Игроков «Авангарда» забрали в армию прямо с похорон. Актуальная история на сегодняшний день

В 2008 году 19 игроков мобилизовали в ряды железнодорожных войск. Как так вышло?

26 ноября 2008 года в «СЭ» вышла статья «Сглазили» о начале сезона омского «Авангарда» в только что образованной Континентальной хоккейной лиге. Команда, в составе которой выступал Яромир Ягр (тогда еще далеко не пенсионного возраста), плелась ближе к дну турнирной таблицы. 13 октября случилась трагедия, от которой у всех любителей хоккея до сих пор болит сердце: во время гостевой игры с «Витязем» от остановки сердца умер один из лучших молодых игроков страны, форвард омичей Алексей Черепанов.

На этом беды «ястребов» на закончились. В результате бюрократической неразберихи в частях железнодорожных войск оказались сразу 19 молодых игроков «Авангарда-2». Чемпионата МХЛ тогда еще не было, он появился только на следующий год, а дубли с молодежью и не попадающими в основу взрослыми игроками выступали в Первой лиге чемпионата России.

Алексей Черепанов (в центре). Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Авангард» не мог повлиять на ситуацию с призывом

«Когда я принимал команду, мне много рассказывали о том, какая сильная у нее молодежь, — говорил канадский тренер Уэйн Флеминг, возглавивший «Авангард» в сентябре после увольнения Сергея Герсонского. — Говорили, что у первого состава очень крепкий резерв. Сейчас, когда многие игроки основы выбыли из-за травм, самое время подтянуть их к матчам КХЛ. Но этот резерв — в армии, и это громадная потеря». Сейчас 11 молодых хоккеистов «Авангарда» проходят службу в Вооруженных силах РФ. В их числе железный игрок основы Аверин. Как минимум еще три «новобранца» — Крюков, Старцев и Федин — в условиях нынешней кадровой беды вполне могли бы претендовать на место в составе ».

Вот какую информацию удалось тогда добыть «СЭ» о службе омских хоккеистов:

«Информацию о хоккеистах в армии пришлось собирать буквально по крупицам. Внутри клуба эта тема запретная. Руководство, игроки главной и второй команд, остальные сотрудники «Авангарда» не сказали ни слова. Командование 48-й отдельной бригады железнодорожных войск, в которой служат спортсмены, идти на контакт отказывалось в категорической форме. Сведения пришлось собирать у родных и близких знакомых тех ребят, которые находятся в армии. На условиях анонимности — потому что мстительности войскового начальства, которое для 18-летних пацанов до мая заменит отца, мать и любимый хоккей, боятся все.

Армейские беды «Авангарда» начались с момента трагической гибели Черепанова. Все омские хоккеисты его возраста были приписаны к омской бригаде железнодорожных войск. Публично это никогда не подчеркивалось, но игроки были рядовыми вооруженных сил. Когда погиб один из военнослужащих, расследовать трагедию приехала комиссия военной прокуратуры. В качестве предварительного вывода факт откомандирования рядового Черепанова в основную команду был признан незаконным. Командование бригады срочно решило вернуть всех хоккеистов в расположение части « .

Вот, оказывается, что произошло. Хоккейный клуб не мог повлиять на ситуацию с призывом, так как дело Черепанова взялась расследовать военная прокуратура, а все молодые игроки не были «отмазаны», а были приписаны к части, но настоящую службу не проходили.

«Военнообязанных спортсменов 15 октября забирали прямо с похорон Черепанова, — писал корреспондент отдела хоккея «СЭ» Андрей Кузнецов . — Как утверждают очевидцы, к кладбищу подогнали автобус, в который погрузили 19 человек. Оттуда молодых игроков привезли в военную прокуратуру, где они просидели целый день. Потом — в расположение бригады, которая находится на восточной окраине города. А спустя несколько дней их распределили в батальон железнодорожных войск, который входит в состав 48-й бригады и стоит в селе Тавричанка, что в 50 километрах к югу от Омска».

Иван Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игроков забирали задолго до дела Федотова

Выходит, что за 14 лет до резонансного дела вратаря Ивана Федотова, которого забрали служить во флот после окончания контракта с ЦСКА, и судебного процесса над тремя хоккеистами «Салавата Юлаева» за попытку купить военный билет хоккеисты также испытывали проблемы с армией. Один из фигурантов той истории выступает в КХЛ до сих пор.

«В числе тех девятнадцати были хоккеисты основной команды Аверин и Курбатов, остальные — игроки фарм-клуба. Сейчас военнослужащих осталось одиннадцать — Курбатов с несколькими одноклубниками недавно вышел на «дембель» и уже участвует в матчах КХЛ. Об армии ничего никому не рассказывает. Ему повезло родиться, стать военнообязанным и отдать долг Родине на год раньше.

