейцев Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры все равно выглядел мрачно и допустил несколько очень резких высказываний.

FONBET чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.
Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).
Судьи: Беляев, Бирин.
1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.

У СКА четыре победы подряд, но побит антирекорд КХЛ

Четыре победы подряд — лучшая серия армейцев с октября, когда они выиграли семь раз кряду. Матч с «Динамо» получился напряженным: по ходу первого периода петербуржцы уступали 0:2, но далее забросили три шайбы и вышли вперед.

Команда Ротенберга была очень близка к успеху в основное время — бело-голубые сравняли за 25 секунд до финальной сирены с шестью полевыми. Победу СКА в овертайме принес Александр Никишин.

Армейцы во второй игре подряд пропустили три шайбы — основное время матча со «Спартаком» 30 января тоже закончилось ничьей 3:3. СКА вырвал победу в серии буллитов. Причем петербуржцы много пропускали не только в этих двух матчах, но и на протяжении всего сезона — уже 153 раза, что является худшим результатом команды в истории КХЛ. До этого максимумом оставалось 150 шайб в сезоне-2022/23. При этом в текущем розыгрыше команде еще предстоят 17 матчей.

СКА отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил московское &laquo;Динамо&raquo; (4:3 ОТ) 1&nbsp;февраля. СКА отыгрался с 0:2 у «Динамо», пропустил на последних секундах. Но все равно победил

Ротенберг взорвался на пресс-конференции

Разумеется, после матча главного тренера СКА спросили об антирекорде. Реакция Ротенберга оказалась непредсказуемой — Роман Борисович разозлился и вступил в спор с журналистом, снова вспомнив победу СССР в Великой Отечественной войне.

— Сегодня СКА установил клубный антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб. С чем вы это связываете?

— Антирекорд всех времен и народов? С советского времени?

— В КХЛ. За один регулярный чемпионат.

— Мне нужно уточнить этот момент. Я не понимаю, о чем вы говорите. О какой статистике вы говорите? Вы говорите о Суперлиге?

— О КХЛ.

— Надо смотреть за все время. А сколько мы забросили?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг.

— Больше, чем пропустили.

— Сколько мы забросили? Вас это не интересует? Мы все улучшим. Я уже говорил. Мы четыре раза подряд выиграли. Нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит надо больше забрасывать. Тут все просто. Сколько мы забили? Кто знает?

— За все время?

— Если за все время, то это будет не просто подсчитать. Давайте мы возьмем с советского времени. С 1946 года. Сколько мы забили?

— Много.

— А сколько пропустили?

— Много.

— Вам надо все подсчитать. Давайте подсчитаем с 1946 года. На следующую игру я прошу вас это сделать — всех журналистов и лично вас. Сколько мы пропустили и сколько мы забили с 1946-го. А вы знаете, что произошло в 1945 году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили. В этом году 80 лет.

Ротенберг угрожал фанатам СКА

На пресс-конференции досталось не только журналистам, но и болельщикам СКА. Роман Борисович пригрозил пожизненно банить тех, кто будет материться на трибунах.

«Про болельщиков СКА хочу сказать одно: если еще раз кто-то из них будет матом орать — мы дисквалифицируем их пожизненно. Мы не должны вестись на эти провокации, чтобы не орали болельщики других команд, даже если это оскорбляет. То же касается и детей. Многие родители готовы написать письмо на любом уровне, хоть нашему президенту про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям и они приходят домой и матом также отвечают своим родителям, мы получаем серьезную проблему. Про болельщиков СКА я согласен — мы их накажем, они больше не придут на наши матчи», — заявил Ротенберг.

Так главный тренер СКА ответил на вопрос журналиста, который попросил оценить поведение болельщиков петербуржцев на прошлой игре со «Спартаком». Тогда они отметились нецензурными выкриками: изменили песню МакSим «Знаешь ли ты» — в припеве вместо строчки «и не сломай» скандировали «***** «Спартак». За это лига оштрафовала клуб.

Забавно, но до этого сам Роман Борисович яростно критиковал спартаковских фанатов за скандирования «СКА — позор российского хоккея» и говорил, что болельщики армейцев никогда не позволяют себе подобного.

Несмотря на серию побед, СКА занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ шестую строчку. Однако от второго места команду Ротенберга отделяет всего одно очко. Следующий матч армейцы проведут 4 февраля — примут «Ак Барс».

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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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