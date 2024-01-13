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Сегодня, 21:15

Черная неделя «Торпедо»: нижегородцы пропустили 13 шайб в Москве

«Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу подряд
Отдел хоккея «СЭ»
Защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Динамо» Егор Римашевский.
Фото ХК «Торпедо»
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Что с командой Ларионова?

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (3:0, 3:1, 0:0)
Голы: Чернышов — 2 (Рашевский, Миронов), 0:58 — 1:0. Рашевский — 18 (О'Делл), 3:03 — 2:0. Пакетт — 16 (бол., Менелл, Гусев), 3:27 — 3:0. Орлов — 7 (Веряев, Белевич), 31:37 — 3:1. Пакетт — 17 (Пыленков, Гусев), 33:34 — 4:1. Ожиганов — 5 (Пакетт, Мартынов), 37:01 — 5:1. Уил — 20 (Гусев), 39:48 — 6:1.
Нереализованный буллит: Фирстов (Торпедо), 57:40.
Вратари: Моторыгин — Кульбаков (Гуска, 3:27).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 43 (18+12+13) — 20 (9+6+5).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
13 января. Москва. «ВТБ Арена». 9769 зрителей.

Старт регулярного чемпионата получился для «Торпедо» удачным: многие предрекали команде Игоря Ларионова синдром второго сезона, но нижегородцы не изменили своему хоккею и прочно закрепились в первой восьмерке Западной конференции. Но ближе к середине регулярки игра «Торпедо» перестала впечатлять, а после Нового года команда и вовсе рассыпалась.

За неудачной игрой дома против минского «Динамо» последовал выезд в Москву, где торпедовцы получили семь шайб от ЦСКА. В Минск «Торпедо» съездило удачно, выиграв всухую, но белой полосы за этим не последовало. Еще один матч на неделе в Москве — и снова разгром без шансов.

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Белорусский вратарь нижегородцев Иван Кульбаков удачно сыграл в столице своей родной страны, но в начале сегодняшнего матча его было откровенно жалко. Всего за три с половиной минуты в его воротах побывало три шайбы, и Кульбаков отправился на скамейку запасных, уступив место Адаму Хуске.

Открыл счет 18-летний нападающий динамовцев Игорь Чернышов, который получил место во второй тройке с О'Деллом и Рашевским. Канадский защитник гостей Бауи упустил молодого оппонента, и тот уверенно переиграл Кульбакова. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в этом сезоне дает много шансов молодежи, и она им пользуется. Чернышова, Римашевского, Кудашова-младшего можно назвать игроками основы, а 21-летний Моторыгин все ближе к статусу основного вратаря «Динамо».

Вряд ли Моторыгина можно винить в единственной пропущенной шайбе в матче — броска Орлова от синей линии он просто не видел. В остальном же Максим провел очень качественный матч, и теперь выздоравливающему Коновалову придется потрудиться, чтобы вернуть себе статус вратаря номер один в команде.

Почти сразу же «Динамо» восстановило преимущество в три шайбы, а в конце периода забило еще. В обоих голах поучаствовал Седрик Пакетт, который по праву заслужил звание главного героя матча. За 12 секунд до второго перерыва канадец оформил хет-трик.

Стоит ли «Торпедо» паниковать? Вряд ли. Ларионов точно не изменит своему стилю и продолжит играть в комбинационный хоккей. А вот хоккеисты, совершающие индивидуальные ошибки, вскоре могут лишиться места в составе. Бесконечно тренеры их прощать не будут.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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