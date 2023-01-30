Тренер мрачнее тучи, канадцы свесили ноги, русских игроков замучили. Есть ли кризис в «Магнитке»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Металлург» приехал в Балашиху и уступил в серии буллитов «Витязю» — 1:2. Да, всякое в нашем чемпионате бывает. Но разочаровала игра уральского клуба. Хотя тренеру позволили работать спокойно.

На утренней раскатке не было даже намека на то, что команда Ильи Воробьева столкнется с такими серьезными трудностями. У соперника тяжелейший график. Команда Вячеслава Буцаева провела две встречи за два дня в Сочи, затем после суток отдыха и перелета принимала фаворита «Востока». Положение «Витязя» в турнирной таблице таково, что у них есть не просто право на ошибку, а даже возможность проиграть серийно. У подмосковного клуба лучший календарь в КХЛ. Так получилось, они не специально.

Магнитогорская команда по всем параметрам должна была брать два очка. На тренировке не было никаких сигналов о проблемах. Отрабатывали большинство, вбрасывания, все довольно неплохо двигались и трудились. Никаких скандалов, разве только Илья Воробьев был мрачнее, чем обычно. Но это нормально в его положении.

А самое главное, что исчезла угроза прихода Дмитрия Квартальнвова в клуб. То есть совсем недавно переговоры были, но они по разным причинам ничем не закончились. После того как об этом стало известно, облегченно вздохнули лидеры команды. Будем честными, ни Николаю Голдобину, ни Егору Яковлеву, ни Брэндену Лайпсику смена тренера не пошла бы на пользу. Назвал три фамилии? Выбрал самые известные, но пострадали бы человек 10-12.

Более того, Воробьев стал прислушиваться к авторитетным работникам клуба, которые уже не скрывают, что тренер слишком загружает хоккеистов, фактически не ротируя состав. На игру против «Витязя» Воробьев решил выпустить семь защитников. Для него это подвиг.

Но отсутствие угрозы увольнения, хорошие расклады и другие положительные факторы никак не сказались на «Металлурге». Смотреть игру команды невозможно. Тот же «седьмой» Ярослав Хабаров быстро сел в запас, проведя на льду менее 3 минут. Все тройки словно отбывали повинность, не было никакой свежести и искры. Да еще и после игры главный тренер покритиковал Данилу Юрову, автора единственной шайбы в основное время. За то, что он «не создает», хотя является первым раундом драфта НХЛ.

Все сваливать на тренера неправильно. Плохо стали играть иностранцы, причем, помимо усталости, есть и другие факторы их невзрачной игры. Как бы вы ни относились к легионерам, они тут просто срубают деньги. Редкие ребята относятся к делу по-настоящему серьезно, а уральские иностранцы явно не из таких. Есть данные, что переговоры о продлении контракта с клубом зашли в тупик, причем стороны находятся очень далеко при обсуждении условий. И какой смысл Лайпсику, Майе и Карри стараться? Нынешний контракт гарантированный, а что будет дальше их по большому счету не волнует. И с этим ничего не поделать. Можно, конечно, сохранить игроков на их условиях, но в «Металлурге» считают, что они неоправданно завышенные.

Но с российскими игроками Илья Воробьев может что-то сделать, однако наши хоккеисты выглядят замученными. Сейчас уже неважно, почему это произошло. Вопрос в том, как выходить из этого положения. Давать больше выходных? Ротировать состав? Давать отдыхать лидерам, доверяя молодежи? Почему-то ни один из этих вариантов не подходит главному тренеру.

Кажется, что «Металлург» будет «сладкой булочкой» для соперника в первом раунде. До плей-офф всего месяц.