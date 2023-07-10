ФХР — за здравый смысл в деле Федотова. Федерация выступила против спешки КХЛ и ЦСКА

Ситуация вокруг российского голкипера становится все более запутанной.

Ситуация вокруг будущего Ивана Федотова становится острее с каждым днем. Сегодня к делу подключился еще один мощный тяжеловес в лице ФХР. Федерация опубликовала на официальном сайте собственную позицию, отметив, что «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионат КХЛ. ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении КХЛ правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

Эти слова воспринимаются как голос разума. Немного странно видеть, что некоторые бросились искать причину появления этого заявления в структурной борьбе, сводя все процессы к противостоянию двух сфер влияния, связанных с армейскими клубами. Считается, что именно лица, стоящие за ЦСКА и СКА, в эксклюзивном порядке определяют политику и задают направление, в котором движется отечественный хоккей. Это верно лишь отчасти.

Иван Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас дело идет не о масштабном внутреннем конфликте, а о частной истории одного игрока, из-за которой может пострадать гораздо больше организаций и людей. Именно к поведению москвичей в нынешней ситуации лучше всего подходит слово «торопливый». Видимо, президент клуба Игорь Есмантович поспешил, и федерация посчитала нужным четко изложить свою позицию. К ней сложно придраться, поскольку последствия неверно принятого решения в противоречие действующим нормам могут привести к обострению отношений с НХЛ и ИИХФ. Оказавшейся почти в полной международной изоляции хоккейной России сейчас явно невыгодно сжигать последние мосты.

Выгоды от нового витка конфронтации нет ни единой. Потенциально можно потерять гораздо больше. Поле для печальных фантазий открывается огромное: клубы НХЛ станут забирать талантливую молодежь с действующими контрактами и перестанут отдавать в аренду игроков, ИИХФ запретит проведение любых международных матчей, что будет означать потенциальный уход спонсоров. Очереди из желающих вкладывать большие деньги в развитие хоккея не наблюдается.

Стабильность, пусть даже и шаткая, всегда лучше, чем анархия и непредсказуемость. Из НХЛ не надо делать монстра, который не обращает внимания на тех, кто менее влиятелен. С североамериканскими партнерами можно вести дела даже сейчас, когда действие Меморандума о взаимопонимании между двумя лигами временно приостановлено. Сегодня, например, «Торпедо» объявило о том, что снова возьмет на год в аренду нападающего Владислава Фирстова, у которого действующий контракт с «Миннесотой».

Умение договариваться и спокойно решать самые сложные вопросы — главная мысль, которую хочется вынести из заявления ФХР. Очень нерационально ломать устоявшуюся систему порядков из-за одного хоккеиста. До старта предсезонной подготовки еще есть достаточно времени, чтобы в нормальном режиме урегулировать вопрос с НХЛ и «Филадельфией».