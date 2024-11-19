Евгений исполнил лакросс-гол.

СКА разгромил «Амур» (6:3) и прервал серию из семи матчей без побед в основное время в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Романа Ротенберга нанесла противнику 13-е поражение подряд, однако самым ярким эпизодом игры стало другое — шайба Евгения Кузнецова в середине второго периода, после которой счет стал 4:1.

Как отреагировал сам Кузнецов

Евгений исполнил лакросс-гол, редкий для хоккея на льду. Этим приемом обычно забивают из-за ворот, однако нападающий армейцев исполнил его практически с пятачка: положил шайбу на клюшку после паса Марата Хайруллина и вонзил ее под перекладину над плечом голкипера «Амура». Отпраздновал Кузнецов в традиционной для себя манере — встал на одну ногу и изобразил птицу.

После игры Кузнецов сказал, что, возможно, это самый красивый гол в его карьере. «Прикольный такой (гол. — Прим. «СЭ»). Еще перед игрой сказал, что так забью. Случайно получилось. Такие моменты — кайф. Мне постоянно какая-то фигня в голову приходит. Это моя фишка, наверное, что в серьезных моментах могу такое исполнить. Это большая ответственность — если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенности», — отреагировал хоккеист.

Что пишут в американских соцсетях

Шайба Кузнецова достаточно быстро разлетелась по американским соцсетям. Тем более сам 32-летний нападающий долгое время выступал за океаном — почти 11 лет играл за «Вашингтон» и немного за «Каролину». Аккаунт B/R Open Ice назвал этот бросок «голом года», страница медиа Sportsnet просто выдала крайне эмоциональную реакцию — «Евгений Кузнецов с нереальным голом в КХЛ!».

Куда веселее было в комментариях под постами с голом Евгения — американские болельщики не только восхищались шайбой нападающего СКА, но и обратили внимание на фамилию форварда «Амура» Вячеслава Грецкого — у 27-летнего белоруса на спине написано Gretsky, почти как было у легендарного Уэйна Гретцки (Gretzky).

Noah Luden: «Я только что видел Гретцки».

DL: «Представьте, что в детстве вас называли «Гретцки», а тут такое...»;

Clicks: «Уэйн Гретцки просто сидит в щели и ковыряется в носу»;

Mike Waters: «Мне пришлось пересмотреть это пять раз, чтобы понять, что на самом деле сделал Кузя»;

Imtinan Khan: «Это была чистая магия Кузнецова — никогда не видел ничего подобного!»;

Orange & Blue: «Лол, фейковый русский Гретцки № 23».

Nick Poapst: «Я знал, что у Гретцки белорусские корни, но кто этот парень?»

СКА после этой победы вернулся на третью строчку Западной конференции. «Амур» — худшая команда текущего сезона КХЛ. Коллектив из Хабаровска потерпел 13 поражений подряд и выиграл лишь в пяти из 27 матчей регулярного чемпионата.