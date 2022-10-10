«У нас много позитива по сравнению с прошлым годом». Молодая звезда «Динамо» — о старте сезона и внимании медиа

Интервью нападающего Дмитрия Рашевского.

Дмитрий Рашевский — открытие сезона-2021/22. Молодой форвард с ноги выбил дверь в основу московского «Динамо» и за 48 матчей регулярки набрал 35 (19+16) очков. Летом бело-голубые затеяли перестройку. Команду покинули лидеры прошлого сезона. И требования к перспективным форвардам — таким, как Рашевский, — выросли. После удачного сезона добавилось внимания в медиа. Так, Дмитрия пригласили для съемок в клипе рэпера Slame и певицы Анет Сай.

В интервью «СЭ» нападающий рассказал о старте сезона, отношении к медиа и сюрпризе, который команда подготовила 9 октября — в день рождения Рашевского. Эрик О'Делл поздравил партнера, подсластив тренировку запущенным в лицо тортом.

— Как часто у вас случаются такие сюрпризы, как тортик в лицо имениннику на тренировке?

— Раньше такого не было. С начала сборов ввели такую веселую традицию на тренировках. Первым был Никита Новиков. Ему первому засадили тортиком в лицо. Прикольно, весело. Это помогает разрядить обстановку.

— Получается, ждали, что на тренировке вам прилетит торт в лицо?

— Конечно. Не пытался увиливать от этого. Всем весело. И тортик — вкусный.

— В традиции участвуют только игроки или еще и тренеры?

— Нет-нет, только игроки. К тренерам относимся уважительнее. Им просто вручают торт в руки, чтобы вечером попили с чаем.

— Обратил внимание, что у вас короткая, но интенсивная тренировка. В чем польза таких занятий за день до матча?

— У нас часто идут игры. Сейчас — через день. Тяжелый выезд. Надо сделать максимально быструю тренировку. Недолгую, но активную. Чтобы пробежаться и встряхнуть ноги после перелета — и завтра быть в тонусе.

— Идет вторая неделя октября. Игры — через день. Почувствовали, что регулярка тяжелее, чем в прошлом сезоне?

— График действительно плотный. В прошлом году проводилась Олимпиада, из-за чего была большая пауза. Сейчас игры идут чаще и без пауз. Сыграем на 20 матчей больше, чем в прошлом году. Главное — правильно восстанавливаться и находить в себе эмоции на следующие матчи.

— Подготовка команды меняется из-за увеличения матчей по сравнению с прошлым сезоном?

— Нет, мы все так же действуем по плану. Тренировки зависят от готовности команды. Когда-то делаем только зал с велосипедами. Когда-то — все отменяют и дают только прогулку. Все зависит от состояния команды.

— По тренировке заметил, что вся команда на позитиве, отличная атмосфера: подколы, шутки.

— Да, в этом году у нас очень хорошая команда. Все позитивные, все равны. Что молодой, что старший — каждый может подсказать друг другу и пихнуть в нужный момент. Мне нравится, что много позитива по сравнению с прошлым годом. Не важно, как мы сыграли прошлый матч. На следующий день все выходят, забыв, что было вчера, и тренируются с хорошим настроением. Но никто не забывает, что позитив должен идти на пользу, а не во вред.

Был на съемках 12 часов

— Нападающие «Динамо» почти равны по набору очков. В таблице бомбардиров у форвардов близкие цифры. Опасности можно ждать от любой тройки?

— Да. Все четыре звена боевые и могут делать результат. В какой-то игре у одного звена пошло — они раззабивались. В следующей игре — у другого. Не важно, первое это звено или четвертое.

— Матч с «Салаватом Юлаевым» вы спасли на последних секундах. Это тоже хороший знак, подтверждающий характер команды?

— Такие концовки придают уверенности. Перед третьим периодом тренер сказал: играйте правильно, и результат придет. Мы выполняли все, что нам говорили. Жертвовали собой. Кирилл Готовец поймал на себя пять бросков в одной смене. Это дорогого стоит. Мы полностью отдавались игре — это помогло нам сравнять счет за одну секунду. Никто не опустил руки, все друг друга подбадривали. Да, на буллитах нам не повезло. Надо работать над этим компонентом.

— Ваша личная результативность улучшилась во второй половине сентября. Чем можете это объяснить?

— На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много. Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас — не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает — залетает, бывает — нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.

— Заметили, что после удачного прошлого сезона к вам выросли требования?

— Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают — все нормально.

— После прошлого сезона добавилось внимания от медиа. Это не мешает играть в хоккей?

— Медиаактивности, интервью и видеоролики помогают хоккеисту разгружать голову от игры. Когда у тебя один хоккей, это приедается, как и любое другое занятие. Медиаактивность помогает игрокам становиться разносторонними личностями и увлекаться чем-то помимо хоккея. У нас много хоккеистов, чьи социальные сети очень популярны. Люди следят за ними не только потому, что человек — известный хоккеист. Поэтому считаю, что медиа — важный пункт в жизни каждого спортсмена.

— Летом вы снялись в музыкальном клипе. Что узнали во время съемок о шоу-бизнесе?

— Понял, что это очень тяжелый труд. Ради двухминутного клипа я был на съемках 12 часов. В 10 утра пришел, в 10 вечера ушел. Очень тяжелая работа. Постоянно ждешь, гримируешься, потом опять ждешь. Очень выматывает.

— Пойдете еще раз, если позовут?

— Конечно, почему бы и нет? Мне понравился такой опыт.