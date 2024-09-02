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Сегодня, 09:00

«Москва похожа на Нью-Йорк, Казань — на Бостон». Интервью канадского форварда «Динамо»

Канадский игрок московского «Динамо» сравнил российскую столицу с Нью-Йорком
Надежда Тонконог
Корреспондент
Джордан Уил.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Джордан Уил — об игре за бело-голубых, дружбе с партнерами по команде и изучении русской культуры.

Уникальная ментальная подготовка

— О ваших ритуалах перед играми ходят легенды в лиге. Многие игроки говорили о том, что они необычные. Расскажите, как давно у вас такая подготовка?

— Просто делаю некоторые вещи, упражнения, чтобы подготовиться ментально к матчу. Не хочу рассказывать все нюансы, сами понимаете, раскрывать все секреты не буду. У каждого свои методы подготовки к каждой игре, как психологические, так и физические. Я нашел свою подготовку, и она работает. Уже много лет не меняю ее. Непросто каждый раз ее повторять, но, когда все это выполняешь, это помогает сконцентрироваться.

Я обсуждал эту тему с нейропсихологом, он сказал, что это очень полезно, происходят какие-то химические процессы в голове, которые хорошо влияют на организм.

— Все-таки можете рассказать подробнее о том, что делаете перед матчем? Слышала, что вы берете клюшку, теннисный мяч или шайбу, разминаетесь с ними, но в это время у вас закрыты глаза, и вы представляете, что вы совершенно в другом месте.

— Да, вы говорите все верно, это часть моей подготовки. Не хочу раскрывать все детали, вдруг кто-то захочет украсть эту методику. (Смеется.) Речь идет о представлении, как я хочу сыграть матч, что мне нужно сделать, что я хочу сделать. Еще использую дыхательные упражнения, чтобы успокоить себя и настроить на игру.

— Сколько по времени занимает вся ваша подготовка к матчу?

— Не так долго, примерно 8 минут. Подготовиться и сконцентрироваться.

— Какие самые странные суеверия у других игроков вы встречали в своей карьере?

— Слышал о том, что некоторые ставят клюшку в мусорку на удачу, если не могут долго забить. У некоторых ребят, слышал, крюк клюшки не должен касаться пола до матча. Некоторые не касаются футбольного мяча на разминке, если коснутся, то это приведет к неудаче.

— Как вы относитесь к подобным суевериям?

— Каждый делает то, что считает нужным. Хоккей — сумасшедшая игра, если суеверия помогают подготовиться, почему бы и нет. Понятно, что все это в голове, но я не вижу в этом ничего плохого, раз подобное помогает сконцентрироваться и чувствовать себя увереннее. Если ты веришь в это и эта вера помогает тебе. Не вижу в этом проблемы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В плей-офф не хватило спасений вратаря

— Давайте вернемся в прошлый сезон. Что пошло не так в серии с «Трактором»? Со стороны в какой-то момент казалось, что команда устала после серии с минским «Динамо».

— Вот насчет усталости не соглашусь. В серии с «Трактором» у нас в среднем было 45 бросков по воротам за матч, а у них в районе 15-20 бросков, статистически мы их превосходили. Мы забивали в среднем по три гола за матч. Если ты забиваешь три в плей-офф — обычно ты побеждаешь. Один момент нас подвел — нам нужны были спасения вратаря, а их у нас не было. В плей-офф твой вратарь не должен играть идеально, но в нужные моменты он должен спасать.

Этот плей-офф был тяжелым, потому что мы были очень близки к успеху, и поражение было очень разочаровывающим. Мы очень старались, забивали голы, но с игрой в защите была проблема, мы позволили им многое. С другой стороны, ты учишься на своих ошибках, мы вынесли многое из прошлого сезона, плей-офф и стали только сильнее.

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— Можно ли сказать, что ментально команде было тяжело, потому что уверенности на последнем рубеже не было?

— Да не сказал бы, мы были достаточно уверенны. Но на воротах стоял молодой парень. Ты не можешь много выиграть, если у тебя в воротах стоит парень, играющий первый год в КХЛ, такое бывает очень редко. На него было очень большое давление. Конечно, ты хочешь, чтобы такие ребята прыгнули выше головы в важных моментах, но этого не произошло в прошлом году. Что случилось, то случилось. Мы вынесли уроки и продолжаем двигаться дальше.

