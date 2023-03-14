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Сегодня, 14:40

Жамнов — лучший тренер для «Спартака» со времен Ржиги. Ниже красно-белым падать нельзя

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Жамнов (справа) и Олег Знарок на скамейке «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Но успех будет зависеть от одного важного момента.

«Спартак» не стал тянуть с назначением главного тренера после неудачной попытки найти общий язык с Дмитрием Квартальновым. Насколько известно, кандидатуры Алексея Жамнова не было в предварительном списке. Среди претендентов значились Леонид Тамбиев и Олег Леонтьев. Из этого можно сделать логичный вывод, что новый тренер стал непосредственной креатурой самого Геннадия Тимченко. Могущественный функционер в последние годы негласно курирует столичный клуб. Председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачев — человек из его ближайшего окружения.

Алексей Жамнов. Алексей Жамнов: «Не хватило немного терпения в атаке, злости»

Нынешняя ситуация близко напоминает события в ноябре 2021 года, когда проходил выбор главного тренера сборной России на Олимпиаду в Пекин. Оценивать и тем более возмущаться кулуарными решениями бессмысленно, поскольку это данность, присущая многим внутренним процессам в России, а не только отечественному хоккею.

Алексей Жамнов (справа) и Олег Знарок на скамейке «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сразу готов поделиться личной и вряд ли популярной точкой зрения. Жамнов — лучший из вариантов на пост главного тренера «Спартака» со времен Милоша Ржиги. Он несколько лет работал в клубе, несколько раз вынужденно спускался на скамейку и принимал активное участие в тренировочном процессе. В сборной России специалист получил колоссальный опыт, включая две Олимпиады и Кубок мира. У него есть большой авторитет среди игроков — его уважали даже звезды первой величины. Нельзя сказать, что Жамнов обладает ярчайшей харизмой и талантом мотивационного спикера, но в «Спартаке» ему удавалось объединять людей вокруг себя. Под него будет гораздо проще пригласить качественных новичков в межсезонье.

Основной вопрос, который возникал применительно к его кандидатуре, — персональная мотивация. Со стороны казалось, что Алексею Юрьевичу гораздо комфортнее находиться в кресле менеджера, чем на скамейке, куда он иногда вынужденно спускался. Но сейчас, видимо, желание появилось. Сидеть без серьезного дела, не зная, чем себя занять, еще мучительнее.

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Было бы крайне интересно узнать один важный момент. Обговорил ли перед своим назначением Жамнов один ключевой вопрос. Ему необходим свой человек в спортивном отделе — тот, кому можно доверять и кто не будет постоянно лезть в тренерскую работу. Усачев, по всем отзывам, в общении довольно резкий человек, не склонный к поискам компромиссов. Найти с ним общий язык всегда непросто. Если Жамнов предварительно пролоббировал перед Тимченко свои интересы таким образом, чтобы четко определить зоны ответственности, то возвращение в «Спартак» может стать успешным. Ниже клубу с его возможностями и традициями падать некуда.

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