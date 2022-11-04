Готова ли «Лада» к возвращению в КХЛ? Интервью гендиректора клуба о возвращении в элиту

Александр Чеботарев — о бюджете, потенциальных новичках и требованиях КХЛ

В этот вторник «Лада» официально подала заявку на вступление в КХЛ. О потенциальном возвращении тольяттинцев в элиту российского хоккея мы поговорили с генеральным директором волжан Александром Чеботаревым. В интервью «СЭ» он рассказал о том, каким будет планируемый бюджет клуба, как сильно несколько лет без КХЛ ударили по местной школе и есть ли желание укомплектоваться за счет драфта расширения.

«Кузню» все устраивает в ВХЛ

— Когда стало точно известно, что клуб будет подавать заявку на вступление в КХЛ?

— Конкретика появилась 18 сентября на домашней игре, когда к нам приехал губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. После матча он зашел к команде в раздевалку и объявил, что вопрос вступления «Лады» в КХЛ проработан и теперь все готовится к подаче заявки в лигу. При этом он отметил, что многое будет зависеть от результатов игры команды, потому что это необходимый критерий.

— «Лада» в контексте возвращения всегда шла в связке с «Югрой» и «Кузней». Общались ли вы с их менеджерами? Почему они одновременно с вами не подали заявку на возвращение?

— С менеджерами «Югры» и «Металлурга» общался наш спортивный директор Игорь Масленников. Мы разговаривали с «Кузней» еще в прошлом году. Пока по различным причинам они не считают необходимым подавать заявку в КХЛ — их все устраивает и в ВХЛ. Как я понимаю, в Новокузнецке очень остро стоит финансовый вопрос. Если будут готовы, то, так же как и мы, соберутся и подадут заявку.

«Югра» — достаточно крепкий клуб, который не так давно становился чемпионом. Видимо, есть причины, которые пока не позволяют им рассматривать вопрос возвращения. Мы же всегда хотели вернуться. На мой взгляд, у «Лады» из всей тройки наивысшие шансы на возвращение в КХЛ, потому что наш бюджет будет увеличен до необходимых пределов. Что касается заинтересованности руководства региона, то она также налицо.

— Если убирать эту тройку, у кого из самостоятельных клубов ВХЛ были бы наибольшие шансы на повышение?

— Я слышал, что Красноярск собирается в КХЛ, такая информация была. Честно говоря, не знаю, соответствует ли там арена требованиям лиги. Вообще мы не анализировали ситуацию по другим клубам.

— Понятно, что вы не можете раскрыть бюджет и озвучить конкретные цифры. Но с каким из клубов КХЛ он будет сопоставим?

— Наш бюджет будет достаточным для участия в лиге — по планам чуть выше минимальных требований. Думаю, в своем дивизионе мы будем где-то в серединке. Наверное, бюджет будет даже больше, чем у «Северстали» и «Нефтехимика».

«АвтоВАЗ» не бросает и не бросит «Ладу»

— Какие моменты сейчас больше всего беспокоят лигу при рассмотрении вашей заявки? Президент КХЛ Алексей Морозов вскользь упомянул про систему «видеогол» и требования к инфраструктуре.

— То, о чем упомянул Алексей Алексеевич, мы обговаривали на встрече 25 октября, когда нашу делегацию возглавлял вице-губернатор Самарской области Алексей Борисович Фетисов. Считаю, это было правильным ходом, поскольку итоговое решение, инициатива и финансовая часть вопроса исходили от аппарата губернатора. С нами непосредственно был человек, который мог сразу пояснить любой вопрос.

Что касается системы «видеогол» и тех же бортов, которые с момента нашего исключения несколько изменились, то мы прекрасно понимали все требования к ним. Наша делегация поехала в лигу с уже готовой сметой, которую мы сами составили после инспекции лиги. Тут нужно отметить, что наша молодежная команда «Ладья» аккредитуется именно по правилам КХЛ. Поэтому клуб четко знал перечень всех недостатков, которые нужно будет устранить. В общей сложности на это нам необходимо около 100 миллионов рублей. И, как нам пояснили в аппарате губернатора, это не самый сложный вопрос. В следующем календарном году уже запланировано выделение этих средств.

Мы уже запускали систему «видеогол». Да, в КХЛ она отличается количеством камер и другими нюансами. Но это не проблема. «Лада» будет менять и ее, и борта. Лигу в основном волнуют несколько другие моменты. Нам были обозначены три направления: спортсооружение, инфраструктура и финансы. С первыми двумя особых проблем нет — буквально сегодня было совещание, на котором четко распределили все зоны ответственности между ареной и клубом.

