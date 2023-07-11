Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

В ожидании Гусева. «Динамо» снова станет топ-клубом?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты московского «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Разбираем состав и зарплаты бело-голубых.

Московское «Динамо» перед прошлым сезоном выпало из числа «олигархов»: избавившись от дорогих Шипачева, Войнова, Галиева, клуб почти в полтора раза сократил зарплатную ведомость. Регулярку команда Алексея Кудашова провела неплохо, правда, смазала впечатление вылетом в первом раунде от «Торпедо».

При этом год нельзя назвать для «Динамо» совсем неудачным. На новый уровень вышли Джиошвили, Муранов, Скоренов, заиграли в КХЛ молодые Буруянов и Новиков, а по ходу чемпионата спортивному директору Алексею Сопину удалось подписать американского защитника Бреннана Менелла. Иностранцу так понравилось в России, что сейчас ему оформляют российский паспорт, чтобы освободить легионерскую вакансию.

Есть большая вероятность, что ее займет канадский центрфорвард Эрик О'Делл, лучший в «Динамо» в сезоне-2022/23 по среднему количеству очков за матч (0,93). У нападающего было несколько предложений от клубов КХЛ, но он по-прежнему остается свободным агентом. А Сопин в интервью подтверждает, что разговаривает с канадцем по поводу продолжения карьеры в «Динамо».

Хоккеист Эрик О'Делл
Эрик О'Делл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Один из самых громких обменов межсезонья провернуло как раз «Динамо». На защитника «Северстали» Даниила Пыленкова претендовали сразу несколько грандов, в том числе финалист Кубка Гагарина «Ак Барс». Однако за несколько дней до окончания контракта (пока Пыленков не стал ограниченно свободным агентом, и конкуренты не сделали ему квалификационное предложение) Сопин договорился с череповчанами об обмене. 10 миллионов рублей и нападающий 2005 года рождения Эмиль Пьянов — крайне небольшая компенсация за одного из лучших молодых защитников лиги.

Еще одно важное подписание — канадский центрфорвард Седрик Пакетт. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» неплохо адаптировался в КХЛ за сезон в минском «Динамо» и переехал в Москву с существенным повышением зарплаты. Учитывая небольшой выбор на эту позицию на рынке, 50 миллионов — адекватная цена за Пакетта.

Все зарплаты «Динамо» — смотреть на «СЭ-Деньги»

Суммарно зарплатная ведомость «Динамо» на данный момент составляет 565 миллионов рублей, так что на пару новичков помимо О'Делла денег должно хватить. Самое ожидаемое подписание бело-голубых — нападающий Никита Гусев. Еще в мае «СЭ» сообщал о том, что олимпийский чемпион, скорее всего, договорится с «Динамо», но пока он продолжает оставаться свободным агентом. Для «Динамо» важно, чтобы Никита определился до начала сборов. Так что если Гусев все-таки решит не ждать предложений из НХЛ, то в ближайшее время новости по его поводу должны появиться.

Никита Гусев. Появится ли в «Динамо» Гусев? Интервью спортивного директора клуба

Может продолжить карьеру в «Динамо» и бывший одноклубник Гусева Игорь Ожиганов, но с его текущей зарплатой в 65 миллионов это практически нереально. А вот если СКА расторгнет контракт с Ожигановым, то вариант с «Динамо» будет для защитника приоритетным.

Ориентировочный состав «Динамо»

Алексей Кудашов
Вадим Шипачев
Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФХР — за здравый смысл в деле Федотова. Федерация выступила против спешки КХЛ и ЦСКА