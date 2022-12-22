Лучший тренер России прямо сейчас. Он не гонится за деньгами и дает результат

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов получил оценку «неудовлетворительно» за выступление команды на кубке Первого канала. При этом ему дали понять, что контракт, завершающийся в июне, продлен не будет, но и прерывать досрочно соглашение не стали. Деньги на зарплату в бюджет заложены, на чемпионат мира команда не едет, впереди лишь какие-нибудь условные сборы с неопределенными соперниками, а может быть, не будет даже их. Так-то и прошедший турнир не имел ровным счетом никакого значения, а сам тренер говорил о «просмотре кандидатов для 2026 года».

Но к московским соревнованиям отнеслись серьезно. Правда, аргументы странные. Дескать, была трансляция по телевизору и зрители собрались. Интересно, что Жамнову поставили в вину разбалансированность тренерского штаба. Оказывается, тренерский совет еще после Олимпиады хотел каких-то изменений, а сейчас напомнил об этом. Вот вам и цена «совета». Там не принимают решений, только выносят оценки и делают выводы. Хорошо было бы попасть на разбор, но все же понимают, что журналисты на этом совещании будут хохотать. Сидят ветераны, которые давно не работали вживую, и что-то там обсуждают, а потом выносят оценки.

Справедливости ради отметим, что Жамнов действительно собрал круг помощников, которые ничем помочь не могут. У Сергея Федорова и Алексея Кудашова свое понимание хоккея, кроме того, мы знаем, что самый важный голос там у Сергея Гончара, да и вообще толком непонятно, кто и чем там занимается. И к Жамнову есть претензии. Все-таки освобожденный главный тренер должен работать, а тренер изредка приходит на московские матчи, сидит в недоступной ложе и вряд ли разговаривает с кандидатами так, как это нужно. Сейчас он собрался работать в КХЛ, но вряд ли какой-то клуб заинтересуется таким тренером. А летом придется искать нового тренера в сборную.

Продление

Игорь Никитин продлил отношения с «Локомотивом» на два года. Случилось это в момент, когда «Ак Барс» уже готов был едва ли не самолет прислать за специалистом. И пусть Никитин сейчас говорит о том, что все уже с ярославцами было давно решено, это, конечно, не так. Но именно «Локомотив» имел право первого предложения, они им воспользовались и гарантировали хорошие условия для работы.

Игорь Никитин — находка для команды. Человек, не склонный проявлять эмоции, но при этом и не молчун, не способный сказать пару слов. У него понятные принципы, которые он декларирует, кроме того, тренер не склонен паниковать, если быстрого результата нет. С прошлого сезона он терпеливо занимается тем, что пытается научить игроков брать ответственность на себя. И ни разу не психанул, когда были обидные поражения или на льду что-то не получилось.

При этом даже на пресс-конференциях было видно, что Никитин переживает, а из его высказываний уже можно делать полноценный хит-парад. Сейчас это сильнейший тренер России, который, напомню, сознательно не форсировал свою карьеру, а шел к неофициальному званию планомерно. Отказывался от денежных предложений из других клубов ради того, чтобы поработать ассистентом в сборной, побывать на всех крупных турнирах. Затем был назначен главным в ЦСКА, но стал жертвой амбиций клуба, для которого Кубок и финал за два сезона — это почему-то провал. Не стал устраивать торги, когда поступило предложение из «Локомотива», хотя тренера ждали в Омске. Сам меняется в лучшую сторону как человек. Это говорят и люди, которые помнят Никитина еще помощником Дмитрия Квартальнова. Конечно, «Локомотив» совершил выгодную сделку. Лишь бы теперь менеджеры не дрогнули и не уволили его раньше окончания действия договора. Они могут, но должны понимать, что круче Никитина им кандидата не найти никогда.

Контракт

Защитник Артем Зуб подписал новое соглашение с «Оттавой». Ближайшие четыре сезона он проведет в Канаде, а средняя зарплата будет 4,6 миллиона долларов. Хороший договор. Почему-то хвалят агента, но он здесь совсем не при делах. Руководство канадского клуба предложило хоккеисту нормальный контракт, по рынку. Зуб его заслужил своей надежной игрой. Легко продавать товар, когда и не требуется никакой работы. Артему повезло, что менеджеры стоят двумя ногами на земле, они не стали устраивать никакого шоу, излишне занижая цену или необдуманно повышая ее. 4,6 миллиона — нормальные деньги для приличного защитника, который при необходимости может и в атаке помочь, но своей основной работой видит защиту собственных ворот.

Артем начал показывать себя с лучшей стороны с первого сезона. Ему понадобилось минимум времени для адаптации, он отлично перенес переходный контракт (его зарплата была 2,5 миллиона), а к нынешнему договору это уверенный защитник второй пары, готовый без потери качества проводить на льду почти 20 минут. Конечно, «Оттава» бы хотела, чтобы потраченные деньги приносили результат и команда хотя бы попадала в плей-офф. Но «сенаторы» точно не из-за Артема вне восьмерки, наоборот — российский защитник делает все, чтобы команда пропускала не так много. Кто же виноват, что нет вратаря, да и главный тренер, кажется, немного поплыл.

Карьера Зуба — это тихое восхождение. Мы про него толком ничего не знаем, а он ведь относительно недавно играл за «Амур», и все удивлялись, когда его взяли в СКА. Теперь это уважаемый защитник НХЛ, пусть и среднего уровня, но это звание многим не дается. Есть уверенность, что канадцы не пожалеют о потраченных деньгах.