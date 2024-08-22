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Сегодня, 16:30

Евгений Кузнецов: биография двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов.
Фото photo.khl.ru
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Интересные факты о новом игроке СКА.

Евгений Кузнецов
Дата рождения: 19 мая 1992 года
Место рождения: Челябинск, Россия
Рост: 186 см
Вид спорта: хоккей
Амплуа: нападающий
Команда: СКА

Детство и юность

Евгений Кузнецов родился в Челябинске. В шесть лет он присоединился к академии местного «Трактора», умея уверенно стоять на коньках благодаря отцу. Семья жила в шаговой доступности от ледового дворца «Трактор», и Евгений проводил там практически все свободное время.

Первым тренером Кузнецова стал Владимир Шабунин, который ранее сам был игроком челябинской команды, а также выступал за чебаркульскую «Звезду» вместе с Валерием Харламовым. Шабунин воспитал ряд профессиональных хоккеистов: помимо Кузнецова, у него учились Кирилл Кольцов, Сергей Шумаков и двукратный чемпион мира Евгений Медведев.

«Когда помножены талант и трудолюбие, это дает огромную силу. Его не надо было подгонять, он и сам добавит в любое упражнение, усложнит. Какой бы ни был талантливый, нельзя останавливаться. Тот же Харламов всегда оставался дополнительно после занятий», — рассказывал тренер о работе с будущей звездой российского хоккея.

В начале 2000-х годов Кузнецов переехал в Омск, однако вскоре вернулся в родной город.

Фото Игорь Золотарев, архив «СЭ»

Дебют в системе «Трактора»

Кузнецов играл в МХЛ за «Белых медведей» — молодежную команду «Трактора». В сезоне-2009/10 17-летний нападающий набрал 16 (4+12) очков в девяти матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в двух играх плей-офф. В следующем году Евгений набрал 15 (10+5) очков в восьми матчах регулярки и отдал две голевые передачи в пяти играх плей-офф.

Юниорская и молодежная сборные

В 2009 году Кузнецов со сборной России завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира, форвард набрал 13 (6+7) очков в 7 матчах. В 2010 году Евгений сыграл и на юниорском, и на молодежном чемпионате, но Россия финишировала вне тройки призеров.

Кузнецов был одним из лидеров золотой молодежки на МЧМ-2011. Сборная после поражений от Канады и Швеции вышла в плей-офф с третьего места в группе из пяти команд. В четвертьфинале команда Валерия Брагина вырвала победу против Финляндии в овертайме, а Евгений забил два гола, включая победный, и отдал результативную передачу. В полуфинале россияне взяли верх над Швецией в серии буллитов. В финале сборная проигрывала Канаде со счетом 0:3 после второго периода, но в третьей двадцатиминутке забросила пять безответных шайб и выиграла золото. Кузнецов в решающей игре сделал хет-трик из передач и попал в символическую сборную чемпионата.

В 2012 году Россия заняла второе место на следующем МЧМ после поражения в финале со Швецией в овертайме. Кузнецов был капитаном молодежки и стал самым ценным игроком турнира. На его счету — 13 (6+7) очков в семи играх.

Фото photo.khl.ru

Карьера в КХЛ

Кузнецов дебютировал в КХЛ за «Трактор» в 17 лет в регулярном чемпионате-2009/10. В этом сезоне форвард набрал 8 (2+6) очков в 35 матчах, а затем отметился голом в четырех играх плей-офф. Всего в составе челябинцев Евгений провел пять сезонов, улучшая свою статистику. У него 32 (17+15) очка в 44 матчах регулярки-2010/11, 41 (19+22) в 49 матчах и 9 (7+2) в 5 играх плей-офф в 2011/12, 44 (19+25) в 51 матче и 11 (5+6) в 25 играх плей-офф в 2012/13.

В сезоне-2012/13 «Трактор» впервые в истории выиграл финал Восточной конференции, по ходу этой серии челябинцы уступали «Ак Барсу» со счетом 1-3 и затем добились победы в трех матчах подряд. Взять Кубок Гагарина не удалось: в финале победу оформило московское «Динамо» (4-2).

