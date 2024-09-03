СКА идет за Кубком Гагарина? На кого ставят букмекеры в новом сезоне FONBET КХЛ

Сегодня, 00:15
Уже сегодня, 3 сентября, матчем прошлогодних финалистов «Металлурга» и «Локомотива» стартует новый сезон FONBET Чемпионата КХЛ. С 4 сентября регулярка стартует для остальных команд лиги. И это значит, что мы в полной мере увидим плоды работы менеджеров и хоккеистов во время предсезонной подготовки.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
До старта регулярного чемпионата титульный партнер КХЛ — букмекерская компания FONBET — оценила шансы команд на победу в турнире. Лидером рейтинга стал СКА, коэффициент на победу в Кубке Гагарина составил 5,50. На второй строчке «Локомотив» — коэффициент 6,50. Замкнул тройку ЦСКА, который привез солидный десант из Северной Америки. Коэффициент на победу в плей-офф команды Ильи Воробьева — 7,50. Почему именно такие котировки предлагает букмекер и кто обновился летом сильнее всего? Обо всем по порядку.
(5,50 на победу в Кубке Гагарина/2,50 на выход в финал плей-офф)
Клуб из Санкт-Петербурга ежегодно один из главных фаворитов плей-офф, здесь ничего удивительного. Тем интереснее, что в последний раз питерцы поднимали над головой Кубок Гагарина в 2017 году. Но каждое лето СКА проводит яркие трансферы и публично обозначает свою главную задачу. Сейчас питерский клуб идет ва-банк — команда Романа Ротенберга сделала ряд обменов, чтобы уместить в платежке свою новую главную звезду. В Россию вернулся один из лучших центров страны — Евгений Кузнецов. Добавим к этому подписания Михаила Григоренко и Сергея Плотникова из ЦСКА. Не трудно сделать вывод, что этот сезон может стать определяющим в тренерской карьере Романа Ротенберга и питерцам очень нужен Кубок Гагарина. В преддверии регулярного чемпионата армейцы выиграли домашний турнир имени Николая Пучкова.
(6,50 на победу в Кубке Гагарина/3,30 на выход в финал плей-офф)
Стиль «Локомотива» и Игоря Никитина уже давно известен каждому, кто следит за лигой. Он может многим не нравиться, но в прошлом сезоне ярославцы выросли в команду, которая идет за Кубком Гагарина. Неудивительно, что FONBET оценивает победу железнодорожников с коэффициентом 6,50. Межсезонье менеджеры «Локомотива» прошли практически без потерь и сохранили всех ключевых игроков. Выделяется уход Сергея Андронова, но ярославским болельщикам преподнесли настоящую звезду. В Ярославль из Казани приехал 38-летний нападающий Александр Радулов. И если кто-то думал, что Радулов приехал в «Локо» доигрывать — ошибается. На FONBET Кубке Блинова Радулов был очень эффективен, набрав 5 (1+4) очков в трех играх. Ярославцы выиграли турнир в Омске и с отличным настроем заходят в регулярный чемпионат.
(7,50 на победу в Кубке Гагарина/3,70 на выход в финал плей-офф)
В прошлом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина и ушел в закономерную перестройку. Тем не менее, отрицательный результат совсем незначительно пошатнул котировки армейцев. FONBET по-прежнему оценивает победу ЦСКА в плей-офф с коэффициентом (7,50). Еще весной ЦСКА полностью поменял тренерский штаб. На смену Сергею Федорову пришел Илья Воробьев, а вместе с ним Юрий Бабенко и Клемен Мохорич. Команду покинули целый ряд игроков — это Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников, Даррен Дитц, Антон Слепышев и Иван Федотов. Каждый из них внес вклад в прошлые победы ЦСКА. В грядущем сезоне за главным трофеем армейцев поведут новые лица, порядка десяти новичков. Выделяются подписания голкипера Ивана Просветова, который должен стать первым номером ЦСКА, нападающего Дениса Гурьянова и лидера «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова. Неудивительно, что новую команду лихорадит, но в перспективе состав армейцев будет готов решать самые серьезные задачи.
(8,00 на победу в Кубке Гагарина/4,00 на выход в финал плей-офф)
Из команд Восточной конференции выше всего FONBET оценивает победу «Авангарда» с коэффициентом (8,00). Омичи в прошлом сезоне покинули плей-офф на стадии второго раунда, но кардинальных изменений делать не стали. Из главных подписаний выделяются трансферы вратаря Михаила Бердина из ХК «Сочи», а также экс-армейца из ЦСКА защитника Даррена Дитца и Станислава Галиева. Избавился от приставки и.о. теперь уже главный тренер омичей Сергей Звягин. Для него этот сезон станет дебютным в карьере в таком статусе. Картина для «Авангарда» была почти идеальной, но на предсезонном турнире травмы получили ключевые хоккеисты — Рид Буше и Владимир Ткачев. Это стало причина еще одного трансфера — Алексея Макеева из «Автомобилиста». Прошлый сезон стал для него одним из лучших в карьере: 42 (20+22) очка. На старте омичам придется непросто без своих главных лидеров, но от этого еще интереснее понаблюдать за изменениями команды. А с Буше и Ткачевым «Авангард» всегда наберет свои очки.
(10,00 на победу в Кубке Гагарина/5,50 на выход в финал плей-офф)
Прошлый сезон для команды из Магнитогорска получился триумфальным. Молодая и дерзкая команда Андрея Разина с первой попытки завоевала Кубок Гагарина! Неудивительно, что у букмекеров «Металлург» вновь один из главных претендентов. Правда, сделать золотой дубль магнитогорцам будет очень непросто. Да, их молодая команда обрела чемпионский опыт, но ключевые конкуренты в текущее межсезонье заметно набрали мощи. Будет интересно посмотреть, как Андрей Разин проведет свой первый сезон после чемпионства. Учитывая, что на домашнем предсезонном турнире «Металлург» выступал не лучшим образом.
(15,0 на победу в Кубке Гагарина/7,50 на выход в финал плей-офф)
Как и в случае с ЦСКА, вылет в первом раунде плей-офф подтолкнул казанский клуб к большим изменениям. Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера, а на его место пришел штаб Анвара Гатиятулина. Всего «Ак Барс» пополнили шесть новичков, но выделяется сразу несколько имен. Ник Петан прошлый сезон провел в АХЛ и настрелял 52 (16+36) в 69 матчах. Вернулся на родину Александр Барабанов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Он точно добавит казанцам авторитета на льду. Нельзя не отметить возвращение Альберта Яруллина. Три последних сезона защитник провел в «Тракторе», а сейчас вернулся домой. Его обожают местные болельщики и в раздевалке, скорее всего, он будет одним из лидеров. Идеальное возвращение для всех сторон! Новый тренерский штаб хочет построить команду с активным хоккеем, скоростями и давлением. Адаптируются ли в Казани? Узнаем уже скоро, но в летних матчах «Ак Барс» показал, что лишь на пути к лучшей версии себя.
Новый сезон КХЛ наверняка преподнесет сюрпризы. В лиге стало еще больше команд, которые могут замахнуться на главный трофей, учитывая опыт перекрестного плей-офф прошлого сезона. Нельзя забывать, что московское «Динамо» выиграло прошлую регулярку, но провалилось в плей-офф. В предстоящий сезон бело-голубые усилились: взяли вратаря Миску, нападающего Слепышева, сохранили Гусева. Их коэффициенты на успех в плей-офф (9,00). Также высоко FONBET оценивает коэффициенты на победу в Кубке Гагарина «Спартака» (20,0), «Салавата Юлаева» (25,0), «Автомобилиста» (30,0) и «Трактора» (35,0). А плей-офф, который теперь продлится до 31 мая, наверняка внесет свои нюансы в итоговое распределение команд.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).