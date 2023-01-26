Александр Радулов: «Я не дрался с Бурмистровым»

Интервью звезды «Ак Барса» после матча в Уфе.

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов стал самым заметным игроком матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2ОТ), хоть и не набрал ни одного очка. Без его участия не обошлась ни одна стычка, Радулов спародировал упавшего Григория Панина, а уфимские трибуны освистали свою бывшую звезду.

— Что случилось у вас в моменте с Григорием Паниным?

— Ничего, просто это эмоции, никто не хотел уступать.

— Он говорит, что вы себя изображали.

— Пусть это останется на площадке.

— А что Ежов сказал скамейке, что вы так возмутились все?

— Просто он ехал очень близко к нашей скамейке. Мы столкнулись, судьи дали удаление — им виднее. Просто Ежов все прекрасно видел, мог проехать подальше.

— Третий период получился скучным.

— Видимо, никто не хотел уступать, допускать ошибки.

— Слышали, как на вас трибуны реагировали?

— Их понять можно, они болеют за свою команду, за свой город. Побольше бы таких атмосферных матчей в нашей лиге, это классно. Люди начинают больше любить хоккей, здорово.

Александр Радулов против игроков «Салавата Юлаева». Ильнар Тухбатов/"Ак Барс"

— Сегодня был первый матч, когда на видеокубе показывали повторы удалений. Как к этому относитесь?

— Нормально, почему бы и нет? Не все люди успевают все рассмотреть, хорошо, если у них будет возможность увидеть повтор.

— Подрались с Бурмистровым, сейчас уже нет таких конфликтов?

— Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.

— А сейчас вы с Шипачевым не разговариваете.

— Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?

— Война кланов закончилась в команде?

— Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе.