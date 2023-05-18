Когда-то этот форвард забивал за «Торонто». Теперь родной клуб отправил его в ссылку в Хабаровск

Егор Коршков обменян из «Локомотива» в «Амур».

Нападающий Егор Коршков перебирается из «Локомотива» в «Амур». Хабаровчане получают нападающего с контрактом в 55 миллионов рублей, но бесплатно. Ярославцы не взяли ни одного игрока (да там и брать некого), а компенсация в тысячу рублей — формальная сумма, чтобы не было претензий у КХЛ.

Говорят, что Егор очень сильно расстроился из-за обмена. Причем больше его покоробило то, что родной клуб даже не предупредил о сделке, не поинтересовался мнением форварда. Конечно, руководство «Локомотива» имело полное право так поступить. Егор — ограниченно свободный агент, без запрета на обмены, так что именно железнодорожники имеют полное право распоряжаться хоккеистом. Но раз ярославцы ничего не выигрывают, то могли бы и учесть интересы Коршкова. А его очень сильно ждал «Трактор», да и сам он готов был переехать в Челябинск, где собираются вернуть утраченные позиции.

Фото Global Look Press

Но, видимо, в Ярославле посчитали, что челябинцы потенциально могут стать соперником по второму раунду, а у «Амура» шансов на это гораздо меньше. Впрочем, вряд ли это стало аргументом. Само управление в клубе таково, что для них хоккеисты не имеют никакого значения. Сколько раз там равнодушно поступали даже с более авторитетными игроками. С чего им учитывать пожелания Коршкова?

Кто-то может сказать, что это бизнес и ничего более, в НХЛ тоже неожиданно звонит генеральный менеджер и сообщает о сделке. Но там обмены несут какой-то смысл, а у Ярославля он отсутствует.

Но трейд должен пойти на пользу призеру молодежного чемпионата мира. В Ярославле Егор совсем уже стал превращаться в серого игрока, который с каждым днем выглядит все хуже и хуже. Да, в этом сезоне виновата травма руки, рассказывают, что и операция прошла не очень хорошо, так как в «Локомотиве» сэкономили и повреждение решили лечить в России. Но ведь и год назад Коршков очень редко напоминал себя прежнего.

А помните, каким он вернулся из «Торонто» в сезоне-2020/21? Это была машина. Егор в Северной Америке сделал много ошибок, но ему тогда не хватило опыта, нужного человека рядом, который бы направил в правильное русло. Он, между прочим, забил в своем первом же матче в НХЛ, а затем был отправлен обратно в фарм и сильно расстроился.

Фото Global Look Press

Но, вернувшись домой, Коршков был очень мотивированным. В том сезоне он всех разрывал, был одним из самых крутых игроков чемпионата, да и цифры это подтверждали — 43 очка в 70 матчах. Но затем — резкий спад. Возможно, сам Егор виноват, но есть сомнение, что в современном «Локомотиве» есть место для прогресса. В клубе намекают на проблемы с режимом, но это ложь. После возвращения из-за океана Коршков вообще не притрагивается к спиртному, не позволяет себе расслабляться.

Зато Егор снова оказывается в ситуации, как три года назад. Тогда вернулся в Россию доказать НХЛ, что его недооценивали. Сейчас будет в Хабаровске показывать, как жестко ошиблись в Ярославле. Лишь бы эмоции не перехлестнули, но до турнира еще много времени, и если Коршков действительно сильно переживает, то за два месяца должен успокоиться.

Хабаровчане получают крутого крайнего правого в первое звено. Егору всего 26 лет, и это расцвет для хоккеиста. Уже есть связка с Алексом Броадхерстом, а если удастся договориться с Иваном Николишиным, то можно попробовать и с ним.

А что «Локомотив»? Совершенно непонятно, в чем выиграли именно они.