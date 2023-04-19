Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:45

Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Дмитрий Гурков
Дмитрий Гурков в «Барысе».
Фото Global Look Press
Хоккеист Дмитрий Гурков
Фото Global Look Press
Хоккеисты Миккель Огор и Дмитрий Гурков в матче Дания — Казахстан
Миккель Огор и Дмитрий Гурков в матче Дания — Казахстан.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Опасная это тенденция для российского хоккея или это исключение?

Малоизвестный хоккеист Дмитрий Гурков в определенный момент привлек больше внимания спортивных СМИ, чем старт плей-офф НХЛ и финал Кубка Гагарина. 26-летний нападающий всю взрослую карьеру провел в вертикали казахстанского «Барыса», но сомневаюсь, что судьбу игрока когда-то обсуждали активнее, чем сегодня.

Портал «Шайба.kz» сообщил, что Гурков принял решение отказаться от российского гражданства, чтобы выступить за сборную Казахстана на чемпионате мира. Законодательство страны запрещает иметь двойной паспорт. Неравнодушные болельщики обратились с открытым письмом к президенту по разным вопросам развития местного хоккея. В том числе акцентировали внимание на двойных гражданствах, которые за последние годы выдавали желающим представлять Казахстан на международных турнирах. Инициатива болельщиков запустила ряд проверок, коснувшихся многих хоккеистов.

Хоккеист Дмитрий Гурков
Фото Global Look Press

Одним из первых их последствия ощутил Дмитрий Шевченко. Нападающего лишили казахстанского гражданства. По информации «Шайба.kz», от казахстанских паспортов отказались Алексей Маклюков, Егор Петухов и Антон Сагадеев — ключевые хоккеисты сборной, которые прошли не один чемпионат мира и котируются в КХЛ. Вскрытый под давлением болельщиков нарыв заставил игроков выбрать, за какую страну выступать на международных турнирах, и прибегнуть к радикальным мерам.

Гурков последовал обратному примеру и отказался от российского паспорта в пользу казахстанского. Сам Дмитрий — воспитанник московского «Динамо». После школы играл в итальянском чемпионате до 18 лет, провел сезон в литовском «Жальгирисе», а затем основательно переехал в Казахстан. Прошел вертикаль — «Снежные Барсы», «Номад», «Барыс» — и получил вызов в сборную. Дмитрий съездил на три чемпионата мира. Участвовал в олимпийской квалификации. Не впечатлял статистикой, сделав лишь одну голевую передачу в матчах ЧМ. Казахстану нападающий Гуркин интересен, но системообразующим игроком Дмитрия не назовешь.

Виктор Тихонов, Павел Сиваков, Алина Кашлинская. Внук великого Тихонова, шахматистка и велогонщик. Кто уехал в другую страну или сменил гражданство после СВО

Российская сборная ничего не потеряла от решения форварда. Хоккеистов уровня Гуркина в наших лигах наберется на 25 команд. Важнее, как ситуация отразится на будущем казахстанского хоккея. Сборная с середины 2010-х зиждется на игроках с двойным гражданством. Протекцию незаконному процессу обеспечивал бывший премьер-министр страны Аскар Мамин, занимающий по совместительству пост президента Казахстанской федерации хоккея.

Хоккеисты Миккель Огор и Дмитрий Гурков в матче Дания — Казахстан
Миккель Огор и Дмитрий Гурков в матче Дания — Казахстан.
Фото Global Look Press

До бунта болельщиков история деликатно умалчивалась, а теперь накрыла один из важнейших процессов комплектования сборной. Теперь крайними в ситуации выставляют хоккеистов, хотя некоторые, вероятно, не знали тонкости законодательства. В любом случае говорить о процветании с таким подходом и метанием из стороны в сторону не приходится.

КХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
ХК Барыс
10
Обсудить
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» предложил Ткачеву 95 миллионов рублей. Нас это не устраивает»

Главный талант «Авангарда» уедет в НХЛ. Клуб не хочет продлевать с ним контракт за требуемую сумму