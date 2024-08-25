Армейцы провели два матча на турнире Пучкова.

Обновленный СКА провел два матча на домашнем турнире Пучкова и в обоих выиграл в серии буллитов. Какое впечатление оставил Евгений Кузнецов, и какие выводы можно сделать по команде Романа Ротенберга?

Кузнецов — очень тяжелый

Главная интрига предсезонного СКА — то, как вольется в игру команды Евгений Кузнецов. Пока звездный новичок армейцев очень далек от оптимальной формы — за два матча на турнире Пучкова можно выделить разве что его фирменные буллиты в игре с «Сочи» (2:1Б).

Впрочем, вряд ли стоило ожидать от Кузнецова какой-то феерии на предсезонке. За последние 10 лет нападающий ни разу не начинал межсезонье так рано. На пик формы Евгений должен выйти уже после начала регулярки. При этом пока непонятно, кто будет его постоянным партнером — за два матча Кузнецов успел поиграть с Хайруллиным, Рендуличем, Алистровым, Толчинским, Григоренко и даже Плотниковым. И ведь не скажешь, что с кем-то из них взаимодействие получалось.

Фото ХК СКА

Плешков — основной вратарь СКА на начало сезона?

Глядя на состав вратарской бригады СКА перед началом сезона, любой бы поставил на Никиту Серебрякова как основного вратаря армейцев. Но матч с «Сочи» отыграл Артемий Плешков, он же вышел и на игру с «Ак Барсом» (4:3Б). По моей информации, именно Плешкова тренерский штаб видел в роли основного вратаря на новый сезон, по крайней мере на его начало. Отчасти виной тому не самая удачная игра Серебрякова, отчасти — мощный прогресс самого Плешкова.

Но не удивлюсь, если мнение тренеров изменится после матча с казанцами. И пусть Плешков не виноват в двух пропущенных голах в первом периоде, Серебряков все-таки выглядит увереннее. Впрочем, есть еще два матча, чтобы окончательно разобраться в том, кто номер один.

Пять нападающих в большинстве

В игре с «Ак Барсом» армейцы долго не могли пробить Тимура Билялова, но на помощь СКА пришло большинство. Тренеры выпустили на лед пять нападающих — Хайруллина, Глотова, Зыкова, Грицюка и Воробьева, и они организовали два гола при численном преимуществе. Обратило на себя внимание то, как быстро ходила шайба в большинстве у СКА. Впрочем, это неудивительно — связка Глотова и Хайруллина блистала в плей-офф, тройка Зыков — Глотов — Грицюк наигрывалась в сборной.

И теперь большой вопрос, вернется ли Кузнецов в первую спецбригаду большинства — зачем ломать то, что так хорошо работает? Войти в топ-3 лучших бомбардиров и снайперов регулярки без большого игрового времени в большинстве — очень сложно. А вы ведь помните, какие бонусы у Евгения за эти достижения?

Фото ХК СКА

Молодые защитники получают доверие

Несмотря на подписание опытнейшего Никиты Зайцева, оборонительная линия СКА в новом сезоне омолодится. Много игрового времени получает 20-летний Иван Выдренков, который еще занимает позицию лимитчика. Без ошибок не обходится — в матче с «Ак Барсом», например, два гола казанцев были забиты, когда не самым удачным образом играл Выдренков. Но доверие к игроку при этом не падает и в запас он не садится.

Приятное впечатление оставляет и 21-летний Никита Смирнов, проведший прошлый сезон в аренде в минском «Динамо». Защитник получил много игровой практики у Дмитрия Квартальнова и вернулся в систему СКА заметно окрепшим. К старту регулярки должны вернуться в строй Андрей Педан и Александр Никишин, но Смирнов в любом случае останется в основной обойме.

Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Всем ли найдется место в составе?

Ротенберг постоянно тасует сочетания, и говорить о каких-то устоявшихся сложно. Пожалуй, только тройка Зыков — Глотов — Грицюк не вызывает вопросов. Тренерскому штабу армейцев только предстоит найти оптимальные звенья, но при любом раскладе кто-то будет оставаться вне заявки на игру. Так, один из сильнейших центрфорвардов последних лет Михаил Воробьев на матч с «Ак Барсом» был заявлен 13-м нападающим и начал постоянно выходить на лед только после травмы Сергея Плотникова.

Понятно, что ротации не избежать, но пока места в составе Павлу Дедунову или Ивану Зинченко не видно. Расстанется СКА с нападающим Эмилем Галимовым — он бы пригодился тренерам, но заявка не может быть бесконечной. При этом рвется в состав основы юный талант Иван Демидов, который просто разрывает на турнире Пучкова в форме олимпийской сборной России. И он вполне может вытеснить из основы какого-то опытного игрока.