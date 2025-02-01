СКА отыгрался с 0:2 у «Динамо», пропустил на последних секундах. Но все равно победил

Победный гол на счету капитана Никишина.

FONBET чемпионат КХЛ

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.

Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).

Судьи: Беляев, Бирин.

1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.

СКА впервые в нынешнем чемпионате обыграл принципиального соперника и продлил собственную текущую серию до четырех побед. Этот успех ценнее еще и тем, что армейцы сохранили психологическую устойчивость, несмотря на посредственные действия в первом периоде и пропущенный гол на последней минуте основного времени. Старт матча полностью остался за хозяевами, которые не давали игрокам СКА свободного пространства.

Лучший бомбардир «Динамо» Никита Гусев перед своим голом развил такую скорость, словно на чужой половине его ждал новый контракт на много десятков миллионов рублей. Давно не приходилось видеть от этого нападающего подобной легкости. Бело-голубые на фоне СКА играли очень солидно, заслуженно забросив две шайбы. Еще один гол хозяев при счете 0:0 был отменен из-за помехи вратарю гостей Артемию Плешкову.

Ответная шайба Валентина Зыкова выглядела скорее случайностью, чем стала следствием перелома в матче. Тренерский штаб СКА, начиная со второго периода, прибег к излюбленному приему и стал играть только в три пятерки. Одновременно гости немного изменили свою модель, лишив соперника шайбы. К этому «Динамо» оказалось не готово. Разница по броскам (14-5) в пользу армейцев за эти 20 минут отлично подчеркивает преимущество. Даже вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский выглядел обычным человеком, а не супергероем, и в двух ситуациях свою команду спасти не сумел.

В третьем периоде СКА снова перестроился, сосредоточившись на разрушении. Пару раз армейцам крепко повезло. Но за 25 секунд до конца третьего периода при игре в формате «шесть на пять» дрогнул Плешков. Шайба задела его ловушку после дальнего броска Гусева и впорхнула в ворота.

Казалось, что силы, как моральные, так и физические, не беспредельны и СКА дрогнет. Реальность оказалась совершенно другой. Динамовские игроки не смогли поймать правильную эмоциональную волну, несколько раз ошиблись и пропустили после блестящего броска Александра Никишина без шансов для Подъяпольского.