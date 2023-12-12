Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

«Он хочет стать большим тренером, и у него это получится». Легенда СКА завершила карьеру

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кетов.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Евгений Кетов провел прощальный матч в Санкт-Петербурге.

Далеко не все хоккеисты, даже самые великие, устраивают прощальные матчи. Кто-то не хочет лишнего внимания, кто-то не желает заниматься организацией, ну а некоторые еще рассчитывают поиграть. Но такие игры важны не только для самих игроков, решивших завязать с хоккеем. Это праздник не только для них, но и для их семей, друзей, тренеров.

Решение Евгения Кетова завершить карьеру стало достаточно неожиданным для всех — нападающий находился в отличной форме и вполне мог провести на профессиональном уровне как минимум один сезон. Но Кетов решил двигаться дальше и вошел в тренерский штаб СКА — теперь он тренер по развитию игроков. «Приходит время, когда нужно делать выбор. Женя хочет стать большим тренером, и я уверен, что у него это получится», — заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ» председатель Совета директоров СКА Александр Медведев.

Перед началом матча Медведев, Роман Ротенберг, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и другие выступили с яркими речами, и когда очередь дошла до самого Кетова, он расчувствовался. В какой-то момент Евгений сделал паузу, с трудом сдерживая подступивший комок к горлу. Кетов не забыл никого, отметив и пиарщиков, и пресс-службу, и врачей. Вспомнил и про своих детских тренеров, которые были на матче и руководили одной из команд, а затем подъехал к семье, обнял маму и жену, пожал руки троим сыновьям. Предматчевая церемония завершилась поднятием джерси Кетова под своды Ледового, также было объявлено о том, что 40-й номер навсегда выведен из обращения в СКА.

Матч неспроста получил название «40 друзей Кетова» — тут и отсылка к номеру игрока, и к примерному количеству хоккеистов на обе команды. Евгений позвал много бывших одноклубников по СКА — приехали Бурдасов, Широков, Яковлев, Карпов, Плотников. При этом не все смогли поучаствовать в игре: например, «Ак Барс» не отпустил на матч Вадима Шипачева, Дмитрия Юдина и Александра Радулова — главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов решил, что тренировочный процесс прерывать нельзя.

Стадион &laquo;СКА Арена&raquo;. Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная арена

Игру описывать смысла нет — на протяжении трех периодов все участники просто получали удовольствие от процесса. Запомнился лакросс от Романа Ротенберга и то, как Антон Белов выкинул на лед кепку после того, как Кетов оформил хет-трик. Забил буллит и пермский губернатор, правда, преувеличивать свой успех Махонин не стал: «Думаю, я забил не без помощи вратаря. Очень рад, что был сегодня здесь, потому что три года назад вообще стоять на коньках не мог».

СКА вывел из обращения номер Евгения Кетова.
Фото ХК СКА

Еще на речи перед матчем Махонин отметил то, что в родной для Кетова Губахе при содействии Евгения и спонсорской помощи фонда Геннадия Тимченко появился крытый каток. Благодаря этому дети могут заниматься хоккеем круглый год. Возможно, большей мотивацией для новых Кетовых и Голышевых стало бы включение «Молота» в КХЛ, но пока губернатор не стал делать громких обещаний: «Мы должны сосредоточиться на создании инфраструктуры. В этом году мы начали строительство восьми крытых катков. Наша мечта — построить в Перми новый хоккейный дворец. Появится инфраструктура, четкая работа с молодыми игроками — можно будет думать о спонсорах. Если мы задумаемся о КХЛ, нужно будет серьезно все просчитать».

Болельщики на&nbsp;Матче Звезд и&nbsp;Андрей Аршавин. Суперпраздник хоккея в Петербурге! Рекорд посещаемости, красивейшие буллиты, звезды футбола на льду

О важности клуба КХЛ в Перми мы поговорили и с Голышевым, который признался, что вырос на играх «Молота» с легендарными Гулявцевым, Ахметовым, Бардиным в составе: «Честно, говорю об этом, и мурашки по коже». Как признался нападающий «Автомобилиста», он немного удивился приглашению на матч: «Один раз пересекались в сборной. Но всегда хорошо общались, потому что мы пермяки».

Кетов — лучший в истории КХЛ по голам в меньшинстве (19), и Александр Медведев отметил это качество игрока после матча: «Его голы в меньшинстве трудно забыть. Особенно гол финнам на «Газпром Арене», потрясающий совершенно».

Рассказал председатель Совета директоров СКА и про ключевые человеческие качества Евгения: «Порядочный, честный, искренний, открытый». Эти слова повторяли многие, например Игорь Григоренко, который играл с Кетовым еще в «Ладе».

Можно не сомневаться, что такие качества будут выделять Кетова и в тренерской работе. Как признался сам Евгений, на тренерский мостик он не спешит. Сейчас Кетов работает с молодыми игроками, и тот опыт, которым он может с ними поделиться, будет для молодежи действительно бесценным.

Евгений Кетов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
3
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Суперпраздник хоккея в Петербурге! Рекорд посещаемости, красивейшие буллиты, звезды футбола на льду