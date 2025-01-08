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Сегодня, 22:15

«У меня тоже дедушка воевал». Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Егор Сергеев
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер СКА исправился после поражения «Спартаку».

Главный тренер СКА на пресс-конференции после разгромного поражения «Спартаку» (0:5) извинился перед журналистами. После прошлой игры регулярного чемпионата с «Витязем» (5:2) он сравнил их с фашистами.

Почему Ротенберг сравнил журналистов с фашистами

Роман Борисович раскритиковал журналистов после игры с «Витязем» (5:2). Тренеру СКА не понравилось, что многие материалы о команде выходят по ночам, причем нередко — от петербургских журналистов. Ротенберг не оценил критику в свой адрес, которая появлялась в ночных статьях, поэтому призвал все неудобные вопросы задавать ему в лицо.

«Вы обычно ночью пишете? Я даже просил наших коллег ночью мониторить прессу. Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка. Не знаю, что лично вы, но вот... Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как немецкие фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днем и все-таки в глаза. Лучше в глаза. Мы на пресс-конференции. Вот у нас критикуют ночью, давайте средь бела дня», — сказал Ротенберг.

Многие осудили подобное сравнение: например, с заявлением выступила Федерация спортивных журналистов — организация заявила, что слова тренера дискредитируют работу прессы. А бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» назвал слова Ротенберга чересчур резкими. «Думаю, в тот момент Роман Борисович был на таких эмоциях, что не смог найти более красочного эпитета. Да, журналисты не всегда ведут себя корректно, и не только по отношению к Роману Борисовичу и СКА.

Но его заявление очень резкое, тем более слово «фашизм» коробит, и наше поколение, и предыдущие, и последующие будет тоже. Слишком много мы заплатили этим «чудикам». Поэтому сравнивать журналистов и фашистов, конечно, некорректно», — сказал Плющев «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

Ротенберг извинился после поражения от «Спартака»

Главный тренер СКА извинился перед журналистами после игры со «Спартаком» (0:5), которая закончилась самым крупным поражением Ротенберга в КХЛ — ранее он уступал только с разницей в четыре шайбы. Зато Роман Борисович признал, что был неправ, и пообещал подарить журналистам будильники, чтобы они писали тексты по утрам, а не ночью.

«Мы обсуждали это с Алексеем Михайловым (корреспондентом «СЭ». - Прим. «СЭ»). Чем чаще мы задаем вопросы друг другу в лицо, тем лучше. Моя задача была — с большим уважением попросить журналистов, чтобы они не в ночи писали разные материалы, а днем, чтобы мы могли это все обсуждать на пресс-конференции. Я же никуда не ухожу, готов ответить на любой вопрос. Если я кого-то задел, я извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Я понимаю, насколько это важно. Но я сказал образно говоря. Русский язык — очень богатый. Я никого не обвинял, и я лично ни с кем это не обсуждал. Алексей задал мне вопрос: «Вы имеете в виду меня лично?» Я сказал: «Нет».

Роман Ротенберг (в&nbsp;центре). «Канадцы уже потеряли миллиард долларов из-за отсутствия России». Снова ярчайший Ротенберг — теперь после победы сборной

Думаю, что лимит в этом вопросе исчерпан и его нет смысла больше обсуждать. На будущее, я просто хотел бы вам всем подарить подарки — будильники, чтобы вы писали где-то с 9 утра, а не читали статьи ночью», — высказался Ротенберг.

После поражения от «Спартака» СКА остался на пятом месте Западной конференции. Правда, до второй строчки, где как раз расположились красно-белые, команде Ротенберга не хватает всего трех очков. Следующую игру армейцы проведут 11 января — на выезде встретятся с московским «Динамо».

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Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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