А те хоккеисты, которые служат до сих пор, были призваны нынешним летом. С июля они проживали в части, отъезжая на матчи и тренировки своих команд. В местной прессе кое-кто посмеивался над словами президента «Авангарда» Константина Потапова, который для одной из городских газет сказал, что «игроки ночевали в казармах». Как выяснилось из разговоров с родственниками военнослужащих, Потапов про ночевки говорил правду. Но если раньше проблем с откомандированием из части не было, то теперь армейское руководство Аверина и К° устроило им «службу строгого режима». В увольнение хоккеистов не пускают совсем, а посещение их родными максимально ограничено.

Самое неприятное — как раз в невозможности покинуть часть. В батальоне никакого ледового катка, естественно, нет. Командование обещало залить его с наступлением зимы, да только осень в Омске выдалась аномально теплой. Обычно в хоккейной столице Сибири снег с морозами руководят уже с 7 ноября, а в этом году на носу декабрь, а дневная температура ни разу еще не опускалась ниже нуля. В итоге спортсменам-солдатам просто негде кататься. Военное руководство этот вопрос, как нетрудно предсказать, особенно не волнует. А руководство области и клуба ничего поделать не может. По некоторым данным, с «запретом на профессию» для хоккеистов брался бороться лично губернатор области Леонид Полежаев. Он пытался выбить игрокам право посещать хотя бы ледовые тренировки. Однако после трагедии с Черепановым за выполнением запрета откомандировывать солдат из части следит, по словам омских военных, министр обороны Анатолий Сердюков лично. Смягчить режим для молодых звезд Полежаев не смог.

Генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин, который решал армейские вопросы со стороны клуба, тем более ничего не добился. Единственным его «достижением» стал перевод в госпиталь собственного племянника и сына экс-главного тренера Герсонского, которые в числе других хоккеистов фарм-клуба попали под призыв. У племянника Бардина вроде как было самое настоящее пищевое отравление, а у сына Герсонского — проблемы со зрением.

В итоге чемпион мира Егор Аверин с одноклубниками сейчас выполняют самые настоящие солдатские обязанности — моют КамАЗы и чистят снег. В своей части они могут и тренироваться — в спортзале или спортивном городке. Однако хоккейный сезон для них потерян безвозвратно. «Дембель» придет только в мае. Руководство «ястребов» обещает, что своих воспитанников не бросит. «Мы их весной привезем обратно, откормим, поможем набрать форму. «Авангард» на них рассчитывает», — эта фраза Потапова стала, кстати, единственной, которую корреспондент «СЭ» услышал от представителей клуба по поводу армейской темы « .

Егор Аверин. Валерий Гашеев

Итоги

В статье есть версия, почему подобное могло произойти. И даже ответ на извечный русский вопрос, кто виноват:

«Комиссия Минобороны, которая работала в омской бригаде железнодорожных войск с 23 по 26 октября, решила, что отлучки Черепанова и К° из расположения части были абсолютно незаконными. После этого многим высокопоставленным армейским начальникам «улыбнулась» перспектива открытия уголовных дел. Не дожидаясь этого, в отставку подали начальник управления физической подготовки ВС РФ генерал-майор Крымский, начальник штаба Уральского железнодорожного корпуса генерал-майор Сидоров, заместитель командира корпуса полковник Шляхтов. Командир Омской бригады полковник Олег Албуров в отставку уходить отказался, а вместо этого раздал региональным изданиям Омска и Екатеринбурга кучу скандальных интервью. Где поднимал тему коррупции в рядах высшего армейского руководства, выгораживал себя и говорил, что призванные в Омской области хоккеисты служить должны были совсем в другом регионе.

Главная проблема, конечно, заключается не в недобросовестных генералах. Если бы Леша Черепанов не погиб, никаких проверок и «заточения» хоккеистов в казармы не было бы. Когда услышал о том, что игроков «Авангарда» забрали в «настоящую» армию, заинтересовался: неужели молодых парней нельзя было приписать не к железнодорожной бригаде, а к части, в которой есть спортрота? Оказалось, что спортивные клубы армии в 90-е годы были ликвидированы как ненужное наследие советского прошлого. И ближайшая к Омску часть со спортротой находится... в Самаре « .

От себя сегодняшних добавим, что Егор Аверин и Дмитрий Курбатов не служили до мая, а вернулись в команды еще до Нового, 2009 года, проведя регулярный чемпионат и плей-офф.

Для Курбатова заключительным в КХЛ стал сезон-2018/19. Из «Торпедо» он попал в ВХЛ, затем продолжал карьеру в чемпионатах Словакии, Белорусии и Украины. После сезона за барнаульское «Динамо-Алтай» из первенства ВХЛ защитник пропустил следующий и пока нигде не трудоустроился. Возможно, он завершит карьеру.

Аверин перешел из «Авангарда» в «Локомотив» в 2012 году и с тех пор продолжает выступать за ярославцев.