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Сегодня, 12:15

Такой хоккей Уфе не нужен. Тренера «Салавата» могут уволить за слишком закрытый стиль

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

«Салават Юлаев» одержал победу в Зеленом дерби, продемонстрировав не типичный для себя хоккей. И мы увидели, что казанский клуб под таким давлением чувствует себя неуютно, а у уфимской команды есть козыри перед плей-офф.

Не скажу, что кресло под Виктором Козловым после четырех поражений подряд начало качаться, но безоблачные времена закончились. Хоккеисты «Салавата Юлаева» — кто намеками, а кто прямым откровенным разговором — давали понять, что на площадке происходят непонятные вещи. Это был не тот случай, когда игроки ненавидят своего тренера, желают ему увольнения и не помогают остаться на должности. Тут все совсем не так. Говорили, зачем надо было что-то перестраивать, ведь и победы ушли, и на льду никто не получает удовольствия.

Игроки "Салавата Юлаева" против форварда "Ак Барса" Александра Радулова. Фото ХК "Салават Юлаев"
Игроки «Салавата Юлаева» против форварда «Ак Барса» Александра Радулова.
ХК «Салават Юлаев»

Дошли эти разговоры и до руководства. Но в Уфе уже неоднократно показывали, что не склонны к эмоциональным и быстрым решениям. Там сейчас взвешивают каждый шаг, стараются просчитать последствия. И хотя результаты такого, кажется, неторопливого поведения не всегда выходят верными (взять, например, приглашение Хо-Сэнга), но все равно ошибок гораздо меньше, чем можно было ожидать.

В клубе осознают, что Виктор Козлов — тренер без опыта. И он пока ищет себя. Отсюда и осторожность, страх что-то сделать не так, неумение выходить из стрессовых ситуаций. Слышал, что в последнее время с тренером много разговаривали, объясняли, что излишне закрытый хоккей — не для уфимских игроков. Да и болельщики не всегда понимают, на что именно они смотрят. А фанаты в Башкирии — оторва.

И что же? Козлов сделал выводы. Не весь матч, но два периода «Салават Юлаев» выглядел очень прилично. Эта была та команда, от которой не оторвать взгляд. Отличный микст из эмоций молодежи и рассудительности ветеранов. Все бежали, все делали то, что нужно. Надо врезаться и отвечать на небольшие провокации? Трусливых не оказалось. Евгений Тимкин — это тяжелая артиллерия, он всегда готов биться на кулаках. Но мы увидели, что и легкий Алексей Пустозеров может за себя постоять.

Жаль, что в третьем периоде все это пропало и команда стала играть на результат. И пусть в итоге была одержана победа в овертайме, так с командой Билялетдинова действовать нельзя. Это как раз привычный хоккей для казанцев. Сейчас повезло, но надеяться на фарт странно.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Большая разница в зарплате не говорит о мастерстве». Интервью с генеральным директором «Салавата»

Если во вторник и днем в среду еще кое-где проскакивало слово «отставка», то понятно, что после победы в важнейшем матче об этом никто не вспоминал. Но сам тренер должен осознать, что у его стиля нет будущего. Все эти старые принципы «два звена атакуют, а два обороняются» — не для Уфы.

Важными для команды будут ближайшие игры. Впереди как раз творческие соперники. Ни «Северсталь», ни «Нефтехимик», ни «Торпедо» — не из тех, кто будет отсиживаться у своих ворот. Хватит ли Козлову смелости играть «первым номером», как это сделала его команда против «Ак Барса»? Да, можно проиграть, но разве при закрытом хоккее были победы?

В Уфе пойдут на смену тренера, если поймут, что главный тренер «не тянет». Тем более «Салавату Юлаеву» и искать никого не надо. Николай Цулыгин рядом, в штабе команды. А он точно знает, как вести себя с молодежью, которая рвется в бой.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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