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3 июля, 23:10

КХЛ и НХЛ будут спорить за Федотова? А где хочет играть он сам? Новые вопросы по истории российского вратаря

В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Отдел хоккея «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Подписание контракта с ЦСКА уже не кажется такой очевидной вещью.

Через год после того, как российский вратарь Иван Федотов стал центральной фигурой главной хоккейной темы лета, история может повториться. Только теперь вместо вопроса с армией на первый план выходят контрактные споры.

На момент возвращения Федотова из армии все указывало на то, что он продолжит карьеру в ЦСКА. Во-первых, слова президента клуба Игоря Есмантовича, который не раз говорил о желании вернуть Ивана. Во-вторых, что даже более важно, действия чемпиона на рынке — москвичи отпустили основного голкипера Адама Рейдеборна и никого не взяли взамен. К концу июня на рынке уже нет сильных вратарей. ЦСКА с его ресурсами, конечно, попроще решить такую проблему, чем остальным, но было очевидно, что там ждут именно Федотова. Наконец, пошли инсайды — Metaratings.ru сообщил о скором подписании двухлетнего контракта, а близкий к армейскому клубу Telegram-канал «За пределами Ленинградки» — о том, что соглашение отправлено в ЦИБ КХЛ.

Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не сильно смутила и история со вчерашней фотографией Федотова из Дубая: поехал отдыхать после армии — что тут такого?

Оставался лишь вопрос с годичным контрактом с «Филадельфией», который был заморожен НХЛ и перенесен на сезон-2023/24. Можно было предположить, что «Флайерз» не будут бороться за российского вратаря и расторгнут с ним договор.

«СЭ» отправил запрос в КХЛ по этой ситуации и получил ответ от пресс-службы лиги:

— Со времени подписания с НХЛ Меморандума о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока.

Иван Федотов. Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

Напомним, что впервые документ об уважении контрактов был подписан в 2011 году, чтобы избежать «краж» хоккеистов лигами друг у друга. После ответа КХЛ «СЭ» получил комментарий от заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли:

— В КХЛ сообщили, что лига обратилась в НХЛ по поводу контрактного статуса Ивана Федотова с «Филадельфией», так как ЦСКА хочет заключить с ним контракт. Какая позиция НХЛ по этой ситуации? Получали ли вы запрос КХЛ? — вопрос Дэйли.

— Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией».

Дэйли всегда отвечает сухо и конкретно на запросы СМИ и говорит о текущей ситуации, а не о предполагаемой, но намек очевиден: НХЛ рассчитывает, что Федотов будет играть за «Флайерз».

Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

При этом, по информации ряда источников «СЭ», есть вероятность, что Иван все еще рассматривает вариант с «Филадельфией» (возможно, даже в ближайшее время полетит в США) и не факт, что он приедет в ЦСКА.

Для НХЛ и КХЛ ситуация в таком случае разрешится сама собой, а вот в минусе может остаться армейский клуб, который, очевидно, рассчитывал на другой исход. Возможно, у ЦСКА существовала устная договоренность с Иваном — и поэтому руководство было уверено, что другой топ-вратарь команде не понадобится.

Иван Федотов. Через две недели Федотов вернется из армии. Где он будет играть: в «Филадельфии» или ЦСКА?

Финального ответа на вопрос — КХЛ или НХЛ, ЦСКА или «Филадельфия» — пока нет, хотя и юридические моменты, и инсайдерская информация делают фаворитом американский клуб. Но не стоит забывать, что трансферная история Федотова отличается от всех других — переворот на 180 градусов может случиться в любой момент.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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