ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина

Третий титул армейцев в КХЛ.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3.

Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 3-4.

Все-таки седьмой матч любой финальной серии — это лучшее, что есть в хоккее. Это ведь тот самый десерт, который способен скрасить впечатление даже после не самых вкусных основных блюд. У решающей игры всегда особая аура с перманентно витающим в воздухе напряжением и возрастающими ценами на малейшие ошибки. И здорово, что второй год подряд чемпион КХЛ и обладатель Кубка Гагарина определяется именно в нем. Пусть по качеству игры нынешнее противостояние ЦСКА и «Ак Барса» выглядит более скупо, чем легендарная серия «Металлург» — «Лев» или даже прошлогоднее столкновение армейцев с «Магниткой». Однако разве не финалов до «последнего патрона» мы хотели видеть каждый сезон, когда говорили о необходимости выравнивать лигу?

Перед решающей встречей сезона Сергей Федоров, чей ЦСКА позавчера выглядел выхолощенным как физически, так и эмоционально, впервые в этом плей-офф решился на мини-революцию в составе, перетряхнув сразу три сочетания. И если возвращение главного открытия этого плей-офф 20-летнего Прохора Полтапова в третью тройку к Михаилу Григоренко и Максиму Соркину читалось, то спуск в четвертое звено короля седьмых матчей и ментального вожака москвичей Сергея Плотникова по-настоящему удивил. А вот Зинэтула Билялетдинов оставил свой ростер без изменений. Старик Билл не устраивал пертурбаций, даже когда казанцы горели 1-3 в серии. С чего ему было это делать сегодня.

«Ак Барс» выскочил на домашний лед максимально заряженным и мог открывать счет уже на первой же смене после броска Ильи Сафонова, который с полутора метров бесхитростно зарядил прямо в щиток Адама Рейдеборна. И есть ощущение, что именно этот огонь внутри привел к быстрому удалению Кирилла Петрова, неприятно припечатавшего в борт головой канадского казахстанца Даррена Дица. К счастью для команды из Татарстана, она уверенно отбилась благодаря классной работе спецбригад меньшинства и активному прессингу всей оборонительной четверкой, которая максимально затруднила сопернику спокойное хождение шайбы по своей зоне. Только как бы ни были хозяева активны в давлении и силовой, их хоккей сегодня мало напоминал то побоище, которое мы видели в пятом матче.

Справившись со стартовым напором хозяев, ЦСКА прибрал инициативу и ближе к середине первого периода куда чаще начал доводить шайбу до чужих ворот, неплохо бросая мимо первого игрока, и наверняка наработал до перерыва хотя бы на одну шайбу, если бы не человек по имени Тимур Билялов. Чего только стоит его кошачий сэйв на 16-й минуте, когда он после неприятного рикошета от собственного защитника вовремя разглядел шайбу и в прыжке успел остановить ее на пути к ленточке.

Могли красно-синие добиться своего и чуть позже. Но за минуту до первого перерыва «Ак Барс» ударил москвичей их же оружием и забросил первым, превратив в голевой всего пятый бросок в створ ворот Рейдеборна. Как известно, зачастую седьмые матчи — это время незаметных героев. И кто, как не почетный нижегородец Кирилл Петров, не забивавший на протяжении 17 матчей подряд, должен был сегодня размочить шведа, наказав в ничушкинском стиле ЦСКА за ошибку на выходе из зоны?

Кажется, только нынешние армейцы могли выйти из раздевалки и сравнять счет спустя 15 секунд со старта второго периода. При этом гости не просто моментально ответили шайбой Антона Слепышева со стандартного положения, но и благодаря ближней лавке около четырех минут после этого не выпускали «Ак Барс» из зоны Билялова, заставляя казанцев на прямых ногах выплевывать легкие.

Тем удивительнее, что после гола 9-го номера ЦСКА хозяева выбрались из-под катка и ответили шайбой с пятака от Дмитрия Воронкова, который отличился за «Ак Барс», возможно, последний раз перед отъездом в «Коламбус». А что дальше? А дальше началось настоящее безумие, которое так все мечтали увидеть на сладкое.

За этот плей-офф мы должны были понять две вещи. Первая — этот ЦСКА нельзя загнать в угол или переломить ему хребет, заставив выключаться после пропущенных. Вторая — у команды Федорова в ответственные моменты действительно много друзей. И если в эпизоде с голом Владислава Каменева результат принес форчекинг от пересобранного четвертого звена с Плотниковым, то в моменте с шальной шайбой Дица на помощь пришла госпожа игра под воротами, которая так часто выручала москвичей по ходу всего Кубка Гагарина. А ведь незадолго до этого у Казани был выход «один в ноль» от Петрова и сразу два попадания в штангу от защитников. Правда, какое уже этот теперь имеет значение?

У «Ак Барса» было ровно 20 минут на спасение. Однако вместо того, чтобы сразу задушить ЦСКА своей активностью и пойти на риск, хозяева убили половину третьего периода на попытки поймать гостей в контратаке.

Впрочем, в конце концов татарстанцы все-таки нашли свой голевой момент у ворот, родившийся из великолепного сольного прохода Никиты Лямкина. 96-й номер сделал все, чтобы забросить третью, найдя пасом катившего слева Станислава Галиева. Вот только сравнять лучшему снайперу Казани помешал щиток Рейдеборна. И наверняка этот момент он будет вспоминать не одну неделю. Еще же две минуты парни Билялетдинова потратили на игру в меньшинстве после фола Кирилла Адамчука. Не спасло хозяев и собственное большинство, которое им подарил в концовке Плотников.

ЦСКА же в оставшееся время сыграл максимально надежно и гибко, здорово чередуя давление и откат по схеме «1-3-1» в средней зоне. И разве кто-то скажет, что московский клуб не заслужил свое третье чемпионство в этом финале, который вряд ли разочаровал кого-то своим сюжетом.