— Вот чей вратарь был уверен, так это у «Трактора».

— Он был хорош, но, как я уже отметил, мы забрасывали в среднем по три шайбы за матч. Не сказал бы, что он украл наши моменты, как обычно говорят о вратарях. С другой стороны, с тем количеством моментов, которое мы создавали, могли бы и по пять голов за матч забивать.

Джордан Уил и Эрик О'Делл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О'Делл поспособствовал приезду новых легионеров

— «Динамо» закончило регулярку на первом месте, завоевав Кубок Континента. Это придало уверенности, показало, что вы можете замахнуться на что-то более масштабное?

— Сто процентов! Еще с декабря у команды начала появляться эта уверенность, что мы можем выиграть регулярный чемпионат и замахнуться на что-то большее. У нас был большой перерыв в декабре, мы немного отдохнули и набрались сил, это было нужно перед второй половиной сезона. Мы были свежими и отдохнувшими, особенно в сравнении с другими командами. Думаю, это помогло нам и выиграть регулярку, и хорошо подготовиться к плей-офф.

Завершение регулярного чемпионата получилось хорошим, очень жаль, что не получилось полностью перенести это на плей-офф. Ты стараешься изо всех сил, правильно готовишься, но иногда это работает, иногда нет.

— В это межсезонье менеджмент команды снова провел очень хорошую трансферную кампанию с точечными усилениями, много новых ребят присоединилось.

— Да, к нам присоединились хорошие ребята, мы уже познакомились на сборах, каждый из них внесет свой вклад в успех команды. Алексей Сопин делает потрясающую селекционную работу для «Динамо» на протяжении вот уже трех лет. Он постепенно выстроил ядро команды и накладывает на него слой за слоем новых ребят. В прошлом году Гусь и Жига (Гусев и Ожиганов. - Прим. «СЭ»), в этом году — Слеп, Серги (Слепышев и Артем Сергеев. - Прим. «СЭ») — ребята, которые уже выигрывали кубки. Постепенно выстраивается очень хорошая команда. Так что успехи команды — в том числе большая заслуга Сопина, который проводит отличную трансферную кампанию на протяжении нескольких лет.

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— С кем-то из новых ребят уже были знакомы? Например, из иностранцев.

— Миску или Комтуа не знал до их перехода в «Динамо». Они оба классные ребята, присоединились к нашей легионерской компании. Ощущение, будто они все эти два года были с нами. У нас достаточно близкая компания, состоящая из нас четверых (Уил, Пакетт, О'Делл, Менелл. - Прим. «СЭ»), мы очень тесно общаемся семьями. Здорово, что к нам добавились еще ребята.

— Эрик О'Делл знал кого-то из ребят и даже поспособствовал приезду.

— Да, он тоже участвовал в селекционной работе, может быть, в будущем будет работать генменеджером. (Смеется.) Макс Комтуа играл с ним вместе на чемпионате мира, они знакомы. Миска вроде из Миннесоты, может быть, они с Менеллом знакомы.

В хоккее ты всегда встречаешь новых людей, это здорово, нас теперь шесть. У Хантера есть дети, один из которых — ровесник моего сына, им будет весело вместе. У Макса жена приехала в Москву, будем общаться все вместе и еще больше чувствовать себя как дома.

— Им будет проще адаптироваться.

— Это точно, мы будем помогать им чувствовать себя как можно комфортнее, помогать в обыденной жизни.

— В это межсезонье много иностранцев приехали в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?

— Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет. У меня тоже была пара разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В продлении сезона до мая есть плюсы и минусы

— Были слухи о приезде вратаря Картера Харта, с которым вы знакомы. Вы общались с ним на тему КХЛ?

— Я с ним переписывался этим летом немного, спрашивал, как у него дела. Следующим летом ему предстоит решение вопроса, про который вы, думаю, знаете, поэтому все внимание и его, и остальных ребят сейчас сконцентрировано на этом. Некоторые ребята, которые имеют отношение к этой ситуации, приедут играть, но, мне кажется, им все равно придется уехать весной. Харт был бы усилением для любой команды, но, если ему придется уехать весной, в самое важное для команды время, это будет не очень. Будет интересно посмотреть, как это все будет. В регулярке эти ребята, безусловно, помогут своим командам, но, когда настанет время плей-офф, команды потеряют сильных игроков.

