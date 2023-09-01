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Сегодня, 18:10

Федотов нарушил дисквалификацию ИИХФ. Что грозит ему, ЦСКА, КХЛ и нашему хоккею

Вратарь ЦСКА Федотов нарушил дисквалификацию ИИХФ
Отдел хоккея «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Решение армейцев может заметно осложнить и без того непростую жизнь хоккейной России на международной арене.

Санкции: хуже уже не будет?

Вратарь ЦСКА Иван Федотов выйдет на лед в матче чемпионата КХЛ. После окончания контракта с ЦСКА в 2022 году голкипер подписал годичный контракт с «Филадельфией». Однако уехать туда он не успел. 1 июля 2022 года его задержали на улице Санкт-Петербурга как уклониста от армейской службы. Отсрочки он не имел.

После службы в рядах ВМФ РФ Иван вернулся домой и подписал новый контракт с армейцами. При этом «Филадельфия» заявила, что российский вратарь не отработал свой контракт в НХЛ из-за форс-мажорных обстоятельств, а потому он действует.

В дело вмешалась Международная федерация хоккея. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта. За это она дисквалифицировала Ивана до 1 января 2024 года, а на ЦСКА наложила годовой запрет на международные трансферы.

Чемпионат КХЛ, как и любое другое европейское национальное первенство, входит в систему ИИХФ. Россия, как член международной федерации (а она осталась ее членом несмотря на временное отстранение сборной), обязана подчиниться решению.

Однако у ЦСКА есть другое мнение. По нему, контракт Федотова с «Филадельфией» истек за год службы вратаря, а потому ему ничего не мешает играть за армейский клуб. К тому же членство в ИИХФ у России сейчас условное, так как сборная все равно не играет, и хуже от санкций уже не будет.

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Будет

Давайте посмотрим, что ждет ЦСКА, КХЛ и Федотова после того, как он вышел на матч КХЛ несмотря на запрет ИИХФ. «СЭ» стали известны официальные подробности возможных решений международной федерации. Приводим их без собственных фантазий и додумываний.

1. Самого Федотова могут отстранить от участия в соревнованиях ИИХФ минимум на год и максимум на три года.

2. На ЦСКА может быть наложен запрет на оформление международных трансферов на срок минимум три месяца и до двадцати четырех месяцев.

3. Если вратарь продолжает выступать в чемпионате, то ФХР ждет штраф в размере от 5000 до 150 000 швейцарских франков за каждую игру.

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4. ЦСКА ждут меры со стороны дисциплинарного совета ИИХФ — предупреждение, выговор, штраф, отстранение от всех занятий хоккеем на определенное количество игр или на неопределенный период времени, запрет на участие в любой деятельности, связанной с хоккеем, — это только часть мер.

5. Те же самые меры от ДС ИИХФ можно ждать в отношении Федотова.

6. В случае если ЦСКА продолжит осуществлять международные трансферы, меры будут усиливаться вплоть до лишения наград, титулов и прочих мер, штрафы и срок наказаний — увеличиваться.

Это официальная часть. С неофициальной тоже все более-менее ясно. С ИИХФ рано или поздно придется садиться за стол переговоров. В случае игнорирования ситуации Россию придется исключить из международной федерации. Санкции наложат на всю КХЛ, она останется без легионеров. Неясно, какие будут взаимоотношения с НХЛ: может быть риск, что заокеанская лига будет забирать российских игроков с действующими контрактами и растащит весь цвет КХЛ. В случае возвращения на международную арену процесс вступления в ИИХФ затянется, а всем нашим сборным (начиная от юниорской и заканчивая национальной) придется начинать чемпионаты мира с низших дивизионов. В последнем сейчас значатся ОАЭ, Монголия, Индонезия и Малайзия. Играть с нехоккейными странами надо будет несколько лет, прежде чем подняться в высший дивизион. Сейчас их восемь. Чемпионат мира — раз в год. То есть нормального ЧМ России придется ждать восемь лет.

Куда нам спешить? Терпим же два года, подождем и еще восемь.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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