Но понятно, что лигу совершенно справедливо больше всего волнует бюджетная составляющая. Мы должны, как того требует регламент, предоставить гарантии стабильного финансового состояния на несколько сезонов вперед. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается. И мы совершенно открыто сказали, что пока не можем сделать это в той форме, в которой требует лига. Изначально все гарантии нужно было предоставить до 1 ноября. Однако это нереально сделать до конца финансового года.

К сожалению, у наших спонсоров все финансовые планы на этот год сверстаны так, что они действуют с 1 января по 31 декабря 2022 года. И понятно, что расходов на нас в таком объеме в них заложено не было — прошлой зимой о повышении даже речи не стояло. Сейчас же организации будут планировать расходы и, соответственно, в январе 2023-го мы эти гарантии точно предоставим. На сегодняшний день «Лада» направила в лигу письмо от Министерства спорта Самарской области о том, что средства будут выделены и клуб сможет получить их в установленном порядке.

Хоккеисты «Лады». Фото ХК «Лада» Фото ХК «Лада»

Следующий момент — развитие маркетинговой составляющей в формате реализации каких-либо коммерческих проектов. Все-таки КХЛ ставит перед собой и клубами задачу зарабатывания денег и снижения доли бюджетного финансирования. Это абсолютно разумное решение, которое ложится в канву позиции Президента РФ, обозначенной на форуме «Россия — спортивная держава». Мы обговорили все эти нюансы и, согласно дорожной карте, будем работать в этом направлении. Хотя здесь у нас все более-менее нормально. Например, наша клубная команда маркетологов два года подряд занимает призовые места в премиях по развитию социальных проектов, по работе с болельщиками. В этом плане мы — одни из лучших в ВХЛ. Если будем работать с учетом корректировок КХЛ, точно сможем соответствовать по этому критерию.

— Основными источниками финансирования останутся «АвтоВАЗ» и правительство Самарской области?

— Мы ведем переговоры с целым рядом предприятий. Поскольку они ведутся не на уровне клуба, а гораздо выше, то пока не могу о них говорить. Но да, наш постоянный партнер «АвтоВАЗ» останется с нами, за что мы ему очень благодарны. Его доля в финансировании еще обсуждается, но нас не бросают и не бросят. Слава богу, мы идем по жизни вместе уже 46-й год. Надеемся, что наши теплые отношения сохранятся.

— Для области спортивной результат — это чуть ли не самый важный критерий. Как сильно он важен КХЛ? Если «Югра» выигрывала Кубок Петрова, а «Кузня» выходила в финал, то «Лада» ни разу не дошла даже до полуфинала за эти несколько лет.

— Это факт, причем не самый радостный. Вряд ли это будет критичным при условии, что мы улучшим результат прошлого сезона. Именно на это и делаем упор. Сейчас не идет речи о том, что нам нужно кровь из носу стать чемпионами. Однако результат никто не отменял.

Что касается «Югры» и «Металлурга», то это, несомненно, очень серьезные команды. Победы такого рода в ВХЛ дорогого стоят, потому что укомплектоваться здесь достаточно сложно из-за возрастных лимитов. У менеджеров в некотором роде связаны руки.

Хоккеисты «Лады». ХК «Лада»

Просмотр в «Ладу» начался

— Согласны, что вам, в отличие от той же «Кузни», удалось избежать критического удара по школе после исключения из КХЛ в 2018-м? Во всяком случае «Ладе» удалось прокрутить через основную команду тех же Свечкова и Костенко, не упустить в слишком раннем возрасте Савикова.

— Да, это абсолютно правильный вопрос. Клубу удавалось сохранять молодежь в течение определенного периода. Хотя покидание элитного дивизиона — это всегда удар по школе. Любой более-менее подающий надежды воспитанник и его родители стремятся уехать туда, где есть клуб КХЛ. «Ладу» эта участь не миновала. Мы пополняли школы Казани, Альметьевска, Москвы нашими учениками.

До поры до времени клуб делал все от себя зависящее, чтобы сохранять местных парней. Вы правильно упомянули Федю Свечкова, который сыграл в ВХЛ и раскрылся здесь. Но, конечно, «Лада» не могла удержать его ни под каким предлогом, поэтому он и уехал в клуб КХЛ. Да, ребята вырастают здесь, но дальше им расти некуда. Сейчас я очень надеюсь, что наше заявление о планах вернуться в элиту российского хоккея послужит неким тормозом и собьет волну уезжающих.

