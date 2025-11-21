«Динамо» проиграло второй матч подряд без Кудашова. «Сибирь» прервала гигантскую серию поражений

Бело-голубые сравняли счет за 3 секунды до конца третьего периода. Но все равно проиграли.

«Сибирь» победила «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 по буллитам. Успех получился сенсационным — игра проходила при гигантском преимуществе хозяев.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Сибирь

Спасительные 3 секунды

Гости приехали в Москву в статусе глубоких аутсайдеров — «Сибирь» не побеждала в КХЛ 13 матчей подряд. Задача победить стала еще сложнее уже на 4-й минуте, когда сибиряки остались в меньшинстве — удаление за игру высоко поднятой клюшкой заработал Тимур Ахияров. Однако это не помешало «Сибири» всего через 15 секунд выйти вперед в меньшинстве — Алексей Яковлев забросил с передачи Егора Аланова после контратаки.

Удержать преимущество не удалось — хозяева яростно атаковали весь первый период, и на 15-й минуте «Динамо» все-таки сравняло усилиями Сергея Артемьева. Для 20-летнего нападающего шайба стала первой на уровне КХЛ.

На перерыв команды ушли при равном счете, что можно назвать колоссальным везением для «Сибири» — красноречивая статистика по броскам (17-6) тому подтверждение.

Удивительно, но во втором периоде ситуация повторилась — на 4-й минуте «Сибирь» снова вышла вперед, автором шайбы стал Иван Чехович. Но в отличие от первого периода на этот раз динамовцы не смогли быстро сравнять. Напротив, через 10 минут Чехович оформил дубль, воспользовавшись большинством. Статистика тоже оказалась характерной: доминация «Динамо» по броскам улетучилась — 7-7.

На третий период москвичи вышли отыгрываться, и это было отчетливо видно. Бело-голубые буквально закидали ворота Антона Красоткина — но долгое время это не давало плодов. Отыграть одну шайбу удалось только за 4 минуты до конца матча, а сравнять получилось всего за 3 секунды до сирены с дополнительным игроком на площадке. Спасительную шайбу забросил Максим Комтуа.

Долгожданная победа

Овертайм прошел без заброшенных шайб — команды действовали не очень активно, хотя каждая и провела по неплохой атаке. А вот буллиты прошли уже за явным преимуществом гостей.

«Динамо» провалило первую попытку — Джордан Уил промахнулся, а Владислав Подъяпольский не парировал бросок Кирилла Рассказова. На второй заход у москвичей отправился Никита Гусев, но не смог справиться с Красоткиным. А вот Владимир Ткачев с Подъяпольским справился — и принес «Сибири» долгожданную победу. Жуткая 13-матчевая серия поражений новосибирской команды наконец прервалась, а тренер Ярослав Люзенков одержал первую победу на уровне КХЛ.

Ну а «Динамо» предстоит решать проблемы. Это уже второе подряд поражение бело-голубых после неожиданной отставки Алексея Кудашова, ранее динамовцы уступили «Спартаку» 2:4. Шанс исправиться будет 24 ноября — «Динамо» примет «Амур» на «ВТБ Арене».