— КХЛ увеличила сезон до мая, что думаете на этот счет?

— Мне кажется, здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, будет больше времени между играми, чтобы отдохнуть и набраться сил. С другой стороны, с психологической точки зрения это может быть немного тяжелее, потому что столько лет мы играли по одному графику, а теперь сезон на месяц длиннее, это не просто неделя-другая, а целый месяц. Интересно будет посмотреть, как это будет ощущаться к концу февраля.

— Игорь Ларионов как-то сказал, что плей-офф должен начинаться не столько календарной весной, сколько фактической, так как в России март, по сути, четвертый месяц зимы, еще холодно.

— Да, но в НХЛ, например, и сезон начинается в октябре. Если бы начало сезона перенесли ближе к октябрю, было бы логично. Когда ты не играешь — ты тренируешься, это не так уж и просто, потому что тренировки не проходят в полноги. Посмотрим, как это будет. Спросите меня в марте, может быть, я отвечу по-другому.

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— Предсезонка также начинается позже.

— Это здорово, сегодня все игроки готовятся самостоятельно, еще до начала сборов с командой. В Северной Америке такое давно практикуется, это не как 30 лет назад, когда ты набираешь форму, только придя на сборы. Сокращение предсезонных игр тоже на пользу, мне кажется, 5-6 игр достаточно, чтобы поймать ритм и идти в сезон. Более того, ты проводишь больше времени дома, с семьей.

Плюс, когда ты тренируешься самостоятельно, ты обращаешь внимание на моменты, которые нужно улучшить именно тебе. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

— В КХЛ ввели изменение в правило игры в овертайме. Теперь как в НХЛ: если команда, снявшая вратаря, пропустит в пустые ворота — она не получает ни одного очка. Что думаете по этому поводу?

— Кажется, у ЦСКА поменяется тактика игры в овертайме. (Смеется.) Было немного сумасшествием, когда команды так делали — снимали вратаря и играли с численным преимуществом в овертайме. Наверное, теперь будет больше игры «3 на 3», посмотрим в сезоне.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Москве чувствую себя как дома

— Ваша семья на время сезона приезжает в Россию и живет с вами в Москве?

— Пока они не приехали, но должны к началу сентября. В прошлом и позапрошлом годах они также жили здесь, в России. Моему сыну почти два года, тяжело жить на расстоянии, я очень по нему скучаю. Тяжело уже, когда еще и месяца не прошло с момента, как я уехал. Очень жду, когда они наконец-то приедут.

— Как им жизнь здесь?

— Нам очень нравится в Москве. Тем более иностранцев много, у всех замечательные семьи, мы общаемся. Мы с семьей живем прямо около арены, они могут спокойно приходить на игры. Здесь очень много мест, куда можно сходить погулять, все достаточно близко расположено.

— Вы жили еще и в Казани. Можете сравнить эти два города?

— Москва более интернациональная, скажем так. Каждый хоть немного, но говорит по-английски, в магазинах, торговых центрах ты можешь найти вещи и продукты, которые есть в Северной Америке, Европе. Так что здесь больше чувствуешь себя как дома. В Казани мне нравилось спокойствие, город находится на берегу реки, там очень красиво. Можно прогуляться по набережной, покататься на самокате, зимой покататься на коньках.

Москва похожа на Нью-Йорк, такой рабочий быстрый ритм, но у тебя здесь все под рукой. Казань я бы сравнил с Бостоном, город меньше, но там много парков, есть где прогуляться в спокойной атмосфере, в Бостоне много парков, не так много небоскребов, тоже здорово прогуляться.

— У вас с «Ак Барсом» был контракт до 2023 года, почему вы его не доиграли?

— Мой агент спросил меня, как я хочу поступить, потому что была возможность перейти в другую команду. «Ак Барс» хотел игрока, который играл тогда за «Динамо», вроде бы это был Галиев. Мне сказали, что я могу остаться, если захочу, но упомянули, что «Ак Барс» не собирался подписывать никого из иностранцев. Я был бы единственным англоговорящим в команде.

