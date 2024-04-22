Куда меньше эмоциональных выпадов от тренера «Металлурга».

«Магнитка» выиграла оба домашних матча финальной серии у «Локомотива» и находится в двух шагах от Кубка Гагарина. При этом у ярославцев выбыл из строя ведущий центрфорвард Максим Шалунов. Шансы магнитогорцев взять третий Кубок Гагарина в истории очень велики, и в случае победы это будет большой успех лично для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Когда он прошлой весной подписывал двухлетний контракт с клубом, перед ним стояла задача выиграть кубок. Подразумевалось, что первый сезон уйдет на перестройку команды и становление молодежи, но Разину не потребовалось время на раскачку. «Магнитка» постепенно наращивала темп, выиграла регулярку на «Востоке» и уверенно вошла в плей-офф.

Когда «Металлург» с трудом прошел «Амур» в первом раунде, казалось, что Разин снова дает волю эмоциям. В этом кулуарно признавались и представители команды: было чувство, что тренер немного «улетел в космос» после побед. Довольно странной была и фраза Разина после четвертого матча серии со «Спартаком». Тогда после страшной трагедии в «Крокусе» игру перенесли на три дня, но при этом лига не стала менять место проведения матча на Магнитогорск.

Фото ХК «Металлург»

«У нас было шикарное предложение сыграть в Магнитке. Ничего бы не менялось. Мы бы сыграли три домашние игры в Магнитке, счет 2:1. По-любому три здесь, две в Москве. Для чего мы первое место занимали на «Востоке»? Для чего мы жопу рвали? Чтобы это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что это в пользу соперника. Это было решение во вред команде «Металлург», — выдал тогда тираду Разин.

Но, кажется, тренер вовремя успокоился. «Магнитка» во многом благодаря грамотным решениям тренерского штаба забрала-таки серию со «Спартаком», а затем заслуженно переборола «Автомобилист». Хотя куда более опытные лидеры екатеринбуржцев в какой-то момент начали перехватывать инициативу.

Уверенность и спокойствие Разина были заметны по ходу полуфинальной серии. Он много шутил на пресс-конференциях, немного ворчал на отдельных журналистов, но был уверен в себе и команде. Например, публично защитил Игоря Гераськина после роковой ошибки в четвертом матче с «Автомобилистом». Разин идет к победе и пока явно переигрывает Игоря Никитина, в том числе эмоционально.