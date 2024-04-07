Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:15

«В отставку не собираюсь, живу плей-офф и КХЛ». Главный арбитр КХЛ развеял слухи о своем уходе

Главный арбитр КХЛ Анисимов опроверг слухи о своей отставке
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Анисимов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Руководитель судейского корпуса российской лиги Алексей Анисимов все отрицает и хвалит судей.

— Очень много слухов и новостей по поводу вашей предстоящей отставки с поста главного арбитра КХЛ. Что скажете по этому поводу?

— Не собирался, не собираюсь, продолжаю работать, живу плей-офф и КХЛ.

— Есть версия, что вас отправляет в отставку только один клуб.

— Всегда если кто-то что-то делает, то это кому-то нужно. Наверное, этот кто-то понимает, для чего он это делает. Стараюсь не обращать внимания на такие вещи, в том числе говорю это своим знакомым и коллегам, которые начинают что-то судорожно писать мне и звонить. Спокойно к этому отношусь, это часть работы. Как в свое время французский президент Шарль де Голль расстраивался, что на него нет карикатур в газетах, так и я расстраиваюсь, когда нет чего-то такого, как слухи об отставке, хотя бы один раз за сезон.

Александр Медведев и&nbsp;Роман Ротенберг. Главный человек в СКА Медведев обвинил судей. Но руководство клуба должно винить только себя

— Какой у вас контракт и кто уполномочен продлевать его?

— У меня обычный трудовой договор с Континентальной хоккейной лигой. Как у любого другого человека. КХЛ живет по законам Российской Федерации, поэтому если кто-то из твоих руководителей недоволен, ты не выполняешь своих функций, то тебе в любой момент могут предложить уйти. У меня нет таких позывов. Мне нравится то, что мы делаем, у нас прекрасный перекрестный плей-офф, все движется в правильном направлении. Никогда не подводим никаких итогов во время кубковых матчей, но тем, как работают арбитры, я пока доволен.

— Учитывая давление, которое сваливается на арбитров, их работа практически идеальна. Исключения бывают, но...

— Да, есть моменты. Но они корректируются по ходу плей-офф и регулярного чемпионата. Ребята понимают меру ответственности, знают, какова цена ошибки. Если ты совершил ее в плей-офф, дальше матчи ты судить не будешь. И это очень печально для них.

Хоккей
КХЛ
Алексей Анисимов
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Автомобилист» и «Металлург» обменялись голами. Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Гагарина
«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ в прямом эфире
Заварухин: «У «Трактора» еще есть четыре матча, чтобы перевернуть серию с «Локомотивом»
Никитин — о матче с «Трактором»: «Атмосфера на стадионе подразумевала определенную нервозность»
Плющев оценил шансы «Локомотива» на выход в финал Кубка Гагарина в 90 процентов
Таким безыдейным «Трактор» в плей-офф мы еще не видели. «Локомотив» в шаге от финала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таким безыдейным «Трактор» в плей-офф мы еще не видели. «Локомотив» в шаге от финала Кубка Гагарина