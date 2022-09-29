«Вам сюрприз готовит местная братва». Как ФСБ помогла «Динамо» в Тольятти стать чемпионом

Дикая история из 90-х.

В 1995 году московское «Динамо» под руководством Владимира Голубовича стало чемпионом России по хоккею. В финале бело-голубые с общим счетом 3:2 одолели тольяттинскую «Ладу», которую тренировал Геннадий Цыгуров.

Два первых матча в Москве динамовцы выиграли. Потом в Тольятти уже хозяева одержали две победы подряд. Судьба чемпионского титула решалась в пятой встрече — там же, в Тольятти. На сей раз упорной борьбы не получилось. «Динамо» разгромило «Ладу» со счетом 6:0 и завоевало золотые медали.

Лишь годы спустя приоткрылись любопытные подробности, сопутствовавшие тем матчам. Вот что в 2018-м рассказал в «Разговоре по пятницам» Александр Стеблин — бывший президент московского «Динамо» и экс-глава ФХР, на протяжении почти девяти лет руководивший отечественным хоккеем:

— 1995 год, финал с «Ладой». Отыграли дома, впереди выезд в Тольятти. На московский матч впервые пришел Сергей Степашин, тогда директор ФСБ. Познакомили нас. Оказалось, болельщик футбола, все знает! Стояли на Малой арене, начал: «Вот этот забил внешней стороной стопы «Зениту», такой-то год...» Я ушам не верил. После игры снова увиделись: «Саша, а с командой можно пообщаться?» Ах, ё!

— Что плохого?

— Не принято. Все-таки финальная серия, лучше не экспериментировать. Никто из руководства к тому моменту в команду не наведывался. А не откажешь же!

— Это трезво.

— Заходим в раздевалку, говорю: «Ребята, ветераны помнят, молодежи рассказываю — прежде была традиция: после матча заглядывают самые большие руководители. Вот сегодня к нам пришел уважаемый человек, директор ФСБ...» — ну и так далее.

Хоккеисты «Динамо» в 1995 году. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

— Степашин толкнул речь?

— Коротенько: «Парни, спасибо! Если выиграете — от меня 20 тысяч долларов на команду». Я чуть за голову не схватился: ё! Степашин обещает, а платить-то мне! Где деньги брать? Попал на двадцатку! Затем возвращаемся в ложу, он спрашивает: «Сань, помощь нужна?» — «Помощь... Мне нужна защита!» — «Это какая защита?» — «Боевая. Нас в Тольятти уже ждут».

— Откуда вы знали?

— Долетала информация. У меня и с этими хорошие отношения, и с теми. Позвонили: «Саша, вашим сюрприз готовит местная братва».

— Что Степашин?

— Внимательно-внимательно на меня смотрит. Рядом стоит генерал-полковник, заместитель директора ФСБ. Я продолжаю: «Сергей Вадимович, не шучу! На нас будет накат. Где и как — пока не знаю. Мне необходимы бойцы. Причем в полной амуниции». Степашин этому генералу кивает: «Займись».

— Что же было дальше?

— Поручение дали полковнику Валентину Власову, начальнику департамента борьбы с оргпреступностью Москвы. Полетел с нами, взял еще троих. Я заказал чартер. Во Внуково прошли через ВИП, сидим, разговариваем... Вдруг мигалки, какой-то кипеж. А в каждом аэропорту, между прочим, свой отдел ФСБ.

— Это для нас новость.

— Смотрю на начальника: «Что за шухер?» — «Там ваши, с оружием...» — «Какие наши?!» Оказывается, ребята из ФСБ не заявились, а приехали так. Рамки как начали звенеть! У них же автоматы, пистолеты, гранаты.

— Всех пропустили?

— Не ссадят же — ФСБ! Прилетаем в Тольятти, живем в пионерлагере...

— Почему не в городе?

— Я попросил «Ладу», чтобы в городе не селили — отыскали лагерь на берегу Волги. Дело к ночи, паримся в бане. Серега Михалев подъехал, мы всю жизнь дружили. Он тогда Цыгурову помогал в «Ладе». Внезапно один из парней подбегает к Власову, шепчет на ухо. Тот коротко: «По точкам работайте!»

— Ой, здорово.

— Мне с вечера ничего говорить не стал, а наутро подхожу снова: «Что было-то?» Оказывается, бойцы дежурили по периметру. В час ночи подъезжают два «Мерседеса». Двери нараспашку, музыка. К ним подходят: «Ребята, хоккеисты отдыхают. Дуйте отсюда...» — «Нам нужно поговорить с вратарем и капитаном». Начинают мозги компостировать. В этот момент докладывают Власову. А команда «по точкам» означает «рассредоточиться». Угол обстрела должен быть таким, чтобы друг друга не покрошить.

— Что с этими было?

— Повалили на землю, вызвали наряд, сдали. Серию мы выиграли и стали чемпионами. Степашин пригласил к себе, собрал всю коллегию. Я поблагодарил за операцию.

Евгений Набоков. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

— Обещанные 20 тысяч случились?

— После официального приема ко мне подошел один из замов: «Саш, распишись». — «Что это?» — «Ну как? Директор обещал — 20 тысяч долларов».

— Чудеса.

— Я тоже так подумал. Тогда Голубович тренировал «Динамо». Подзываю Голубка и Якубова, капитана. Улыбаюсь: «Вот двадцатка от Степашина, как и было обещано. Вы уж сами поделите».

— Эта история восхитительная, Александр Яковлевич.

— Главное, после не было никаких наездов! А то прежде шалили и Тольятти, и Челябинск, и Уфа. Могли прийти в раздевалку, жути напустить. С того дня — как отрезало, тишина. Я собрал всех президентов: «Братцы, не надо доводить до такого...»

— Если б те, на «Мерседесах», получили вратаря и капитана — стали бы пугать, чтобы сдали матч?

— Разумеется!

— Не подкупать?

— Эти не подкупают, только стращают. Пистолет могут показать. Что им подкупать, если они хозяева жизни? В 90-е в Тольятти такое творилось...

— Не встретились бы в ложе со Степашиным — чемпионства «Динамо» не видать?

— Тогда я бы все организовал по-другому. Взял бы с собой из Москвы авторитетных людей, они сами договаривались бы. Как — это не мой вопрос.