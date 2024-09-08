Гол-шедевр техничного новичка ЦСКА! Забил нападающий с очень необычной карьерой

Руслан Исхаков отличился во втором матче за клуб.

Руслан Исхаков забросил дебютную шайбу после возвращения в Россию — и пока это главный шедевр старта сезона КХЛ! Этим летом 24-летний нападающий вернулся из США, где так и не дождался шанса пробиться в НХЛ, — на два года подписал контракт с ЦСКА. Первый гол в КХЛ он воткнул «Адмиралу».

В середине второго тайма Руслан сделал счет 3:1 в пользу армейцев. Нападающий получил шайбу перед чужой зоной, ворвался в нее, на скорости изящно убрал защитника и в падении закинул в домик вратарю. Для него это дебютная шайба за ЦСКА, хотя в сезоне-2017/18 он выступал за молодежку армейцев в МХЛ — «Красную Армию».

Москвичи разгромили «Адмирал» (6:2) и оформили первую победу в сезоне — в первой игре уступили в дерби «Спартаку» (2:4). Дальневосточная команда, наоборот, стартовала с победы над «Витязем» (3:2).

У Исхакова очень необычная карьера. В детстве он сменил «Динамо» на «Спартак», откуда еще до выпуска уехал на год в Словакию. В 17 лет вернулся в Россию, но не к красно-белым — перешел в «Красную Армию». В ЦСКА его снова хватило на год — далее рванул в студенческую лигу США, куда его схантил Коннектикутский университет. На драфте-2018 Исхакова выбрали «Айлендерс».

Правда, за шесть лет он так и не добрался серьезно до НХЛ (было только две игры), зато мощно погулял по Европе. Сезон-2020/21 откатал в финском ТПС, следующий — в немецком «Мангейме». Последние два года перед ЦСКА Руслан играл за фарм «Айлендерс» «Бриджпорт» в АХЛ, где полыхал — 51 (17+34) очко в первой кампании и 50 (18+32) во второй. При этом в основном Руслана ставили на фланг.

Старт в ЦСКА тоже получился ярким — издевательский гол залетел уже во второй игре. Сам Исхаков воодушевлен играть за армейцев.

«Варианты, конечно, были, — рассказал хоккеист «Матч ТВ» после возвращения в Москву. — Контактировали и за год, и за два. До момента, пока я не подписал контракт с ЦСКА. Но на самом деле выбор всегда был один: я отыграл здесь в МХЛ в «Красной Армии». Так что можно сказать, что выбор был односторонний».