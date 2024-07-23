Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:00

«Динамо» пригласило второсортного американца. Зачем бело-голубым вратарь из чемпионата Германии

Американский вратарь Хантер Миска перешел в московское «Динамо»
Михаил Зислис
Обозреватель
Хантер Миска.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
29-летний Хантер Миска должен стать первым номером москвичей.

«Динамо» провело мощную селекционную кампанию, сделав несколько точечных и качественных приобретений. Подписания защитника Артема Сергеева, нападающих Антона Слепышева и Максима Комтуа — отличная работа со стороны спортивного директора Алексея Сопина. Хотя в этих случаях решающее значение сыграл фактор Москвы, которым конкуренты похвастаться не могут. Затянувшаяся история с выбором Никиты Гусева тоже должна завершиться для московского клуба благополучно почти со стопроцентной вероятностью. На этом фоне приобретение второсортного вратаря Хантера Миски на зарплату 22 миллиона рублей в год из чемпионата Германии выглядит авантюрой для претендента на Кубок Гагарина.

Максим Комтуа. Молодой канадец не может закрепиться в НХЛ из-за тяжелого характера. Его ждут в «Динамо»

Главная и самая очевидная задача, стоявшая перед клубным менеджментом в межсезонье, не решена. Сопин и главный тренер Алексей Кудашов весной после бесславного вылета «Динамо» из плей-офф очень мощно сработали политически, не просто уйдя от критики, но серьезно укрепив свои позиции. Оба получили большой кредит доверия, новые контракты и возможность оперировать улучшенным трансферным бюджетом под самый потолок. Формулировки первых лиц, разъяснявших причины поражения от «Трактора», были сдержанными, но не оставляли сомнений — основная вина возложена на вратаря Илью Коновалова, игравшего в плей-офф с повреждением.

Хантер Миска.
Фото Global Look Press

В такой ситуации приобретение солидного голкипера было обязательным пунктом весенне-летней программы для «Динамо». Прекрасно знаю об огромных усилиях, предпринятых Сопиным и Кудашовым. Только список кандидатов, о которых довелось услышать, займет чуть ли не половину статьи. Заваливать большими деньгами колебавшегося Тимура Билялова, который в итоге остался в «Ак Барсе», в «Динамо» не стали. Сорвался тройной обмен, в результате которого словак Адам Хуска должен был перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. От почти состоявшегося перехода Эдди Паскуале все-таки отказались, посчитав, что канадец слишком токсичен и уже едет с ярмарки.

Вадим Шипачев, Александр Радулов, Алексей Кручинин. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

«Авангард» вцепился в Михаила Бердина, отдав за него полцарства СКА и «Сочи». Предложение бело-голубых по Мэтту Джурусику в «Куньлуне» посчитали скромным. Заманить в КХЛ даже приличными зарплатами (до 80 миллионов рублей за сезон) топ-вратарей АХЛ — Криса Дригера, Хантера Шепарда, Йоэля Блумквиста и других — тоже не удалось. В отличие от полевых игроков вратарский рынок Северной Америки в это межсезонье оказался невероятно тяжелым. СКА, искавший было иностранного голкипера, быстро это сообразил и оставил Никиту Серебрякова, несмотря на претензии к нему за кубковую серию с «Автомобилистом».

Фото из соцсетей Хантера Миски

Ссылаться на внешние обстоятельства в настоящий момент слабое оправдание. Время и возможности у менеджмента «Динамо» были. По факту вратарская линия сильнее не стала, а Миска даже на бумаге не смотрится лучше Коновалова. Возможно, в текущих условиях оставить россиянина, учитывая приход нового тренера вратарей Артема Яцкевича, было приемлемым решением. Но все мосты стороны сожгли еще весной, поэтому вступление в сезон с дуэтом Коновалов — Максим Моторыгин выглядело бы как минимум странно.

Артем Швец-Роговой. «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего». Форвард СКА пропустил два года карьеры и ушел в «Динамо»

Закапывать Миску сразу не обязательно. Это куражный вратарь, обладающий большим опытом игры в лигах Северной Америки и адаптированный к европейскому хоккею. «Плохую команду не вытащит, но среднюю не потопит», — это мнение одного человека, достаточно видевшего его в деле. Однако «Динамо» требовался более серьезный голкипер. У Сопина еще остается опция усилить вратарскую линию по ходу сезона, хотя это будет не менее сложно, чем весной и летом. Возможно, удастся выйти на новый уровень одаренному Моторыгину. Недавние примеры Ильи Набокова и Даниила Исаева у него есть перед глазами. Лучше, чтобы это получилось. Ведь прямо сейчас ход с приглашением Миски тянет на риск и эксперимент в одном флаконе. Не сработает он — не помогут ни Гусев, ни Комтуа, ни остальные.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
1
0
Читайте также
Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже
Ефимова раскритиковала условия проживания на финале Кубка России
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

80 миллионов рублей за игрока ВХЛ. «Спартак» никуда не отпускает и не меняет форварда из принципа