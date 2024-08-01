Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

Кузнецов может заработать в СКА больше 4 миллиардов рублей. А сколько он получит реально?

Евгений Кузнецов может заработать больше 4 миллиардов рублей в СКА
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен
Разбираем все бонусы звездного новичка армейцев.

В КХЛ официально зарегистрирован главный контракт лета: нападающий Евгений Кузнецов, еще недавно блиставший в «Вашингтоне», подписал четырехлетнее соглашение со СКА. Контракт Кузнецова — беспрецедентный для нынешней КХЛ, которая заметно снизила расходы клубов с введением жесткого потолка зарплат.

Роман Ротенберг. КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Кажется, лига в тупике

Ни один клуб не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но это касается только окладов хоккеистов. Не попадают под потолок и 10 процентов индивидуальных бонусов за определенное количество голов, очков, процент сейвов у вратарей и так далее. Но есть лазейка, которой клубы умело пользуются. Бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус», как и за победу в Кубке Гагарина, не учитываются под потолком. А значит, их сумма неограничена.

Оклад Кузнецова не будет даже самым большим в лиге: в этом сезоне он получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны просто космические:

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата

— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.

Получается, что суммарно при выполнении всех бонусов Кузнецов может заработать аж 4 миллиарда 326 миллионов рублей (до вычета налогов). Фантастика! В пересчете на нынешний курс доллара — около 45 миллионов. То есть это намного больше того, что нападающий мог получить в НХЛ.

Фото photo.khl.ru

Но так ли легко Кузнецову будет получить эти деньги?

Начнем с самой маленькой премии — за Кубок Гагарина. Даже наличие таких звезд, как Кузнецов, Зайцев, Григоренко, Никишин, не гарантирует СКА победу. Обладая куда более мощным составом, чем «Автомобилист», армейцы в минувшем плей-офф проиграют со счетом 1-4 в серии. Поставите ли вы крупную сумму на то, что СКА точно выиграет Кубок Гагарина хотя бы в одном из следующих четырех сезонов? А в двух или трех? Конкурентов у СКА очень много.

Кузнецова трудно назвать хоккеистом, который подвержен травмам — в семи из десяти сезонов за океаном он сыграл почти все матчи регулярки. Но настолько ли высок сейчас уровень Евгения, чтобы заведомо считать его фаворитом бомбардирской гонки?

Евгений Кузнецов. Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!

Тяжелая травма главной звезды «Авангарда» Владимира Ткачева, конечно, снизит градус борьбы за топ-3, но классных мастеров в лиге по-прежнему немало. Ходили слухи, что начало сезона пропустит Никита Гусев, но, кажется, лучший бомбардир прошлой регулярки к старту сентября будет готов играть за московское «Динамо» — а там есть и мощнейший канадский центр Уил. В прежнем составе готовится к новому чемпионату ударная тройка «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин. Не стоит сбрасывать со счетов признанных снайперов Яшкина, Хмелевского и Буше. Да и партнеры по СКА Толчинский, Хайруллин, Григоренко наверняка будут получать много игрового времени, в том числе в большинстве.

По «плюс-минус» в прошлом сезоне игрокам СКА не было равных — в регулярке первые четыре строчки оккупировали Никишин, Воробьев, Глотов и Земченок. Но и тут загадывать сложно: свои же партнеры могут опередить в последний момент и лишить бонусов. Так что если Кузнецов заработает хотя бы половину из пресловутых четырех миллиардов, это уже будет огромным достижением.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
35
34
Читайте также
«Где я? Ничего не вижу». Гимнастка жестко рассекла бровь, но не сдалась и помогла Бразилии взять медаль
Спортсменов массово тошнит после соревнований в Сене
Турецкий стрелок выступил на Олимпиаде без экипировки и прославился
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Карта спецоперации на Украине 1 августа
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет