Генменеджер «Витязя»: «Мы не увольняли тренера, он сам ушел»

Игорь Варицкий — об отставке Александра Завьялова, кандидатах на пост и путях выхода из кризиса.

Одной проблемы нет, их целый комплекс

— Как мы и ожидали летом, вы сделали неправильный выбор, и при Александре Завьялове «Витязь» на последнем месте. Его громят 7:0, 9:1. Тренер не доработал даже до начала октября. Сейчас признаете, что ошиблись с назначением?

— Раз результат отрицательный, значит, произошли ошибки.

— Он сам ушел или вы его попросили?

— Александр Васильевич утром выступил на собрании перед командой и принял решение покинуть команду, подав в отставку. Руководство клуба ее приняло. Еще раз повторюсь, официально «Витязь» не увольнял Завьялова.

— Для вас это стало неожиданностью?

— В какой-то мере да. Мы все вместе хотели исправить ситуацию, помогали ему. Наверное, с его стороны это было мужественно — набраться смелости и объявить об этом решении. Могу только поблагодарить его за совместную работу.

— При всех претензиях к Завьялову, он оказался в тяжелом положении. Много травмированных. Тот же Уилсон вылетел на предсезонке. Понимаете, в чем суть проблем нынешнего «Витязя»?

— Одной проблемы, наверное, нет. Тут целый комплекс. Наверное, главная — это травмы ключевых игроков, как вы и сказали. Они начали вылетать один за одним. Причем это повреждения не из-за проблем в подготовке, а травмы механического характера — это серьезные переломы. Как есть. Будем выбираться из этой ситуации.

Александр Завьялов. Фото ХК «Витязь»

Что будет дальше

— Кто будет тренером?

— На данный момент, на завтрашний матч в должности исполняющего обязанности команду выведет Алексей Тертышный. Дальше будем смотреть. Остальные члены тренерского штаба также остаются.

— Говорят, что Тертышный останется только на два матча, а дальше будете принимать решение.

— Не знаю, кто это говорит. Для нас решение Завьялова с утра тоже стало неожиданностью. Будем думать.

— К вам сватали Дмитрия Рябыкина. Он был на арене, и считается, что чуть ли уже не принимает команду.

— Не знаю, кто его сватал и где он был на арене. Ходить на хоккей — это же его право. Мы с ним не виделись и не встречались. Сегодня прилетела такая головная боль. Но это наша работа.

— Мне кажется, что проблема «Витязя» в слабом тренерском штабе. Приглашения Тертышного и Смирнова тоже ведь сказываются.

— Я уже говорил это и готов еще раз подписаться — не скажу, что тренерский штаб у нас слабый. Тертышный отвечает в «Витязе» за нападающих. С учетом наших кадровых проблем мы довольно неплохо по статистике выглядим в большинстве.

Да, мы не смогли удержать сильных игроков. Кого-то по финансовым причинам...

— Вы говорите про финансовые причины, но все равно могли бы изыскать какие-то средства. Вы все равно пригласили много игроков из ВХЛ. Тем чуть поменьше, этим — чуть побольше. Кроме истории со Старковым, не было заоблачных сум.

— Ну почему? Те же Волгин, Рассказов. Абросимов тоже по другой причине ушел. Мы ждали его одним из последних, пока он восстановится после травмы. Поступили в случае с ним солидно. Человек получил травму у нас в команде — мы полностью оплатили ему операцию и восстановление. Надеялись, что Руслан останется. Но он принял другое решение.

Всегда говорю, что чей-то уход — это шанс для других ребят. Видимо, немного процесс затянулся и не все сразу взяли этот шанс. Надеюсь, они еще воспользуются им.

Пути выхода

- Будут ли изменения в составе в связи с последними событиями?

— Глобальных изменений, наверное, нет. У нас много травмированных игроков. Но мы планируем усиление. Брать просто свободных игроков для количества — это неправильно. Повторюсь, верю в ребят, которые у нас есть.

— Поясните ситуацию по Кирсанову. Вы обменяли его, сразу же отправили в «Рязань» и не даете ему шанса.