В сезоне-2013/14 Кузнецов из-за проблем со здоровьем провел за «Трактор» 31 матч и набрал 21 (8+13) очко. После этого игрок отправился в США и впоследствии назвал это решение своевременным — ни раньше, ни позже уезжать не стоило, хотя переезд состоялся в сложный момент.

«Наверное, нашлись бы люди, которые помогли бы мне выбраться из того состояния. У всех бывают черные полосы. Когда делаешь три операции за сезон — это очень сложно. Только вернулся — опять травма. Психологически в 22 года выдержать такое тяжеловато. Но, думаю, нашел бы в себе силы [не деградировать в КХЛ]. Моя семья — родители, жена — всегда подбадривала меня», — сказал Кузнецов в интервью «СЭ» в марте 2016 года.

Евгений КУЗНЕЦОВ. Евгений Кузнецов: «Когда не шло в НХЛ, были мысли вернуться в Россию»

Карьера в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Кузнецова на драфте в 2010 году под 26-м номером — за четыре года до переезда форварда. Россиянин дебютировал в НХЛ 11 марта 2014 года в матче против «Питтсбурга», в следующей игре — с «Ванкувером» — сделал хет-трик из голевых передач. Евгений провел в регулярном чемпионате 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков. «Вашингтону» не хватило трех очков до выхода в плей-офф.

В следующих трех сезонах «Столичные» не пропускали плей-офф, но затем сталкивались с «проклятием второго раунда» — у команды не получалось выйти в финал конференции с 1998 года. Статистика Кузнецова в регулярном чемпионате и плей-офф была следующей: 37 (11+26) очков в 80 матчах и 7 (5+2) в 14 играх в сезоне-2014/15, 77 (20+57) в 82 и 2 (1+1) в 12 в сезоне-2015/16, 59 (19+40) в 82 и 10 (5+5) в 13 в сезоне-2016/17.

В «Кэпиталз» Кузнецов переквалифицировался в центрального нападающего. Форвард не скрывал, что из-за не самой убедительной игры в тяжелые моменты думал о возвращении в Россию, но благодарил за поддержку близких людей и партнеров по команде.

«Здесь немножко другой хоккей. Нужно было время, чтобы привыкнуть ко многим мелочам, на которые я вначале закрывал глаза. А потом оказалось, что я должен был делать на этом акцент. И хорошо, что тренер и ребята мне это подсказали. Как только начало получаться — и времени больше стал получать. Здесь и сама игра строится по-другому, и подход к хоккею иной. В России мне тоже нравилось, но здесь все новое. Люди вроде такие же — две руки, две ноги, а менталитет в хоккейном плане другой. Нужно было время, чтобы привыкнуть. Мне это интересно», — сказал Кузнецов в интервью «СЭ» в марте 2016 года.

Фото photo.khl.ru

Победа в Кубке Стэнли

В регулярном чемпионате-2017/18 Кузнецов набрал 83 (27+56) очка в 79 матчах и помог команде выиграть Столичный дивизион. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (4-2), во втором прервал многолетнюю неудачную серию и победил «Питтсбург» (4-2). В решающем, шестом матче Кузнецов после передачи капитана Александра Овечкина забросил победную шайбу в ворота «Пингвинов». В финале конференции «Кэпиталз» сошлись с «Тампой»: «Столичные» выиграли два матча в начале серии, затем трижды подряд уступили и после этого одержали две победы и вышли в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии «Вашингтону» противостоял новичок НХЛ — «Вегас Голден Найтс». «Кэпиталз» проиграли первый матч, но затем одержали четыре победы подряд и впервые в истории завоевали Кубок Стэнли. В четвертом матче серии Кузнецов сделал покер из голевых передач (в финальных сериях такое не удавалось никому на протяжении 22 лет).

Евгений стал лучшим бомбардиром плей-офф — набрал 32 (12+20) очка в 24 матчах. Вместе с Евгением обладателями Кубка Стэнли стали еще двое россиян — многолетний лидер «Вашингтона», форвард Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Овечкин забрал приз «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Летом российские звезды привозили главный трофей НХЛ на родину. Овечкин провел день с кубком в Москве, Орлов — в Новокузнецке, а Кузнецов — в Челябинске. Евгений среди прочего ел из чаши пельмени. На вечеринке российских чемпионов в столице кубок наполняли шампанским и черной икрой.

После исторического сезона «Вашингтон» снова закончил плей-офф в первом раунде. Кузнецов набрал 72 (21+51) очка в 76 матчах регулярки-2018/19 и 6 (1+5) в 7 играх Кубка Стэнли.

Фото Getty Images

Карьера в сборной России

Кузнецов принял участие в чемпионате мира в составе главной команды страны в 2012 году. Россия выиграла все матчи группы и плей-офф в основное время и завоевала золото, а Евгений набрал 6 (2+4) очков в 10 играх.

В 2014 году Кузнецов во второй раз в карьере стал чемпионом мира, но в плане личной статистики тот турнир был не таким успешным — 2 (1+1) очка в 10 матчах.

За свою карьеру до международной дисквалификации Кузнецов сыграл на семи чемпионатах мира. В его коллекции также были три бронзы — в 2016, 2017 и 2019 годах, однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) не учитывает медаль ЧМ-2019 из-за допингового скандала.

Дисквалификация на международном уровне

В мае 2019 года в сети появилось видео из номера Кузнецова в отеле, где на столе находился белый порошок. Тогда форвард заявил, что видео было записано почти год назад в Лас-Вегасе, а он старался избежать этой ситуации и не применял ничего запрещенного.

22 августа стало известно: ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре года за применение запрещенных веществ — в допинг-пробе, взятой на чемпионате мира-2019, был обнаружен кокаин. Хоккеист остался без бронзовой медали турнира. Решения федерации не распространяются на НХЛ, поэтому россиянин продолжил играть за «Вашингтон».

В сезоне-2019/20 у Кузнецова — 52 (19+33) очка в 63 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) в 8 играх плей-офф, в сезоне-2020/21 — 29 (9+20) в 41 матче и 0 в 3 играх, в сезоне-2021/22 — 78 (24+52) в 79 матчах и 5 (2+3) в 6 играх.

В октябре 2022 года Евгений сделал три голевых передачи в матче с «Ванкувером» и достиг отметки в 500 очков в НХЛ.

Фото Global Look Press

Обращение в программу помощи игрокам НХЛ

После сезона-2021/22 результативность Кузнецова стала падать. В сезоне-2022/23 у Евгения было 55 (12+43) очков в 81 матче с пропуском командой плей-офф, в сезоне-2023/24 — худшие показатели в североамериканской карьере — 17 (6+11) очков в 43 играх. Если до лета 2023-го россиянин давал понять, что ему некомфортно в системе главного тренера Питера Лавиолетта, то теперь не смог проявить себя у тренера-дебютанта Спенсера Карбери. Позже игрок признавался, что на протяжении года испытывал проблемы со сном.

В феврале 2024 года после паузы на Матч звезд НХЛ стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам лиги. Проект призван помогать хоккеистам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и борются с алкогольной, наркотической зависимостью или психологическими проблемами. Причина обращения не называется без желания хоккеиста. Спустя месяц Евгений покинул программу, «Вашингтон» выставил его на драфт отказов и потом отправил в фарм-клуб «Херши Берз».

Фото USA Today Sports

Обмен из «Вашингтона» в «Каролину»

Кузнецов успел отправиться с «Херши» на выезд на автобусе — на матч АХЛ в штате Северная Каролина. Тогда же стало известно об обмене россиянина из «Вашингтона» в «Каролину Харрикейнз». Центрфорвард быстро переместился из города Шарлотт в Роли и вскоре дебютировал в новой команде.

Кузнецов набрал в «Каролине» 7 (2+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата и 6 (4+2) очков в 10 играх плей-офф. «Кейнз» не удалось пройти «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли.

Летом Евгений начал подготовку к новому сезону в НХЛ, последнему по подписанному в «Вашингтоне» контракту на восемь лет. 17 июля по договоренности сторон клуб из Роли провел россиянина через безусловный драфт отказов и выкупил его соглашение, после чего хоккеист смог вернуться в Россию.

Фото ХК СКА

Возвращение в Россию и контракт со СКА

Кузнецов с семьей принял решение вернуться в КХЛ и перейти в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к воспитаннику «Трактора» ранее, а в 2015 году даже приобретал на него права. Соглашение центрфорварда с армейцами рассчитано на четыре сезона — до 2028 года.

«Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня — и это такое счастье! Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха — скорее я выдохнул.

Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я провалился. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им. Такая ситуация — это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно — затягивает, мотивирует. В хоккей-то я не разучился играть. Это самое главное", — сказал Кузнецов о возвращении в Россию в интервью «СЭ».

Сколько зарабатывает Кузнецов

По данным «СЭ», в первый год контракта со СКА Кузнецов получит 50 миллионов рублей, а в три следующих — по 92 миллиона. При этом соглашение предусматривает внушительные бонусы:

· 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата,

· 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата,

· 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата,

· 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.

Зарплата Евгения в «Вашингтоне» по 8-летнему контракту, подписанному в 2017 году, составляла 7,8 миллиона долларов в год (до вычета налогов).

Фото Getty Images

Фишки

Кузнецов любит после голов изображать птицу. Игрок рассказывал, что подсмотрел празднование в игре FIFA и упоминал, что до него таким образом некоторые голы начал отмечать Александр Радулов. «Бердмен» («Человек-птица») стало одним из прозвищ Евгения в НХЛ. При этом на вопрос о том, кого он показывает, хоккеист в шутку назвал не орла, а голубя.

«Накануне [полуфинального матча на Кубке мира-2016 в Торонто с Канадой] в «фифу» играли, в приставку футбольную. И там кто-то так гол праздновал. Начали это обсуждать. Я возьми и скажи: «Завтра выйду — так же сделаю!». А еще и играли с такими зверями (смеется)! Я вообще не особо забиваю, а тут к тому же Канада. Но вот забил. Тогда-то сразу в голове вчерашняя вечерняя приставка и всплыла. Народ из команды поддержал — смешно же, прикольно. Но еще больше зацепило то, что большинство комментаторов начало возмущаться — мол, это неспортивно, неправильно. А мне, наоборот, нравится, когда люди какой-то негатив выражают. Еще больше хочется давить им на психику в этом смысле, чтобы их еще больше бесило», — сказал форвард в интервью «СЭ» в феврале 2019 года.

Евгений Кузнецов. «Вырос на голе Ковальчука в Квебеке. Где я тогда мог смотреть НХЛ?» Большое интервью Евгения Кузнецова

Кузнецов также запомнился специфической техникой исполнения буллитов. Россиянин очень медленно двигается к воротам, сбивая с толку многих вратарей перед резким броском. Легенда хоккея Уэйн Гретцки выражал недовольство этим трюком, считая, что подобное исполнение нужно запретить. Евгений отвечал, что действует в рамках правил и что он готов придумать что-то новое, если запрет будет введен.

«Для меня честь, что Гретцки мою фамилию знает — парня с ЧТЗ, который ходил, бутылки и картонки собирал! Даже мечтать не мог, что через 25 лет такой человек будет обо мне говорить. Огромное счастье, что величайший хоккеист обсуждает мой хоккей. Для меня то, что он в принципе говорит обо мне — не критика, а наоборот, похвала. И я знал, на что иду. И знал, что такой буллит мало кому понравится. Но из одиннадцати попыток всего две не забил. Наверное, буду продолжать так же делать и, к сожалению, нарываться на критику», — сказал форвард в интервью «СЭ» в декабре 2023 года.

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Достижения Евгения Кузнецова

КХЛ

· Обладатель Кубка континента лучшей команде регулярного чемпионата (2012)

· Серебряный призер чемпионата России (2013)

· Бронзовый призер чемпионата России (2012)

· Участник Матча звезд КХЛ (2011, 2012, 2013)

НХЛ

· Обладатель Кубка Стэнли (2018)

· Обладатель Приза принца Уэльского лучшей команде Восточной конференции (2018)

· Обладатель Президентского кубка лучшей команде регулярного чемпионата (2016, 2017)

· Участник Матча всех звезд НХЛ (2016, 2022)

Международные

· Чемпион мира (2012, 2014)

· Бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017)

· Чемпион мира среди молодежи (2011)

· Серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2012)

· Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2009)

Евгений Кузнецов с женой Анастасией.
Фото из соцсетей Евгения Кузнецова

Личная жизнь

В 19 лет Кузнецов женился на Анастасии Зиновьевой. В 2015 году у пары родилась дочь Есения, а в 2019-м — сын Федор.

Соцсети

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
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