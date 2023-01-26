Такой хоккей Уфе не нужен. Тренера «Салавата» могут уволить за слишком закрытый стиль

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Салават Юлаев» одержал победу в Зеленом дерби, продемонстрировав не типичный для себя хоккей. И мы увидели, что казанский клуб под таким давлением чувствует себя неуютно, а у уфимской команды есть козыри перед плей-офф.

Не скажу, что кресло под Виктором Козловым после четырех поражений подряд начало качаться, но безоблачные времена закончились. Хоккеисты «Салавата Юлаева» — кто намеками, а кто прямым откровенным разговором — давали понять, что на площадке происходят непонятные вещи. Это был не тот случай, когда игроки ненавидят своего тренера, желают ему увольнения и не помогают остаться на должности. Тут все совсем не так. Говорили, зачем надо было что-то перестраивать, ведь и победы ушли, и на льду никто не получает удовольствия.

Игроки «Салавата Юлаева» против форварда «Ак Барса» Александра Радулова. ХК «Салават Юлаев»

Дошли эти разговоры и до руководства. Но в Уфе уже неоднократно показывали, что не склонны к эмоциональным и быстрым решениям. Там сейчас взвешивают каждый шаг, стараются просчитать последствия. И хотя результаты такого, кажется, неторопливого поведения не всегда выходят верными (взять, например, приглашение Хо-Сэнга), но все равно ошибок гораздо меньше, чем можно было ожидать.

В клубе осознают, что Виктор Козлов — тренер без опыта. И он пока ищет себя. Отсюда и осторожность, страх что-то сделать не так, неумение выходить из стрессовых ситуаций. Слышал, что в последнее время с тренером много разговаривали, объясняли, что излишне закрытый хоккей — не для уфимских игроков. Да и болельщики не всегда понимают, на что именно они смотрят. А фанаты в Башкирии — оторва.

И что же? Козлов сделал выводы. Не весь матч, но два периода «Салават Юлаев» выглядел очень прилично. Эта была та команда, от которой не оторвать взгляд. Отличный микст из эмоций молодежи и рассудительности ветеранов. Все бежали, все делали то, что нужно. Надо врезаться и отвечать на небольшие провокации? Трусливых не оказалось. Евгений Тимкин — это тяжелая артиллерия, он всегда готов биться на кулаках. Но мы увидели, что и легкий Алексей Пустозеров может за себя постоять.

Жаль, что в третьем периоде все это пропало и команда стала играть на результат. И пусть в итоге была одержана победа в овертайме, так с командой Билялетдинова действовать нельзя. Это как раз привычный хоккей для казанцев. Сейчас повезло, но надеяться на фарт странно.

Если во вторник и днем в среду еще кое-где проскакивало слово «отставка», то понятно, что после победы в важнейшем матче об этом никто не вспоминал. Но сам тренер должен осознать, что у его стиля нет будущего. Все эти старые принципы «два звена атакуют, а два обороняются» — не для Уфы.

Важными для команды будут ближайшие игры. Впереди как раз творческие соперники. Ни «Северсталь», ни «Нефтехимик», ни «Торпедо» — не из тех, кто будет отсиживаться у своих ворот. Хватит ли Козлову смелости играть «первым номером», как это сделала его команда против «Ак Барса»? Да, можно проиграть, но разве при закрытом хоккее были победы?

В Уфе пойдут на смену тренера, если поймут, что главный тренер «не тянет». Тем более «Салавату Юлаеву» и искать никого не надо. Николай Цулыгин рядом, в штабе команды. А он точно знает, как вести себя с молодежью, которая рвется в бой.