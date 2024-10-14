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14 октября, 23:00

Что не так со «Спартаком»? «Динамо» разорвало красно-белых в дерби

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в дерби
Михаил Зислис
Обозреватель
Седрик Пакетт оформил хет-трик в матче со «Спартаком».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Несмотря на высокое место в таблице, у команды Алексея Жамнова много проблем.

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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Пакетт — 5 (Уил, Ожиганов), 3:48 — 1:0. Пакетт — 6 (бол., Уил, Менелл), 27:02 — 2:0. Гусев — 5 (бол., Уил, Менелл), 27:54 — 3:0. Джиошвили — 2 (бол., Комтуа, Пыленков), 38:24 — 4:0. Пакетт — 7 (бол., Кудрявцев, Менелл), 58:32 — 5:0.
Вратари: Моторыгин — Николаев (Рибар, 40:00).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 34 (7+16+11) — 29 (14+9+6).
Судьи: Белов, Сидоренко.
14 октября. Москва. «ВТБ Арена».

В конце второго периода, когда счет стал 4:0 в пользу «Динамо», фан-сектор хозяев в издевательском стиле принялся скандировать фамилию нападающего соперника Павла Порядина. Спартаковец получил четыре малых штрафа, три из которых были реализованы. До этого матча красно-белые были лучшей командой лиги по игре в меньшинстве, пропустив столько же, сколько за 20 минут в дерби.

Порядин вернулся в состав после травмы и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Парад удалений в его исполнении — стечение обстоятельств. Худшая игра команды в сезоне не похожа на случайность. Дело совсем не в отсутствии главного тренера Алексея Жамнова, которого не было на скамейке из-за болезни. «Спартак», несмотря на приличное количество набранных очков и высокое место в таблице, мало похож на себя самого образца прошлого сезона, когда стал самым заметным открытием регулярного чемпионата.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Бразильское звено», наводившее ужас на чужих вратарей раньше, потускнело, поэтому Жамнов еще в прошлых матчах развел Ивана Морозова и Николая Голдобина по разным тройкам. Ковалев вернул привычное сочетание на третий период, но толку от этого хода не было. При всем уважении к «Динамо», ни одной заброшенной шайбы в принципиальном матче — провал, за который надо спрашивать исключительно с самих себя. Яркая игра с акцентом на контроль шайбы и быстрый пас стали получаться все реже.

Еще после второго за четверть века успеха в Магнитогорске Жамнов раскритиковал команду, с трудом удержавшую победу. Те слова, попавшие в эфир и ставшие достоянием общественности, воспринимались как абсолютная справедливость. Потом было мини-собрание игроков без тренерского штаба после домашнего поражения от «Салавата Юлаева». Эти моменты прекрасно демонстрируют внутреннее самосознание «Спартака» — там все прекрасно понимают, что кризис может затянуться, если пустить дело на самотек.

Прошлый сезон стал первым за многие годы, когда красно-белые заставили считаться с собой всю КХЛ и превратились в грозную силу. Однако для того, чтобы считаться топ-клубом, этого мало. Такая психология пока не выработалась ни у самой команды, ни у организации в целом. Изо дня в день доказывать свою состоятельность в тренировках, в быту, в подходе к самым обычным на первый взгляд вещам — самое сложное. Но именно такие факторы плюс объем финансирования отличают обычный клуб от реального претендента на титул.

После поражения от «Динамо» исполнявший обязанности главного тренера Алексей Ковалев четко определил причины нестабильного выступления команды. «Нашим игрокам важно понять, что перед «Спартаком» никто не расступается и на него настраиваются по-другому, чем в прошлом сезоне, — отметил специалист. — Заданную планку тяжело удержать. Нельзя играть в тот же самый хоккей, ничего не меняя. Нам надо делать другие вещи и начинать с простого». Когда в «Спартаке» не просто это поймут, но научатся делать, тогда можно рассуждать о высоких задачах. Пока команда для них не готова.

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