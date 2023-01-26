Александр Радулов: «Я не дрался с Бурмистровым»

Сегодня, 16:20
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов стал самым заметным игроком матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2ОТ), хоть и не набрал ни одного очка. Без его участия не обошлась ни одна стычка, Радулов спародировал упавшего Григория Панина, а уфимские трибуны освистали свою бывшую звезду.
— Что случилось у вас в моменте с Григорием Паниным?
— Ничего, просто это эмоции, никто не хотел уступать.
— Он говорит, что вы себя изображали.
— Пусть это останется на площадке.
— А что Ежов сказал скамейке, что вы так возмутились все?
— Просто он ехал очень близко к нашей скамейке. Мы столкнулись, судьи дали удаление — им виднее. Просто Ежов все прекрасно видел, мог проехать подальше.
— Третий период получился скучным.
— Видимо, никто не хотел уступать, допускать ошибки.
— Слышали, как на вас трибуны реагировали?
— Их понять можно, они болеют за свою команду, за свой город. Побольше бы таких атмосферных матчей в нашей лиге, это классно. Люди начинают больше любить хоккей, здорово.
— Сегодня был первый матч, когда на видеокубе показывали повторы удалений. Как к этому относитесь?
— Нормально, почему бы и нет? Не все люди успевают все рассмотреть, хорошо, если у них будет возможность увидеть повтор.
— Подрались с Бурмистровым, сейчас уже нет таких конфликтов?
— Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.
— А сейчас вы с Шипачевым не разговариваете.
— Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?
— Война кланов закончилась в команде?
— Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе.