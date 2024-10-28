«С фашистами я мириться не собираюсь». Генеральный директор «Лады» жестко высказался о болельщиках

Конфликт фанатов и Александра Чеботарева продолжается.

Александр Чеботарев, генеральный директор клуба КХЛ «Лада», назвал фанатов клуба фашистами в эфире программы «Лед». Между ним и болельщиками команды из Тольятти давний конфликт.

Что сказал Чеботарев

Ведущий шоу Денис Казанский поинтересовался у Чеботарева, который присутствовал в студии по видеосвязи, есть ли у генерального директора попытки найти с фанатами общий язык. Речь шла о болельщиках с седьмого сектора домашней арены «Лады» — на этом месте собираются активные фанаты команды. Уже продолжительное время они конфликтуют с руководством тольяттинцев. Александр в ответе на вопрос жестко прошелся по ним.

«Я с ними встречался дважды и понял, что до компромисса очень далеко. Люди приучены были «властвовать», как они говорили, в этом секторе с предыдущим руководством. Пока у них будет такое потребительское отношение, «вы нам должны», такого не будет. Я уже не говорю о том, в каком состоянии они ездили на выезд (в Нижнекамск. — Прим. «СЭ»): чуть не избили водителя автобуса, заблевали его весь — мне потом компания-партнер предъявляла претензии. Поэтому это не те товарищи, которые выдают себя белыми и пушистыми.

Это взрослые люди, они должны отвечать за все. Тут не спишешь на то, что мы там болеем и так далее. Я в «Ладе» с 1998 года, когда многие из них еще беззубым ртом пытались поймать сосок матери. С нашей стороны с фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Если они такие самостоятельные, они должны обеспечить гигиену в своих рядах», — высказался Чеботарев в эфире программы.

Фото ХК «Лада»

Почему он считает фанатов фашистами

Многих возмутило, что генеральный директор назвал болельщиков фашистами. Вероятно, он опирался на игру прошлого сезона, когда на трибуне седьмого сектора появился мужчина с татуировкой свастики. Инцидент произошел 28 сентября на матче против «Витязя», который прошел в Балашихе. По словам Чеботарева, клубу удалось идентифицировать этого человека и передать правоохранителям — что с ним произошло дальше, он не знает.

Однако фанаты не считают себя виноватыми в появлении человека со свастикой. У себя в соцсетях они объяснили, что он не имел никакого отношения к ним и находился на трибуне обособленно от остальных.

«Игра в Балашихе 28 сентября не транслировалась ни по одному ТВ-каналу, а осуществлялась исключительно на интернет-ресурсах. Данный эпизод не имел вообще какого-либо резонанса в СМИ. Поисковая выдача даже сейчас не находит какого-либо упоминания об этом эпизоде. Фанат со свастикой пришел в сектор болельщиков по личной инициативе. Какого-либо организованного выезда, равно как и представителя клуба по работе с болельщиками, на игре не было. На каком основании товарищ Чеботарев приписывает принадлежность человека к сектору 7, остается загадкой. Подчеркнем еще раз. Далеко не каждый человек, надевший клубную символику, является представителем сектора 7, — говорится в заявлении организации болельщиков.

Также Чеботарев обвинял фанатов в критике СВО, неуважении к власти и продаже бесплатно выделенных им билетов. На каждый пункт сектор 7 привел аргументы в свою защиту.

«Фан-сектор и его представили не делали публичных заявлений с осуждением СВО в каких-либо фанатских группах. Публичных акций или политических заявлений сектор 7 во время матчей не делал и не собирается. Клуб на протяжении всего сезона имел проблемы с реализацией билетов и перекупщиками. Часть билетов, выделяемая фанатскому сектору, — это капля в море от общего числа. Вешать проблему с билетами и как-либо упоминать фанатов, учитывая принципы распространения клубом бесплатных билетов по целой куче других организаций, как минимум некорректно. За весь сезон клуб не собрал ни одного полноценного аншлага явно не из-за фанатов», — говорится в том же заявлении в соцсетях объединения.

Болельщики «Лады» поддерживают команду на трибуне. Фото ХК «Лада»

Чем недовольны болельщики

Болельщиков «Лады» раздражает нововведение, введенное Чеботаревым. Для посещения фанатского сектора необходимо заполнить анкету, с помощью которой клуб сможет идентифицировать нарушителей. В соцсетях фаны даже называли это первым применением Fan ID на хоккее — сейчас эта система работает только в РПЛ.

В новом сезоне представители активного фанатского движения «Лады» бойкотируют игры клуба. На многих матчах седьмой сектор пустует, а в соцсетях фанаты высмеивают текущее положение дел и прилагают доказательства того, что людей для заполнения сектора завлекают в соцсетях.