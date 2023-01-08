Уникальное достижение в КХЛ! Канадский защитник оформил покер за 24 минуты

Алекс Грант вошел в историю.

Когда СКА в июле прошлого года подписал контракт с Алексом Грантом, казалось, что армейцам несказанно повезло. Летом некогда один из лучших защитников «Йокерита», который провел в Хельсинки четыре неплохих сезона, был одним из главных лотов резко оскудевшего рынка легионеров. Поэтому в Санкт-Петербурге без особых сомнений выписали канадцу контракт на 45 миллионов за сезон и радостно потирали руки.

В идеале габаритный двусторонний защитник с убойным щелчком и вполне сносными задатками пакмувера должен был стать железобетонным игроком первых двух пар и закрыть синюю линию в одной из двух спецбригад большинства. Однако Роман Ротенберг уже в конце ноября разочаровался в нем и обменял в «Барыс». Ну и как тут не вспомнить теорию о том, что североамериканцы чаще всего проваливаются, если приезжают в клуб, где больше нет игроков с канадским или американским паспортом.

В Астане же Гранта ждала другая история. В столице Казахстана, где отродясь не было лимита на легионеров, всегда любили и умели раскрывать иностранцев, а помочь ему не затухнуть в новой команде должны были Линден Вей, Джесси Грэм, Нельсон Ножье, Джереми Бракко и Энтони Луис. В итоге уже с первых матчей Грант стал важным игроком в системе Андрея Скабелки, не позволяя себе оставаться без очков больше двух игр подряд, а сегодня во Владивостоке и вовсе отгрузил четыре шайбы вязкому «Адмиралу», став первым защитником в истории КХЛ, сумевшим оформить покер. Причем сделал он это чуть больше чем за период.

Путь к истории начался на 15-й минуте, когда канадец сделал пару шагов вглубь чужой зоны от синей линии и своим привычно убойным щелчком прошил Никиту Серебрякова, сравняв счет в матче.

Не остановился Грант и во втором периоде, дважды наказав хозяев за два удаления подряд. Сначала он забросил в формате «5 на 3» и вывел гостей вперед, зарядив в касание после быстрой перепасовки с Джереми Бракко.

А уже в следующей смене отправил шайбу в домик голкиперу «моряков» и быстренько записал на свой счет третий гол.

Но если хет-трики от защитников кахаэловский альманах рекордов КХЛ видел, то покер долгое время казался чем-то совершенно эфемерным и нереальным. Стоило хозяевам в концовке второго периода схватить еще одно удаление, как Грант не стал упускать возможность навсегда войти в историю лиги и сделал все по избитому сегодня шаблону. Пас от партнера на чистый лед — щелчок в касание — гол! Найти противоядие против сумасшедшего броска нового лидера «Барыса» Серебряков так и не смог. На все 51-му номеру астанинцев понадобилось всего 24 минуты!

А ведь, как разузнал комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин, последний раз Грант забрасывал больше двух шайб за матч в далеком 2013-м в АХЛ, будучи игроком фарм-клуба «Анахайма» «Норфолка», не помышлявшим о переезде в КХЛ. Впрочем, теперь в его карьере есть достижение куда круче.

Алекс Грант забросил четыре шайбы за 38 с половиной минут гостевого матча против «Адмирала» и стал первым в истории КХЛ защитником, которому удалось оформить покер. Хет-триками ранее отмечались 12 игроков обороны. Причем пять случаев пришлись на игры команды из Казахстана. В 2008 году три шайбы в ворота ЦСКА забросил Кевин Даллмэн, а позже четыре игрока огорчили тремя шайбами астанинцев.

Грант — третий игрок в истории КХЛ, которому удалось забросить четыре шайбы до второго перерыва. Ранее подобное удавалось только Максиму Якуцене из «Нефтехимика» и другому североамериканцу из «Барыса» Найджелу Доусу.

Грант стал автором 24-го покера в истории КХЛ. При этом 33-летний защитник оказался девятым игроком, которому удалось забросить четыре шайбы на чужой площадке. Ранее таким же достижением отмечались Штефан Ружичка, Ярослав Кудрна, Алексей Морозов, Денис Платонов, Найджел Доус, Никита Гусев, Даниил Тарасов и Александр Шаров.

Для игроков «Барыса» хет-трик Гранта стал 32-м в истории. Астанинцы вышли на второе место в истории, обогнав магнитогорский «Металлург». Чаще тремя шайбами отмечались только игроки СКА, на счету которых 35 матчей с двумя и более голами.