Я знал на тот момент немного Эрика О'Делла, он уже был в «Динамо» тогда. Я подумал, что лучшим вариантом для моей семьи и для меня будет поехать туда, где есть хотя бы несколько ребят, которые говорят по-английски. Сейчас я безумно счастлив, что перешел тогда. «Динамо» прекрасная организация для меня и моей семьи, очень рад быть здесь.

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— Успели проникнуться татарской культурой, пока жили в Казани?

— Другая культура внутри одной страны — это было что-то новое для меня, в одном городе православные церкви и мусульманские мечети, это очень здорово. Мне очень нравилось гулять по городу, особенно в Казанском кремле. На тот момент я недостаточно хорошо говорил по-русски, чтобы понять, что люди говорят на татарском и русском.

Татары очень гостеприимные, дружелюбные. Мне кажется, что турецкая культура нашла отражение в татарской. Очень здорово было увидеть, что в разных частях России разная культура, потому что ты думаешь, что это одна большая культура для всей страны. Когда ты поездишь по стране, ты видишь, что есть в разных местах что-то свое, уникальное. В каких-то местах что-то скандинавское, в каких-то — более восточное, переплетения с китайской культурой.

— Что насчет татарской кухни?

— О да, эчпочмак — это лучшее, что я ел.

— А что нравится из русской кухни?

— Пельмени очень нравятся. Борщ не очень понравился, а вот пельмени и эчпочмак — самое то. В прошлом сезоне мы записывали видео, где пробовали разные блюда, которые часто едят русские. Бутерброды с икрой очень понравились, а вот остальное... в салатах было очень много майонеза, а в некоторых — слишком много рыбы. Не для меня.

— Как ваши успехи с русским языком?

— Мой русский неплох (фраза была сказана на русском языке. - Прим. «СЭ»). (Смеется.) Русский язык тяжелый, стараюсь не заучивать грамматику, например род каждого слова, здесь есть схожесть с французским, кстати. Стараюсь учить какие-то разговорные фразы, если ты сделаешь ошибку в грамматике, тебя ведь все равно поймут.

— Как у других легионеров с русским? Пытаетесь между собой говорить на русском?

— Бреннан очень здорово говорит по-русски, лучше всех из нас. У него русская девушка, это его очень мотивирует учить русский. (Смеется.) Эрик здесь уже очень давно, так что тоже продвинулся в изучении языка. Седди (Седрик Пакетт. - Прим. «СЭ») хитрый в этом плане, он много не говорит, но мне кажется, что понимает он больше, чем мы думаем. Каждый год стараешься учить больше, в прошлом году, например, я выучил алфавит, чтобы можно было прочитать что-то, вывески, какие-то новости. Оказывается, в русском очень много схожих с английскими слов.

— У кого из русскоговорящих ребят в команде самый плохой английский?

— Думаю, что у Ильенко. Когда я играл в Казани, там ребята не особо говорили по-английски, было тяжело. Сейчас, в «Динамо», наоборот: Джиошвили, Готовец, Сергеев, Слепышев, Гусев, Ожиганов — они очень хорошо говорят по-английски. С Ильенко мы играли в прошлом году, наверное, он не очень владеет английским, с другой стороны, он немного говорил в принципе. Дима Рашевский пытается разговаривать на английском, забавный парень, слушает североамериканскую музыку. Наверное, Раш и Ильенко хуже всех говорят по-английски.

— В раздевалке часто играет русская музыка. У вас есть любимая песня на русском?

— Конечно, есть: Gayazovs Brothers — «Малиновая «Лада». Это была наша «победная» песня пару лет назад, теперь она есть в моем плей-листе. Все лето слушал ее в Канаде.

— Вы упомянули про традиции, в прошлом сезоне после речи тренера в раздевалке команда заряжала: «Седрик»! «Седрик»! «Седрик»! Увидим ли еще что-то подобное в сезоне?

— Возможно, мы выберем кого-то другого в этом сезоне. Хантера или еще кого. Может быть, оставим Седди. Было забавно, потому что ему это не нравилось. Было смешно постоянно видеть его реакцию, он стеснялся и немного злился. Посмотрим, может быть, кто-то станет новым Седриком.

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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