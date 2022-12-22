Лучший тренер России прямо сейчас. Он не гонится за деньгами и дает результат

Сегодня, 12:15
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов получил оценку «неудовлетворительно» за выступление команды на кубке Первого канала. При этом ему дали понять, что контракт, завершающийся в июне, продлен не будет, но и прерывать досрочно соглашение не стали. Деньги на зарплату в бюджет заложены, на чемпионат мира команда не едет, впереди лишь какие-нибудь условные сборы с неопределенными соперниками, а может быть, не будет даже их. Так-то и прошедший турнир не имел ровным счетом никакого значения, а сам тренер говорил о «просмотре кандидатов для 2026 года».
Но к московским соревнованиям отнеслись серьезно. Правда, аргументы странные. Дескать, была трансляция по телевизору и зрители собрались. Интересно, что Жамнову поставили в вину разбалансированность тренерского штаба. Оказывается, тренерский совет еще после Олимпиады хотел каких-то изменений, а сейчас напомнил об этом. Вот вам и цена «совета». Там не принимают решений, только выносят оценки и делают выводы. Хорошо было бы попасть на разбор, но все же понимают, что журналисты на этом совещании будут хохотать. Сидят ветераны, которые давно не работали вживую, и что-то там обсуждают, а потом выносят оценки.
Справедливости ради отметим, что Жамнов действительно собрал круг помощников, которые ничем помочь не могут. У Сергея Федорова и Алексея Кудашова свое понимание хоккея, кроме того, мы знаем, что самый важный голос там у Сергея Гончара, да и вообще толком непонятно, кто и чем там занимается. И к Жамнову есть претензии. Все-таки освобожденный главный тренер должен работать, а тренер изредка приходит на московские матчи, сидит в недоступной ложе и вряд ли разговаривает с кандидатами так, как это нужно. Сейчас он собрался работать в КХЛ, но вряд ли какой-то клуб заинтересуется таким тренером. А летом придется искать нового тренера в сборную.
Игорь Никитин продлил отношения с «Локомотивом» на два года. Случилось это в момент, когда «Ак Барс» уже готов был едва ли не самолет прислать за специалистом. И пусть Никитин сейчас говорит о том, что все уже с ярославцами было давно решено, это, конечно, не так. Но именно «Локомотив» имел право первого предложения, они им воспользовались и гарантировали хорошие условия для работы.
Игорь Никитин — находка для команды. Человек, не склонный проявлять эмоции, но при этом и не молчун, не способный сказать пару слов. У него понятные принципы, которые он декларирует, кроме того, тренер не склонен паниковать, если быстрого результата нет. С прошлого сезона он терпеливо занимается тем, что пытается научить игроков брать ответственность на себя. И ни разу не психанул, когда были обидные поражения или на льду что-то не получилось.
При этом даже на пресс-конференциях было видно, что Никитин переживает, а из его высказываний уже можно делать полноценный хит-парад. Сейчас это сильнейший тренер России, который, напомню, сознательно не форсировал свою карьеру, а шел к неофициальному званию планомерно. Отказывался от денежных предложений из других клубов ради того, чтобы поработать ассистентом в сборной, побывать на всех крупных турнирах. Затем был назначен главным в ЦСКА, но стал жертвой амбиций клуба, для которого Кубок и финал за два сезона — это почему-то провал. Не стал устраивать торги, когда поступило предложение из «Локомотива», хотя тренера ждали в Омске. Сам меняется в лучшую сторону как человек. Это говорят и люди, которые помнят Никитина еще помощником Дмитрия Квартальнова. Конечно, «Локомотив» совершил выгодную сделку. Лишь бы теперь менеджеры не дрогнули и не уволили его раньше окончания действия договора. Они могут, но должны понимать, что круче Никитина им кандидата не найти никогда.
Защитник Артем Зуб подписал новое соглашение с «Оттавой». Ближайшие четыре сезона он проведет в Канаде, а средняя зарплата будет 4,6 миллиона долларов. Хороший договор. Почему-то хвалят агента, но он здесь совсем не при делах. Руководство канадского клуба предложило хоккеисту нормальный контракт, по рынку. Зуб его заслужил своей надежной игрой. Легко продавать товар, когда и не требуется никакой работы. Артему повезло, что менеджеры стоят двумя ногами на земле, они не стали устраивать никакого шоу, излишне занижая цену или необдуманно повышая ее. 4,6 миллиона — нормальные деньги для приличного защитника, который при необходимости может и в атаке помочь, но своей основной работой видит защиту собственных ворот.
Артем начал показывать себя с лучшей стороны с первого сезона. Ему понадобилось минимум времени для адаптации, он отлично перенес переходный контракт (его зарплата была 2,5 миллиона), а к нынешнему договору это уверенный защитник второй пары, готовый без потери качества проводить на льду почти 20 минут. Конечно, «Оттава» бы хотела, чтобы потраченные деньги приносили результат и команда хотя бы попадала в плей-офф. Но «сенаторы» точно не из-за Артема вне восьмерки, наоборот — российский защитник делает все, чтобы команда пропускала не так много. Кто же виноват, что нет вратаря, да и главный тренер, кажется, немного поплыл.
Карьера Зуба — это тихое восхождение. Мы про него толком ничего не знаем, а он ведь относительно недавно играл за «Амур», и все удивлялись, когда его взяли в СКА. Теперь это уважаемый защитник НХЛ, пусть и среднего уровня, но это звание многим не дается. Есть уверенность, что канадцы не пожалеют о потраченных деньгах.