В принципе, можно сказать, что мы оказались в чуть более лучшем положении, чем «Кузня». Мы ведь все чаще стали проводить собрания на уровне школы, объяснять родителям ситуацию, и люди все сами понимают. Зачем куда-то уезжать, если можно будет попробовать заиграть в КХЛ дома? Если ребенок дорастет до основы, отыграет в Тольятти хотя бы два-три сезона и будет прогрессировать настолько, что дорастет до топ-клуба, то он уедет. Но три года за «Ладу» он все же отыграет и отдаст дань школе, его воспитавшей.

— Многие болельщики точно захотят видеть в «Ладе» в первый же сезон после возвращения кучу местных парней. Но наверняка их процент в команде будет не таким высоким из-за того, что много парней уехало в другие клубы КХЛ.

— Абсолютно верно. С самого начала процент будет достаточно низким. Однако мы ставим перед собой такую задачу. У нас достаточно хорошая школа. Например, вчера двоих мальчишек вызвали в юниорскую сборную U16 (Семен Фролов и Михаил Ворфоломеев. — Прим. «СЭ»). Хорошие надежды подает та же вратарская линия. Мы разговариваем с родителями, идем им навстречу — особо талантливым парням стараемся предоставлять форму.

Вообще комплектование команды под КХЛ будет довольно серьезной проблемой по одной простой причине — игроков неплохого уровня недостаточно в том ценовом диапазоне, который мы можем себе позволить. Да, у нас будут свои парни, лимитчики. Но нужно понимать, что какое-то время мы не сможем играть преимущественно нашими ребятами, как это было раньше.

Сейчас хотим добиться возвращения в ВХЛ самарского ЦСК ВВС, который мог бы быть нашим фарм-клубом. Там бы наши воспитанники могли оббиваться и проходить школу взрослого хоккея. Задача делать упор на воспитанников перед клубом точно стоит, и она была поставлена губернатором еще лет восемь назад. Но если мы говорим о профессиональном спорте, где во главе стоит результат, то не всегда местные спортсмены могут его давать. Пока вы правы — в первые пару сезонов их количество будет минимальным.

Хоккеисты «Лады». ХК «Лада»

— Игорь Масленников сказал, что вы хотите обратиться к лиге с просьбой провести драфт расширения. Для вас это принципиальный момент или это больше пожелание?

— Нет, этот момент не принципиальный — это больше пожелание. Я понимаю клубы КХЛ — они рассчитывают на хоккеистов, которые могут выйти на драфт расширения. Но нам бы это сильно помогло. Понятно, что лучших никто не отдаст. Но большинство из потенциально доступных ребят прошли отбор, и их уровень по многим параметрам выше уровня ВХЛ. Получить их — значит сразу стать достаточно конкурентоспособными и с ходу показывать зрелищную игру на благо лиги.

На мой взгляд, это интересно. Это пожелание, которое подкреплено определенными доводами и аргументами. Если совет директоров сочтет, что в драфте расширения для «Лады» нет необходимости, то большой беды не будет. Будем работать с тем, что есть, и комплектоваться по мере возможностей.

— Новость о потенциальном возвращении в КХЛ вам как-то облегчают переговоры по новым контрактам с теми же Аноховским, Ивашовым, Романовым, Трушковым?

— Да, мы общались со своими лидерами. Тут и Валерий Геннадьевич Белов подключается. Я знаю мнение ребят. Некоторые возрастные парни рассматривают это как последний шанс попасть в КХЛ. Те, кто помоложе, очень надеются, что пройдут в состав. Причем мы с главным тренером говорим, что шанс будет у каждого. И уже сейчас, с момента подачи заявки, можно сказать, что просмотр в «Ладу» начался.

Ребята, которые у нас сейчас играют, вывозят на себе ношу по достижению определенного спортивного результата. Мы не можем поступить с ними некрасиво и не дать шанса попробовать себя в КХЛ. Такого точно не будет — это наша четкая политика. Да, это облегчает переговоры. К нам уже пошли звонки со стороны агентов, со стороны игроков, которые будут неограниченно свободными агентами следующей весной. Конечно, все будет упираться в бюджет. Но мы будем стараться соблюсти принцип «цена — качество» для клубов, которые работают с небольшим бюджетом.