В КХЛ уволили трех главных тренеров меньше чем за неделю. Есть ли этому объяснение?

С начала старта чемпионата их еще больше — пять. И это точно не все.

Аномалия увольнений

Аномалии в наше время затрагивают любую сферу жизни. Накануне рвануло в КХЛ: в понедельник без работы остались сразу три тренера топ-клубов. Двое главных — Алексей Кудашов, уволенный из московского «Динамо», и Бенуа Гру, судя по официальной версии, сам покинувший пост в «Тракторе». Явно «взял бы да отменил понедельник» и Дмитрий Рябыкин. В «Локомотиве» отказались от давнего помощника Боба Хартли, который отвечал за большинство, провалил свой участок работы и при этом не ладил с рядом игроков. Несколькими днями ранее завершились мучения Вячеслава Буцаева в «Сибири». Меньше чем за неделю сразу в трех клубах сменился главный тренер.

Искать общий вектор между этими отставками сложно: каждый успел накопить аргументы против самого себя. Выбивается только история Гру, добровольно покинувшего Танкоград. С другой стороны, никто не уйдет из топ-клуба в разгар сезона, если к этому не располагает обстановка. Некоторые игроки устали от жестких порядков канадца еще в прошлом году. В плей-офф он вовремя раскрепостил команду, и зарядившийся мыслью о кубке «Трактор» дошел до финала. В новом сезоне на Гру навалились разные проблемы: отъезд главной звезды за океан, ошибка с выбором основного вратаря, разногласия с игроками и общий спад. И канадец не выдержал.

В остальных историях сработала нетерпеливость руководства. По прошлым сезонам казалось, что клубы отходят от импульсивных решений: ранних увольнений становилось меньше. Нынешний сезон перечеркнул тенденцию. К середине ноября пять команд уже сменили главного тренера, а «Сибирь» сделала это дважды. Пока пост передали Ярославу Люзенкову, но он накопил уже два поражения подряд, и нельзя исключать третью рокировку за регулярку. Держим в уме «Амур»: Александр Гальченюк официально на больничном, а командой продолжает руководить Александр Андриевский.

Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кризис менеджмента

Когда КХЛ перешла на длинную регулярку из 68 матчей, тренеры сетовали на отсутствие опыта подготовки к такому марафону. Руководство шло навстречу и давало время на исправления ошибок. Ранее, когда мир захватил коронавирус, число отставок снизилось из-за хаотичности составов: часть игроков сидела в ковид-протоколе, их срочно заменяли молодежью и парнями из фарм-клубов. В такой чехарде было не до смен тренеров. Теперь, когда команды освоились в расширенном календаре, руководители вернулись к прежнему суровому режиму и готовы рубить с плеча.

Частые увольнения поднимают вопрос менеджерской ответственности. Приход Буцаева в «Сибирь» выглядел ошибкой с самого момента появления его фамилии в списке кандидатов. «Сочи» тоже не блистал дальновидностью, отобрав садовый инструмент из рук Владимира Крикунова. Опытнейший тренер просто не готов к нынешним реалиям. История выглядит еще страннее, если вспомнить, что летом клуб уволил только что назначенного Вячеслава Козлова. А сейчас он сменил Кудашова в «Динамо».

Умение ждать и верить в людей, которых сами и назначили, остается редким качеством руководителей. В «Сибири» буквально выжили Вадима Епанчинцева, которого сами же и приглашали год назад. В «Амуре» неоправданно поверили в Гальченюка, но спустя два месяца он исчез с лавки, и его место занял помощник. Главное в этих историях — неудачный тайминг: за исключением «Сибири», где не стоило назначать Буцаева, и «Сочи», где не стоило приглашать Крикунова. Менеджеры демонстрируют низкую квалификацию и привычку перекладывать вину на других. Кроме Сергея Гомоляко в «Ладе», никто не лишился своих должностей.

Эпидемия отставок накрыла КХЛ внезапно. После аномального лета регулярка продолжает держать высокий градус событий. Далеко не во всех командах смены тренера выглядели логичными. Гораздо понятнее смотрелись бы перестановки в «Ак Барсе» на старте сезона или в СКА, который Игорь Ларионов превратил в переплаченную версию «Торпедо». Но рвануло в «Динамо» и «Тракторе», клубах, которые в прошлом плей-офф играли в полуфинале. Теперь им предстоит искать новых тренеров. Лишь бы только менеджеры не продолжили перебирать старую колоду специалистов — иначе хождение по кругу продолжится.