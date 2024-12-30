Джош Ливо в матче с «Барысом» оформил второй хет-трик в декабре — с 26 голами и 41 очком он первый снайпер и бомбардир лиги.

FONBET чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 24 (Тодд, Хафизуллин), 0:25 — 1:0. Тодд — 11 (Уилсон, Цулыгин), 11:11 — 2:0. Зоркин — 3 (Сучков, Ефремов), 18:33 — 3:0. Ливо — 25 (бол., Ремпал), 26:26 — 4:0. Ливо — 26 (Ремпал), 39:41 — 5:0. Ремпал — 15 (мен., Зоркин, Ефремов), 49:37 — 6:0.

Вратари: Вязовой — Шутов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 45 (18+14+13) — 17 (2+8+7).

Судьи: Акузовский, Васильев.

30 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».

Джош Ливо приехал в КХЛ по ходу прошлого сезона и уже тогда показал себя здорово, набрав 38 очков в 40 матчах регулярного чемпионата и еще девять в играх плей-офф. Любопытно, что этой красивой истории могло и не быть, если бы активнее действовал «Локомотив». Менеджмент ярославского клуба первым общался с игроком и его представителем, но решить вопрос в свою пользу не удалось.

Возможно, именно голов Ливо не хватило в финале Кубка Гагарина против «Металлурга». Сразу было понятно, что игрок с таким убийственным броском пригодится любой команде.

В межсезонье к нему был большой интерес. Ливо выбрал хорошие деньги (85 миллионов рублей и бонусы), привычный коллектив с североамериканскими легионерами и главного тренера Виктора Козлова. Как показал время, нападающий все правильно сделал. В Уфе он не только быстро адаптировался, но и поднял свою игру на новый уровень.

В клубе проблемы со своевременным перечислением зарплаты. Но остальные факторы перевешивают этот момент. Теперь Ливо может рассчитывать как минимум на 100 миллионов в год. Он из-за небольшого повреждения провел меньше матчей, чем другие лидеры команды. Сейчас понятно, кого следует считать основной ударной силой. Канадец опережает Шелдона Ремпала на шесть очков, Нэйтана Тодда — на десять, Александра Хмелевского — на четырнадцать.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов на пресс-конференции, посвященной итогам дедлайна КХЛ, толсто намекнул об интересе одного клуба к игроку своей команды. Из его слов легко сделать вывод, что в этом замешано новое руководство «Авангарда».

Разумеется, дело касается будущего Ливо. За такого игрока не жалко отдать большие деньги, с которыми у омского клуба сейчас проблем нет. По моей информации, канадец еще будет думать.

Приоритет, как и весной, отдается «Салават Юлаеву». Надо ценить организацию, где у тебя все получается. Если клуб согласится с условиями стороны игрока, которая вроде бы не планирует выкручивать руки, то Ливо останется в Уфе.