— У него была немного не та физическая форма, потому что он весной перенес операцию и восстанавливался. Он набирается в «Рязани» физических кондиций. Надеюсь, в ближайшее время он появится в составе. Посмотрим других защитников, которые есть в ВХЛ, потому что нагрузка на наших основных защитников идет большая. Нужно будет давать кому-то отдыхать.

— Завьялов был слишком мягким. Вам не кажется, что в такой команде, как «Витязь», мягкость — не самый верный способ управлять хоккеистами?

— Я бы не назвал это мягкостью. А что нужно, стоять с дубиной? Наверное, это проще всего. У него другой метод — это обучаемость. Он очень много показывал видео, рассказывал. И в том году, когда был помощником, проделывал колоссальную работу. Такое бывает, что где-то не сложилось. Единого рецепта нет. Сейчас не то время, чтобы материть и дубасить ребят дубиной. У нас не 90-е годы, когда были такие методы работы у некоторых тренеров.

— Вы смотрите хоккей сверху. Оттуда хорошо видно, кто недорабатывает. У вас есть претензии к хоккеистам?

— Конечно, есть! И мы их предъявляем хоккеистам, пытаемся из них достать лучшие качества. Всегда говорю — хоккеист не может за день разучиться играть. Значит, дело внутри. Докапываемся до истины, чтобы игроки вернулись на свой уровень. Мы не сидим сложа руки.

Статистика — вещь упрямая. Если нападающий не бросает по воротам, то как можно забросить шайбу в ворота? Всегда привожу в пример Овечкина. Мы все знаем, откуда он бросает. Но он стоит и бросает. Наверняка на тренировках отрабатывает эти броски в свои 37 лет.

— Видел на стадионе вратаря Даниила Чечелева, который вернулся из Северной Америки. Будете подписывать контракт с ним?

— Он пропустил большой период весна-лето и ждал обещания от «Калгари». Весной ему было предложение не ждать и сразу подписывать контракт с «Витязем». Но он со своими представителем принял решение вернуться в Канаду и оказался не у дел.

Права на него в КХЛ у нас. Сейчас реанимируем его с тренером вратарей. Даниил уже набрал неплохую форму. Будем думать, как поступать с ним дальше.

На данный момент у нас три вратаря. Брать его, чтобы он просто сидел, неправильно. Все вместе занимаемся его трудоустройством. Очень рассчитываем на него. Сейчас тренер вратарей очень неплохо о нем отзывается.

Фото ХК «Витязь»

Уверены, что выйдем в плей-офф

— Читал, что у вас будут изменения в менеджменте из-за неудачного старта. Вас не отправишь в отставку — вы сами кого угодно уволите. Кого тогда еще можно уволить?

— Это не мне решать. Есть спонсоры, есть президент клуба. Я никого не увольнял. Уволить — дело нехитрое.

— Хотя бы на 9-е место подниметесь?

— Мы уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя. Еще раз повторюсь, невозможно за один день разучиться играть. Что-то где-то надломилось в механизме. Мы пытаемся найти ключики, чтобы запустить этот механизм на полную.

— Нет речи, что вы сейчас доигрываете сезон?

— Нет, конечно. Мы только месяц сыграли.

— Месяц, но у вас отрыв вон какой.

— Нет ничего невозможного. Тем интереснее. Многие команды проигрывали на старте.

— Когда нам ждать Уилсона?

— Ждем со дня на день. Надеюсь, уже поедет на выезд. У него подвздошная кость, такое нехорошее место ... Уже шесть недель прошло с того момента, как ему поставили рамки.

— Признайте уже, что с Бараком вы ошиблись. Не того привезли.

— Давайте дождемся объективной оценки по Бараку, когда выйдет Уилсон. То, что показали летние игры, их связка очень даже неплохо выглядела. Мы очень рассчитывали на нее. Даже в нынешнем состоянии Барак — это пример неравнодушного хоккеиста. Как бы ни складывался матч, он бьется и цепляется в каждом моменте.