Главный матч субботы в КХЛ закончился разгромом.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:7 (0:1, 1:6, 0:0)

Голы: Атанасов — 8 (Гончарук), 17:20 — 0:1. Ларионов — 3 (бол., Атанасов, Фирстов), 21:56 — 0:2. Гусев — 6 (мен., Пыленков, Ожиганов), 24:39 — 1:2. Атанасов — 9 (бол., Летунов), 24:55 — 1:3. Атанасов — 10 (бол., Кручинин, Конюшков), 26:36 — 1:4. Летунов — 9 (Стеклов, Ян), 31:08 — 1:5. Силаев — 2 (Ян), 35:42 — 1:6. Ларионов — 4 (Линч), 38:11 — 1:7.

Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 26:36, Коновалов, 38:11) — Гуска.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (5+10+10) — 22 (8+13+1).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

7 октября. Москва. «ВТБ Арена».

«Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры. Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль, — сказал Игорь Ларионов после сухих 0:1 в игре «Салаватом Юлаевым». Сказал и не соврал — сегодня его «Торпедо» в центральном матче дня сделало все, чтобы устроить настоящее шоу на «ВТБ Арене», которая впервые в сезоне собрала аншлаг. Только вряд ли представление понравилось болельщикам «Динамо».

Вряд ли до начала матча кто-то ждал развала от мощной команды Алексея Кудашова, которая получила хороший щелчок по носу в предыдущей игре с «Локомотивом». Но в воскресный вечер его парней попросту переехали без каких-либо шансов. И размеренное начало не должно вводить в заблуждение.

Голевая машина нижегородцев началась заводиться еще в концовке первого периода. На 18-й минуте они провели очередную позиционку и завершили ее голом Василия Атанасова, который сумел сделать результативную ковыряшку с пятака в сторону ворот Илья Коновалова, несмотря на ожесточенное сопротивление Егора Мартынова.

Тотальное доминирование «Торпедо» началась во второй двадцатиминутке. Через пару минут после перерыва гости играючи реализовали удаление все того же Мартынова и соорудили в большинстве классную атаку с ходу, закончившуюся голом Игоря Ларионова-младшего. Впрочем, до 25-й минуты ничего не предвещало настоящее унижение «Динамо», которое в формальном меньшинстве уже через пару смен сумело ответить мини-шедевром Никиты Гусева.

Но не успели москвичи отпраздновать очередное очко своего лучшего бомбардира, как режим зверя включил Атанасов, забивший еще дважды в большинстве и оформивший хет-трик всего за полтора периода. Как здесь не вспомнить, что 21-летний парень из Нижнего Тагила, набравший сегодня сразу 4 очка, позапрошлой осенью был куплен у «Югры» за смешные для нынешнего рынка 2,5 миллиона рублей? Свою зарплату скауты «Торпедо» получают не зря.

Но команда из Нижнего Новгорода не была бы собой, если бы закрылась на все замки, сконцентрировалась на обороне или упростила игру, поведя 4:1 в середине матча. Варианты, при которых его парням нужно откатываться «1-4» и охранять кукурузу, Ларионов решительно отвергает и регулярно напоминает об этом на пресс-конференциях. Вместо этого она продолжила лететь вперед с голодным горящими глазами и не выключила инстинкт убийцы, отличившись до второго перерыва еще трижды. Причем свой второй гол в сезоне забил 17-летний защитник Антон Силаев, который всего за несколько минут до него самоотверженно принял на себя щелчок Джордана Уила и вместе с докторами успел сгонять в раздевалку.

Все, что смог сделать в этой ситуации Алексей Кудашов, это вернуть после дубля Ларионова-младшего в рамку Илью Коновалова, уступившего место в воротах после хет-трика Атанасова Константину Волкову.

Режим энергосбережения гости врубили лишь в третьем периоде, когда шансы отыграться у «Динамо» были сведены к нулю. Но как бы ни старались бело-голубые, сподобиться на свой второй гол они не смогли. «Торпедо» же без особых приключений сумело отыграть заключительный отрезок максимально дисциплинированно и сохранить на табло цифры, к которым так стремится Профессор.