Ушел, не дожив до 60. Не стало олимпийского чемпиона и легенды «Динамо»

Сергей Баутин умер после продолжительной болезни.

Когда начинается новый год, меньше всего люди думают о том, кому не суждено прожить его до конца. Хочется думать о светлом, но уже с самого начала появляются печальные новости.

2 января не стало олимпийского чемпиона, бывшего защитника клубов НХЛ и сборной России Сергея Баутина. Ему было всего 55 лет. Говорят, что он тяжело болел — у него было онкологическое заболевание.

Баутин начал играть в хоккей в Мурманске вместе с Константиновым и Федоровым. Свою профессиональную хоккейную карьеру защитник начал в московском «Динамо», где выступал с 1990 по 1992 год и завоевал два чемпионских титула.

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Также Сергею довелось принять участие в уникальном турне по Великобритании. Вместе с Дарюсом Каспарайтисом, например. «Согласитесь, немногим нашим хоккеистам посчастливилось выйти на лед в Англии. Я не помню, сколько мы матчей провели, но это было незабываемо! Как говорят в Америке, настоящий «фан» — море удовольствия. Соперники играли просто на смешном уровне, а страна — очень интересная. Правда, из больших городов нам довелось побывать только в Глазго», — вспоминал Баутин.

Удачная игра в местном чемпионате помогла Сергею попасть в сборную на Олимпиаду в Альбервиль и выиграть золотые медали. На олимпийском турнире Баутин не набрал ни одного очка, но Виктора Тихонова восхищала его игра в защите и самоотверженность в единоборствах.

После удачной игры за сборную многие отправились в НХЛ, в том числе и Баутин. Он отыграл хороший сезон за «Виннипег», и, казалось, что обмен в «Детройт» — отличная возможность для Сергея расти дальше. Но Скотти Боумэн предпочитал других игроков и вскоре отправил россиянина в «Сан-Хосе», где он также не прижился.

Поиграл Баутин в Швеции, Германии и даже Японии, трижды выступал за сборную на чемпионатах мира. Сергей точно мог гордиться своей карьерой. Жаль, что после ее окончания о спортсмене попросту забыли.