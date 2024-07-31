Беспрецедентная сделка в российском хоккее.

Фигуры калибра Евгения Кузнецова в нашей лиге не было очень давно. Еще со времен, когда в Россию, причем тоже в СКА, на огромные деньги возвращались Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Челябинец прошел пик своей карьеры, но ему всего 32, а уровень КХЛ не настолько высок, чтобы в таком возрасте приезжать только доигрывать. В армейском клубе обоснованно рассчитывают, что звездный новичок станет ключевым элементом в командной конструкции и поможет ей завоевать титул, который в Санкт-Петербурге не видели с 2017-го.

Сама новость о подписании Кузнецовым четырехлетнего контракта не стала настолько громкой, какой могла быть. У нее нет эффекта неожиданности. В таком исходе почти никто не сомневался уже долгое время. Петербургский босс Роман Ротенберг от счастья светился уже пару недель, постоянно и разными способами намекая о неизбежном трансфере в своем Telegram-канале. Во вторник вечером он разогнался на полную катушку, опубликовав несколько постов с голами Кузнецова разных лет.

Создать тайну вокруг вопроса, где продолжит карьеру челябинец, не получилось. Слишком рано из разных источников полилась информация, что дело принципиально решено в пользу СКА, а сам фигурант уже несколько дней проводил с семьей в Санкт-Петербурге, ни от кого не прячась. Российский агент игрока Шуми Бабаев старался поддержать костер интриги, но на общем фоне это смотрелось неубедительно. Все дороги ведут в Рим — применительно к КХЛ на статус Вечного города сейчас претендует Санкт-Петербург.

Нападающего очень ждали в родном Челябинске и сулили большие деньги. В последний раз столько платили в клубе игроку больше десяти лет назад — самому Кузнецову. Евгений неоднократно заявлял о готовности вернуться в родной «Трактор», как только он станет не нужен в НХЛ. Не далее как прошлым летом. Сейчас из этого красивого по замыслу сюжета ничего не получилось. Лучше дождаться подробных объяснений от самого хоккеиста и не бросаться с обвинениями в том, что игрок не сдержал своего слова. Хотя в Танкограде надо в обязательном порядке держать ответ за свои обещания.

Фото Global Look Press

В СКА Кузнецова совсем не обидели, выдав ему беспрецедентный по условиям контракт. По информации «СЭ», за четыре сезона он гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить отметку свыше четырех миллиардов рублей! Все понимают, что на протяжении своей карьеры Кузнецов остается игроком настроения, которому часто становится скучно. Финансовый стимул ценит любой профессионал. Да, для получения этих бонусов ему предстоит провести несколько топ-сезонов по результативности, а СКА — выиграть несколько кубков, но общая потенциальная сумма все равно поражает. Примерно 45 миллионов долларов за четыре года — это больше зарплаты Евгения в НХЛ.

Нынешняя история не о том, что СКА эксклюзивно вернул для России большого мастера. «Трактор» и «Ак Барс» тоже были готовы озолотить Кузнецова. Для Ротенберга лично и нынешней команды предстоящий сезон значит очень многое, если не всё. Еще один провал главному тренеру вряд ли простят. Отсюда и внезапная по характеру селекция, направленная на подписание опытных игроков с именем, обязанных давать результат сразу. Именно таким образом комплектовался петербургский клуб в первые годы КХЛ. Тогда такой подход не сработал, если рассуждать о титулах.

Поэтому восторги от приобретения Кузнецова стоит поумерить. Форвард своим появлением делает СКА ближе к Кубку Гагарина. Но не настолько, чтобы в Санкт-Петербурге заранее готовили чемпионский парад. В руки Ротенберга попал роскошный лимузин, последние два года почти безвылазно пылившийся в гараже. Далеко не факт, что местами ухабистые российские дороги подойдут для шикарного автомобиля. К Кузнецову нужны особый подход и терпение. В СКА попадали в опалу многие звезды, включая упомянутых выше Ковальчука и Дацюка.

Это игроки поколения, объединявшие вокруг себя остальных. Челябинец — другой по натуре человек. В роли самой главной звезды своей команды в карьере он еще не был успешен. Ему для полного раскрытия потенциала обязательно необходимы рядом харизматичные лидеры (такими были Владимир Тарасенко в молодежной сборной России и Александр Овечкин в «Вашингтоне»). Сейчас сложно понять, кто готов взять на себя такую ответственность в СКА. Возможно, Александр Никишин. Но и сам Кузнецов получает шикарный шанс на финальном отрезке своей карьеры вылезти из-за чужих спин, забыв о своем имидже весельчака и хулигана. Пришло время стать солидным во всех смыслах игроком и человеком. Такого шанса у него больше не будет.