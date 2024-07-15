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Сегодня, 21:00

Главная бомба межсезонья: Кузнецов возвращается в КХЛ! Но не в «Трактор», а в СКА

Кузнецов близок к возвращению в КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий близок к переезду в Санкт-Петербург.

Евгений Кузнецов — действительно большой хоккеист. Обладатель Кубка Стэнли-2018. И ведь по игре именно он тогда был самым ценным хоккеистом «Вашингтона», а не Александр Овечкин, который получил «Конн Смайт Трофи» во многом благодаря громкому имени и авторитету.

Карьера Кузнецова начала угасать после известного кокаинового скандала. Евгений еще вспыхивал периодами и провел отличный сезон-2021/22, но на уровень плей-офф-2018 так и не вышел. Частично взбодрил Кузнецова обмен в «Каролину», но, видимо, больше полугода он в Роли не проведет. Как сообщил «Чемпионат», Евгений подпишет четырехлетний контракт со СКА. Источники «СЭ» подтверждают эту информацию. По нашим данным, «Каролина» в ближайшее время выставит Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Евгений Кузнецов в&nbsp;матче с &laquo;Рейнджерс&raquo;. Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»

Сейчас больше всего хочется посочувствовать болельщикам «Трактора». Уж сколько раз Кузнецов говорил, что после НХЛ хочет вернуться в родной Челябинск. И как боготворили в городе своего воспитанника. А прошлым летом он помог «Трактору» подписать вратаря Зака Фукале, который стал настоящим открытием сезона. Сложно вспомнить пример такого теплого отношения между российской звездой НХЛ и родным клубом, за исключением разве что Овечкина с «Динамо» и Михаила Сергачева с «Нефтехимиком».

Фото USA Today Sports

И ведь совершенно точно «Трактор» нашел бы средства для подписания Кузнецова. Но, видимо, игрок посчитал, что выиграть Кубок Гагарина больше шансов будет в СКА. Армейцы однозначно собрали самый мощный по именам состав в лиге. Серебряков, Зайцев, Никишин, Григоренко, Кузнецов, Плотников, Толчинский, Хайруллин, Глотов, Грицюк — мало кто может побороться с таким ростером. Вот только даст ли он гарантию хотя бы прохода в финал?

Безусловно, Кузнецов станет главной звездой КХЛ. По статусу — точно. А вот по игре? Сможет ли Евгений реанимировать свою карьеру в Санкт-Петербурге? Например, у очень мастеровитого Алекса Гальченюка это не получилось, и он отправился в «Амур».

Возможно, сторона Кузнецова посчитала, что возвращение домой может расслабить хоккеиста — большое количество друзей вокруг не всегда положительно влияет на спортивные показатели. Но совершенно точно своим решением Евгений разочаровал любимый город. Город, в который он обещал вернуться.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
21
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