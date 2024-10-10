СКА вызвал из аренды 19-летнего вратаря «Сочи». Что теперь будет с Серебряковым

Егор Заврагин должен стать третьим голкипером петербуржцев

СКА забирает из аренды вратаря «Сочи» Егора Заврагина и очень сильно рискует, принимая такое решение. Правда, у питерцев, вероятно, и нет другого выхода.

Сначала о том, что же вообще произошло в СКА. В сезон команда входила с парой голкиперов Никита Серебряков — Артемий Плешков. Казалось, что именно в этом порядке Роман Ротенберг будет использовать вратарей. Не случайно же он выкупил Никиту у «Адмирала».

Однако прошлый плей-офф, начало этого сезона подорвали позиции Серебрякова в клубном рейтинге. К нему было много претензий, а летом ходили слухи, что вратарь покидает систему питерского клуба. Причем все зашло так далеко, что хоккеист уже чуть ли не паковал вещи. Я встретил однажды главного тренера СКА и Никиту на одном мероприятии. Ротенберг заверил, что поиск нового вратаря не ведется, Серебряков добавил, что он готовится к сезону и намерен провести свои лучшие матчи.

Но в межсезонье ничего не изменилось. В СКА основным стал Плешков, а Серебряков своими шансами не особо пользовался. Он был вторым, а когда появлялся на льду, то радости это не приносило. То его заменят, то он, выйдя на лед, пропускает какую-то легкую шайбу.

СКА бы поискать голкиперов за границей, но сейчас это не так просто. Европейцы не едут, а в Северной Америке такой дефицит, что подписывают на крупные суммы даже тех, кто считается не особо крутым.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но что-то надо было делать. И тут в октябре пришла информация о том, что Серебряков перебирается в ЦСКА, а армейцы очень сильно разочаровались в Иване Просветове и готовы с ним просто расстаться. Такие новости стали шоком для руководства питерского клуба. Источники в СКА считали, что схему придумал агент Серебрякова (он же, кстати, и агент Просветова), а такие методы неприемлемы в СКА. Хочешь уйти — обратись к генеральному менеджеру, обсуди дальнейшее развитие событий. Иначе будут проблемы. Серебряков их и нажил. На последнем матче он не попал в заявку, а СКА забрал у «Сочи» своего вратаря Егора Заврагина.

Что известно о новичке питерского клуба? Егору всего 19 лет, он даже может еще выступать в МХЛ. Несмотря на молодость, говорят о нем уже года три. Причем не сказать, что вратарь постоянно прогрессировал в системе «Мамонтов Югры». Например, в сезоне-2022/23 похвастаться ему было нечем, да он и сам признавал, что возникли какие-то сложности с игрой, которые он постарается решить.

Кстати, решил. В прошлом чемпионате он провел 17 матчей в ВХЛ, пропускал менее двух шайб за игру с приличным коэффициентом надежности — свыше 94 процентов. В «Югре» довольно легко торгуют хоккеистами, и Заврагина отдали СКА. А питерцы, еще не подозревая о сложностях с составом, отправили его в «Сочи» набираться опыта. Через месяц после старта вернули.

Теперь у СКА будет пара вратарей Плешков — Заврагин, плюс в клубе ждут выздоровления Павла Мойсевича, а Никита Серебряков перемещается в глубокий запас. По Плешкову вопросов нет. Впечатляет его прогресс, за короткое время он дошел от МХЛ до основного вратаря претендента на Кубок Гагарина. И хотя не всегда стабилен, все же матчи вытаскивать умеет.

Заврагин провел шесть матчей в «Сочи», выиграл три и однажды сыграл на ноль. Но при этом сказать, что он полностью готов к КХЛ, язык не повернется. Он очень талантлив, у него приличные перспективы, но выигрывать-то надо здесь и сейчас. Что касается Мойсевича, то с ним вообще смешная история. Например, скауты НХЛ, работающие в России, разделились на два лагеря. Одни считали Павла отличным вратарем, другие не понимали, что в нем вообще есть, кроме роста. Но удивительно, что Мойсевич отражал за СКА больше 94 процентов бросков, хотя и одержал всего три победы в 14 матчах.

СКА очень сильно рискует с такой вратарской линией. Но и выхода другого нет. В принципе, состав питерцев способен забрасывать пять-шесть шайб за матч, так что любому вратарю достаточно не пропускать больше четырех. Справиться с этим легко.

Но что же будет теперь с Серебряковым? Это совсем другая история.