Русский тренер поставил на место обнаглевших легионеров. Это сразу дало результат

Обзор дня Алексея Шевченко.

Хет-трик

Кирилл Марченко этой ночью забил три шайбы в ворота «Каролины», затем реализовал послематчевый буллит, а эти броски после окончания основного времени и овертайма, к сожалению, идут в какую-то отдельную статистику. Историческое событие для лиги, самого Кирилла, для болельщиков. Нам же остается только расстроиться, что из КХЛ уехал хоккеист, который мог бы радовать своей игрой родную публику. Но фактически его вытолкали за океан. Кирилл в своем последнем сезоне чаще всего выступал в Высшей лиге, по каким-то причинам он не проходил в состав СКА, хотя даже в таких условиях сумел поразить чужие ворота больше десяти раз. Но что-то не устраивало тренерский штаб питерского клуба. Марченко ставили в вину не слишком хорошую игру в обороне, были какие-то и другие претензии, природу которых сейчас и не вспомнить.

Надо отдать должное Кириллу. Он не ныл, не жаловался, хотя ему было очень тяжело. Дожидался окончания контракта, чтобы сразу перебраться за океан. Там хоккеист все делал правильно, как и положено новичку. Отказался ехать домой в отпуск, предпочтя индивидуальные занятия с представителем клуба. Был на всех неофициальных тренировках, блестяще провел лагерь новичков и глазом не моргнул, когда его отправили в АХЛ «адаптироваться к североамериканскому стилю». Было множество примеров, когда хоккеисты опускали руки в такой ситуации, но Марченко уже был закален Россией и играл за «Кливленд» так, словно всю жизнь мечтал защищать цвета «монстров». В «Коламбусе» отметили работу Марченко, а когда пошли травмы, то его практически сразу перевели в основной состав. Конечно, один хет-трик не делает Кирилла претендентом на звание лучшего новичка сезона. И даже он не до конца стал игроком основного состава. Никто не знает, что будет, когда все лидеры вернутся в строй. Важно то, что Марченко все делает правильно, да еще и по-английски заговорил. У него большое будущее в лиге, тем более хоккеист он очень хороший.

Матч

«Сибирь» только в овертайме обыграла минское «Динамо», показав довольно унылый хоккей, но главный тренер команды Андрей Мартемьянов сам признал, что встреча была не слишком зрелищной. Главное, надо было взять два очка, а команда с этим справилась. Мартемьянов, между прочим, в очередной раз показывает, что он очень эффективный специалист. Вспомните, как он справился со звездным составом «Автомобилиста». Да, в плей-офф было не все так ярко, но виноват в этом не тренер, а менеджеры. Это они подписали такие контракты с легионерами, при которых им и смысла не было участвовать во втором этапе турнира, все бонусы выполнены в регулярке, ломаться ради какого-то постороннего кубка не стоило, а контракты на следующий сезон у всех на руках. Во второй сезон тренеру усиленно мешал Павел Дацюк, который не понимал, кто он — игрок или менеджер. И пусть на второй год был непростой период в регулярке, тренер снова вывел команду в плей-офф с комфортного места. А дальше все повторилось: наглые иностранцы, которые в случае проблем бежали к менеджерам — и те вставали на их сторону.

В Новосибирске все иначе. Мартемьянову не мешают, и вы видите, что Тэйлор Бек стал шелковым, хотя даже в «Авангарде» с ним едва не подрались партнеры. Рассказывают, что однажды главный тренер поставил на место Тревора Мерфи. Который то ли решил сачкануть, то ли проверить, насколько у него высокий авторитет в клубе. Главный при всех предложил ему отправиться домой, если иностранцу что-то не нравится. Тревор сразу замолчал, и с тех пор к нему никаких вопросов. Не удивляйтесь тому, что «Сибирь» идет наверху турнирной таблицы с таким главным тренером. «Ак Барсу» бы нового специалиста не за границей искать, а посмотреть на внутренний рынок. Этот тренер пресечет любые попытки хоккеистов взять власть в свои руки.

Гол

Свою первую шайбу в НХЛ забросил нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров. «Блюз» вообще сейчас самая российская команда турнира. В основном составе выступает сразу четыре наших игрока, Владимир Тарасенко — в списке травмированных, а в АХЛ своего шанса ждут Дмитрий Саморуков, Андрей Баканов и Вадим Жеренко. Но среди них Александров — самый, пожалуй, нероссийский хоккеист. Он родился в Германии и до 17 лет жил там. Затем перебрался за океан. И хотя побывал на молодежном чемпионате мира, но в Остраве всегда был немного чужим. По-русски говорил плохо, с акцентом, на контакт с журналистами не шел. Такое ощущение, что выступление за сборную, к которой имел отношение скорее его отец, чем он, было ему в тягость. Потому все спокойно отнеслись и к тому, что его выбрали во втором раунде драфта. А когда началась пандемия, Александров даже не рассматривал возможность поиграть в России — сразу уехал в Финляндию.

Путь в НХЛ у него был непростым. Александров — талантливый форвард, очень неплохо смотрелся в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 30 очков в 67 матчах. В нынешнем сезоне Никита стал зажигать с первых игр в турнире фарм-клубов. Успел наколотить 11 шайб, а затем его призвали в главную команду. Правда, там он не мог похвастаться большим игровым временем, да и минувшей ночью провел на льду меньше 10 минут. В топ-6 не попадает, а в нижних звеньях таким игрокам непросто. Отметим это событие, но переживать по-настоящему за Никиту никто в России не будет. Он хоть и наш, но только по паспорту.